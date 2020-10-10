Как на Android включить распознавание важных звуков из iOS 14

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Иван Кузнецов 0

В iOS 14 появилось много интересных функций, которые хотелось бы заполучить пользователям Android. Классные виджеты, возможность делать скриншоты постукиванием по задней крышке, индикатор активности камеры или микрофона – это лишь малая часть того, что Apple реализовала в обновлении своей операционной системы. Несмотря на кажущуюся уникальность нововведений, все их можно было воплотить и на Android, воспользовавшись сторонним софтом. Но как минимум одну функцию Google реализовала сама, и это механизм оповещения о важных звуках.

iOS 14

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Как добавить виджеты из iOS 14 на любой Android

Оповещение о важных звуках – это функция, которая позволяет смартфону распознавать критические (или не очень) ситуации, для которых характерны определённые звуки. Но если на iOS это нововведение, судя по разультатам проверки, работает откровенно так себе, то на Android с этим проблем нет. Google выпустила обновление своего приложения «Прямая расшифровка» и добавила туда возможность фиксации разных звуков с целью их интерпретации и оповещения пользователя о возможной опасности.

Как настроить распознание звуков на Android


Специальные алгоритмы сканируют звуки, которые присутствуют в окружающем пространстве. Они распознают как вполне обычные звуки, например, пение птиц, разговор людей, гудение двигателя автомобиля, так и те, которые принято считать критическими. Например, пожарная сигнализация, звук текущей из крана воды, стук в дверь, детский плач. Уловив их, смартфон начнёт сигнализировать вам об этом звуком, вибрацией или анимацией на экране. Ведь не исключено, что аппарат слышит эти звуки, а вы – нет.

Как включить библиотеку приложений из iOS 14 на любом Android

  • Чтобы настроить оповещение о критических звуках, скачайте приложение «Прямая расшифровка» (обновлённая версия пока недоступна в российском Google Play, поэтому я предлагаю скачивать APK-файл);
  • Запустите приложение и раздайте ему необходимые привилегии;
Распознавание звуков

Настройте распознавание в приложении «Прямая расшифровка»

  • Перейдите в «Настройки» и включите функцию оповещения о важных звуках;
  • Расположите смартфон там, где, по-вашему, удобнее всего сканировать звуки, и дождитесь распознавания.

Прямая расшифровка на Android

Оповещение о важных звуках

Так выглядит оповещение о звуке текущей воды

Распознавание происходит довольно быстро. Я убедился в этом, расположив смартфон с включённым приложением на кухонном столе и включив кран с водой. Прошло, наверное, секунды 3-4, прежде чем аппарат услышал звук проточной воды и определил его. Для удобства пользователей в приложении «Прямая расшифровка» реализована временная шкала. По ней удобно ориентироваться, чтобы определить во сколько именно был зафиксирован важный звук. Это очень ценная информация, например, для определения протечек или сигнализаций.

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Вообще, мне кажется, что «Прямую расшифровку» можно использовать в качестве сторожевого пса, который будет следить за всем, что происходит у вас дома. Просто возьмите старенький и ненужный смартфон, настройте на нём функцию распознавания звуков, подключите к розетке и оставьте на целый день. За время вашего отсутствия он сможет распознать стук в дверь или звонок, чтобы определить, не приходил ли кто-то к вам домой, поймёт, как ведёт себя ваша собака, которой наверняка очень одиноко без вас, и многое-многое другое.

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