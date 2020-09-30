Как на Android узнать, зачем вам звонят, не поднимая трубку

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Иван Кузнецов 0

Я уже давно пользуюсь определителем номера для Android, который позволяет мне узнать, откуда поступает входящий звонок. Теперь я с первого гудка вижу, что это банк, курьер или спамеры. В общем, удобно, но неидеально, потому что узнать заранее, зачем в принципе мне звонят, определитель всё-таки не позволяет. Сегодня такую возможность предлагают только смартфоны Google Pixel, которые позволяют начать разговор Google Ассистенту и выявить цель звонка. Но, как оказалось, я ошибался, потому что частично эта функция доступна вообще на всех Android-смартфонах.

Входящий звонок

Узнать, кто вам звонит, можно и без определителя номера

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Функция, о которой идёт речь, называется «Подтверждённые звонки» и доступна в штатном приложении «Телефон» от Google. В отличие от инструмента Call Screen, который даёт ответить на звонок Google Ассистенту, «Подтверждённые звонки» используют информацию из обширной базы данных Google. То есть для того, чтобы определить цель звонка, этой функции не приходится отвечать на звонок и вести начальный диалог со звонящим. Просто приложение подтягивает данные из подготовленной заранее базы и выдаёт их вам.

Как включить подтверждённые звонки

По большому счёту ничего невероятного в этой функции нет. Определение цели звонка происходит на основе окончаний номеров и добавочных цифр. Это позволяет определить, из какого отдела компании – если вам звонит представитель компании – поступает входящий звонок. Ведь у ипотечного отдела «Сбербанка» и у департамента по работе с малым и средним бизнесом наверняка разные номера телефонов. «Телефон» просто учитывает этот факт, проводит дополнительный анализ и сообщает, хотят ли вам предложить выгодные условия по ипотеке или открыть расчётный счёт для бизнеса.

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Подключить «Подтверждённые звонки» проще, чем кажется:

Приложение по умолчанию

Чтобы новый «Телефон» работал как надо, нужно назначить его приложением по умолчанию

  • Перейдите в «Настройки» — «Приложения» — «Приложения по умолчанию»;
  • Выберите «Телефон» от Google в качестве приложения для звонков по умолчанию;
Подтверждённые звонки

Подтверждённые звонки уже доступны всем пользователям приложения «Телефон»

  • Запустите «Телефон» — «Настройки» — «АОН и спам» и включите «Подтверждённые звонки».

Как работают подтверждённые звонки на Android

Звонки на Android

Слева — обычный звонок, справа — подтвержденный

Ещё раз напоминаю, что цель звонка приложение определяет, исходя исключительно из информации о номере телефона и, возможно, каких-то дополнительных данных, предоставленных вызывающей вас стороной в Google. Поэтому определить, зачем вам звонят, можно будет только при вызове со стороны компании, а вот обычные пользователи, которые могут доставать вас своими звонками, о причинах связаться с вами смогут доложить только вам лично и только после ответа на звонок.

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В целом возможность определить цель звонка со стороны компании – пусть даже не любой – может стать реально большим подспорьем. Например, я, как предприниматель, регулярно получаю звонки от банков с предложением открыть расчётный счёт или подключить услугу «Зарплатный проект». Такие звонки поступают мне даже из того банка, где у меня открыт расчётный счёт. Разумеется, это выводит меня из себя, поэтому я даже не хочу тратить своё время, отвечая на их звонки. А возможность заранее увидеть, что звонят именно из отдела по работе с МСП, экономит мне немного времени и нервов.

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