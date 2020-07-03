Как на любом Android сделать пункт управления из MIUI 12

Я никогда не пользовался смартфонами Xiaomi, осознанно стараясь избегать их из-за большого количества недостатков. Регулярные проблемы с обновлениями, запрет на перепрошивки и посредственное качество некоторых аппаратов делают своё дело. Однако прошивка MIUI, которую смартфоны Xiaomi используют по умолчанию, — едва ли не единственное, за что их можно любить. Собственно говоря, именно благодаря ей бренд как таковой и стал известен во всём мире. Поэтому логично, что многим хочется, не покупая смартфон Xiaomi, воплотить MIUI у себя. Это не так сложно.

Как на Android запретить звонки с неизвестных номеров

Безусловно, накатить MIUI на смартфон не от Xiaomi будет довольно проблематично, а, учитывая, что некоторые процессоры в принципе не позволяют устанавливать сторонние прошивки, то и невозможно в принципе. Однако независимые разработчики берут отдельные компоненты исходной прошивки и реализуют их в виде самостоятельных приложений, которые потом размещают в открытом доступе. Именно в результате вот таких манипуляций в Google Play появилась программа, которая полностью имитирует пункт управления из MIUI 12 на любых смартфонах.

Как сделать Android похожим на MIUI

Скачайте приложение Mi Control Center из Google Play;

Запустите его и дайте все запрошенные привилегии (без них приложение не заработает);

Перейдите на главный экран приложения и активируйте параметр «Запущен»;

Выберите один из двух вариантов отображения пункта управления и пользуйтесь.

Готовьтесь: флагманы на Android будут стоить ещё дороже

При желании вы можете настроить отображение пункта управления так, как вам нравится. Здесь есть возможность настроить размеры элементов, изменить их местоположение и форму, заострить или сгладить углы, а также добавить дополнительные компоненты. Например, таким образом можно добавить подсчёт не только часов и минут, но и секунд, а также текущую скорость соединения с интернетом и расход трафика. Это очень удобно, особенно, если вы любитель кастомизации, но пока не уверены в своих способностях по перепрошивке.

Как настроить пункт управления на андроид

Входящие уведомления тоже подлежат обширной подстройке. Вы можете включить или отключить эффект всплывания в верхней части экрана и даже отключить их отображение вообще. В результате, когда вы будете открывать пункт управления по свайпу сверху, вы будете видеть только доступные элементы управления системой, но не сами уведомления. Это очень удобно для тех, кто предпочитает самостоятельно решать, когда читать входящие сообщения и когда на них отвечать. Лично я включаю такой режим в выходные, когда хочется отдыхать и нет никакого желания видеть лишние оповещения.

Как стереть данные с потерянного или украденного телефона на Android

Бесспорно, если вы уже пользуетесь MIUI, то никакого резона для вас устанавливать это приложение не будет. Однако мне никогда особенно не нравилось, как была реализована шторка уведомлений и пункт управления на моём Honor View 20. А с помощью Mi Control Center я смог не только настроить их содержимое так, как хотелось бы именно мне, но и изменить их внешний вид, чтобы он стал более привлекательным. На выходе получилось что-то невообразимо крутое. Эти тени, пружинистые анимации и максимум возможностей для кастомизации – именно то, чего мне так не хватало.