Как на любом Android сделать пункт управления из MIUI 12

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Я никогда не пользовался смартфонами Xiaomi, осознанно стараясь избегать их из-за большого количества недостатков. Регулярные проблемы с обновлениями, запрет на перепрошивки и посредственное качество некоторых аппаратов делают своё дело. Однако прошивка MIUI, которую смартфоны Xiaomi используют по умолчанию, — едва ли не единственное, за что их можно любить. Собственно говоря, именно благодаря ей бренд как таковой и стал известен во всём мире. Поэтому логично, что многим хочется, не покупая смартфон Xiaomi, воплотить MIUI у себя. Это не так сложно.

Пункт управления из MIUI можно включить на любом смартфоне

Как на Android запретить звонки с неизвестных номеров

Безусловно, накатить MIUI на смартфон не от Xiaomi будет довольно проблематично, а, учитывая, что некоторые процессоры в принципе не позволяют устанавливать сторонние прошивки, то и невозможно в принципе. Однако независимые разработчики берут отдельные компоненты исходной прошивки и реализуют их в виде самостоятельных приложений, которые потом размещают в открытом доступе. Именно в результате вот таких манипуляций в Google Play появилась программа, которая полностью имитирует пункт управления из MIUI 12 на любых смартфонах.

Как сделать Android похожим на MIUI

Системные разрешения — обязательны для работы Mi Control Center

  • Запустите его и дайте все запрошенные привилегии (без них приложение не заработает);
  • Перейдите на главный экран приложения и активируйте параметр «Запущен»;

Посмотрите, как здорово это выглядит

  • Выберите один из двух вариантов отображения пункта управления и пользуйтесь.

Готовьтесь: флагманы на Android будут стоить ещё дороже

При желании вы можете настроить отображение пункта управления так, как вам нравится. Здесь есть возможность настроить размеры элементов, изменить их местоположение и форму, заострить или сгладить углы, а также добавить дополнительные компоненты. Например, таким образом можно добавить подсчёт не только часов и минут, но и секунд, а также текущую скорость соединения с интернетом и расход трафика. Это очень удобно, особенно, если вы любитель кастомизации, но пока не уверены в своих способностях по перепрошивке.

Как настроить пункт управления на андроид

Вы можете настроить пункт управления так, как вам нужно

Входящие уведомления тоже подлежат обширной подстройке. Вы можете включить или отключить эффект всплывания в верхней части экрана и даже отключить их отображение вообще. В результате, когда вы будете открывать пункт управления по свайпу сверху, вы будете видеть только доступные элементы управления системой, но не сами уведомления. Это очень удобно для тех, кто предпочитает самостоятельно решать, когда читать входящие сообщения и когда на них отвечать. Лично я включаю такой режим в выходные, когда хочется отдыхать и нет никакого желания видеть лишние оповещения.

Как стереть данные с потерянного или украденного телефона на Android

Бесспорно, если вы уже пользуетесь MIUI, то никакого резона для вас устанавливать это приложение не будет. Однако мне никогда особенно не нравилось, как была реализована шторка уведомлений и пункт управления на моём Honor View 20. А с помощью Mi Control Center я смог не только настроить их содержимое так, как хотелось бы именно мне, но и изменить их внешний вид, чтобы он стал более привлекательным. На выходе получилось что-то невообразимо крутое. Эти тени, пружинистые анимации и максимум возможностей для кастомизации – именно то, чего мне так не хватало.

Теги
Читайте также
Лучшие складные смартфоны 2020. Знали, что их существует минимум 6?

Многие из вас могут подумать, что складных смартфонов в мире всего один-два. Я говорю не о монстрах от LG, которые больше похожи на два склеенных между собой отдельных смартфона. Я имею в виду именно смартфоны, которые оснащены сгибаемым экраном. На сегодняшний день их существует минимум шесть и даже больше, но мы будем говорить именно об актуальных устройствах. Конечно, это технология будущего, которая пока не очень хорошо реализована на потребительском уровне, но шансы у нее есть, а разнообразие вселяет оптимизм и веру в то, что скоро такие гаджеты получат действительно широкое распространение.

Читать далее
Как сделать диагностику телефонов Huawei и Honor в домашних условиях

Что делать, если плохо работает телефон? Это второй по популярности вопрос, который мне задают знакомые. Впереди него только «какой телефон лучше купить?». Обычно я примерно понимаю, чем он вызван. Люди просто не понимают, на что жаловаться, потому что, как правило, проблема не приходит одна. Интерфейсные лаги, вылеты приложений, быстрая разрядка аккумулятора и перебои в работе беспроводного подключения независимо от его типа. Всё это может проявиться разом, и у рядового пользователя нет возможности понять, в чём же тут дело. Так, по крайней мере, они думают.

Читать далее
Как будет называться новый OnePlus и почему именно так

Как-то странно выглядит в последнее время сфера новостей в мире высоких технологий. В частности в мобильном мире мы все время чего-то ждем. Сначала мы ждали MWC, потом выхода OnePlus 8, до сих пор ждем Google Pixel 4a, к которому уже начали терять интерес. Выход нового пикселя по мнению многих аналитиков и инсайдеров был отложен на третье июля и формально мы еще можем успеть. Маловероятно, что так и будет, даже несмотря на то, что Google Pixel 3a опять начали раздавать со скидкой. Слишком уж это знаковый продукт, чтобы выкатить его без анонса или хотя бы волны ”слухов накануне”. Не дождавшись пикселя, мы начали ждать дешевый OnePlus и он точно будет уже совсем скоро. Только вот с датой и названием пока непонятно, но ответ на часть вопросов уже есть.

Читать далее

Новый комментарий