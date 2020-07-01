Как стереть данные с потерянного или украденного телефона на Android

Потеря смартфона — это очень неприятно. Часто они стоят дорого, и поэтому, когда его украли или он потерялся, человек сильно расстраивается. Но есть еще один неприятный момент во всей этой ситуации. Часто данные в телефоне важнее самого устройства. Как создать резервную копию, многие знают, ведь система предупреждает об этом еще в момент активации смартфона. Куда интереснее, как стереть все, что есть в телефоне, чтобы это никому не досталось и никто не получил доступ к важной информации. Делается это очень легко и для этого надо только выполнить несколько простых действий, о которых мы сегодня и поговорим.

Что делать, если украли телефон

От потери или кражи телефона не застрахован никто, поэтому пока телефон у вас, подготовьтесь к этому и выполните буквально несколько простых действий, чтобы повысить уровень своей безопасности.

Прежде всего, зайдите в Google Play Store и загрузите Find My Device. После этого перейдите в настройки Google, выберите ”Безопасность”, далее ”Найти мое устройство”. Убедитесь, что эта функция включена, и разрешите приложению доступ к местоположению смартфона.

Как на Android запретить звонки с неизвестных номеров

Если у вас старое устройство, вам также может потребоваться выполнить следующие действия со старой версией Find My Device (Android Device Manager). Найдите пункт ”Разрешить удаленную блокировку и стирание” и убедитесь, что он включен. Включить второй переключатель в диспетчере устройств ”Удаленно найти это устройство”.

Find My Device работает и для планшетов, но, если у вас несколько учетных записей, эти функции могут устанавливать только лица, назначенные в качестве владельца планшета.

Видеоинструкция Google:

Важно помнить, что карту памяти нельзя очистить удаленно, поэтому не храните на ней важную информацию. Тем более, что ее можно просто достать из телефона и даже без разблокировки получить доступ к содержимому.

Как найти свой телефон на Android

Если ваш телефон пропал, пришло время действовать — искать его. Получить доступ к поиску можно двумя способами: через приложение Find My Device на другом устройстве Android или через этот веб-сайт.

Как только вы войдете в систему, Find My Device попытается найти ваше пропавшее устройство. Если оно включено и может получить сигнал, вы увидите местоположение на карте. Вы также увидите три варианта: позвонить, заблокировать или удаленно стереть. Если устройство не включено или не может получить сигнал (находится вне зоны действия сети), Find My Device сообщит о его местонахождении, когда оно включится и подключится к Wi-Fi или сотовой сети.

Безопасность Android — вот над чем стоит задуматься

В этот момент вы сможете стереть все данные со своего телефона, но я бы рекомендовал сначала принять менее радикальные меры. Конечно, в том случае, если вы не глава транснациональной корпорации и знаете, что ваш телефон украли специально ради получения информации и счет идет на минуты. Если это не так, то попробуйте вернуть гаджет.

Что делать, если потерял Android телефон

Часто телефоны не крадутся, а именно теряются. То есть вы могли его просто выронить или вовсе он просто завалился за диван у вас дома. Используйте функцию ”Найти мое устройство”, чтобы заставить телефон громко звонить. Так вы сможете найти его по звуку, если он где-то рядом.

Изменение экрана блокировки

Еще одним не радикальным способом возврата телефона будет сообщение на экране блокировки. В нем можно написать куда позвонить, если кто-то найдет телефон. Поверьте, случайные прохожие действительно их возвращают. Мне самому так возвращали потерянный дорогой телефон. Для надежности можете пообещать награду. Так даже вор может быть захочет его вернуть, ведь современные телефоны так хорошо блокируются, что продать их можно только на запчасти, а это очень маленькие суммы.

Zoom уже готовится к сквозному шифрованию для большей безопасности

Если эти средства не помогли — стирайте данные. Только еще раз помните, что на карты памяти это не распространяется.

Еще важно помнить, что после стирания, функции поиска работать уже не будут. Поэтому сначала убедитесь на сто процентов, что телефон где-то далеко. Если после стирания вы его все же найдете, то вам придется вводить свой пароль Google для разблокировки, но данные получится восстановить только из резервной копии в облаке, если она делалась.

Что еще сделать, ели не знаешь, где телефон

Для большей безопасности, если вы точно потеряли гаджет, вам надо еще зайти в учетную запись Google и отвязать гаджет. В противном случае у самых толковых хакеров еще останутся небольшие шансы получить доступ к данным. Заодно измените пароль учетной записи — это тоже не будет лишним.

Готовьтесь: флагманы на Android будут стоить ещё дороже

Если сейчас телефон недоступен, то на картах Google можно отследить историю его перемещений, если у вас включена такая функция. Точного положения не будет, но может это натолкнет на мысли, и вы найдете в парке под лавочкой свой севший и выключившийся телефон.

Если Find My Device не может подключиться, вы можете попробовать еще две вещи. Карты Google отслеживают историю местоположений вашего телефона — или, по крайней мере, так и происходит, если вы не отключили эту функцию в своей учетной записи Google — так что вы можете иногда узнать, где был ваш пропавший телефон, посетив страницу истории местоположений и проверив отметки времени. Он не обязательно скажет вам, где сейчас находится ваш телефон, но он может сказать вам, где он был.

Если вы не приняли меры заранее и не установили поисковое приложение Google, можно попробовать удаленно установить приложение Android Lost. Для этого откройте Google Play с компьютера, авторизуйтесь, найдите приложение и нажмите установить. Если смартфон в сети, он скачает и установит его. Потом вы сможете продолжить поиски.

Расскажите свои случаи, как вы теряли и находили телефон. Пишите в комментарии или в наш Telegram-чат.

Самое главное, понимать, что надо иметь резервную копию данных и их можно будет смело удалять в случае кражи телефона. При этом, даже определив его местоположение, не надо бежать спасать его, иначе можно нарваться на неприятности. Лучше обратитесь в полицию и те, кто и должен этим заниматься, помогут вернуть ваш гаджет.