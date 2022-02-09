Как настроить телевизор на Андроид ТВ

Если вы все сделали правильно и наконец выбрали добротный телевизор с Android TV, то мы вас поздравляем! Надеемся, эта покупка будет радовать вас не один год. Теперь вас ожидает приятная головная боль — настройка Android TV. Сделать это достаточно просто, правда, как вы понимаете, придется нехило повозиться и потратить немало времени. Телевизор с Android TV очень сильно напоминает смартфон с одноименной ОС, но имеет достаточно много нюансов. Сегодня расскажем вам о том, как сэкономить уйму времени, настраивая новую покупку, расскажем, какие приложения для Android TV стоит установить и что важно знать, чтобы использовать возможности умного телевизора на максимум.
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Настройка Андроид телевизора
Перед настройкой Android TV нужно учесть несколько важных факторов. Убедитесь, что у вас есть:
- Подключение к Wi-Fi или проводному Интернету. Если это Wi-Fi, то постарайтесь расположить роутер как можно ближе к телевизору и без препятствий.
- Аккаунт Google для входа в приложения.
После включения телевизора вам нужно будет подсоединить комплектный пульт по Bluetooth. Его преимущество в том, что он способен работать в любом направлении и из любой комнаты за счет беспроводного соединения.
- Включите Android TV.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжения пульта.
- После подключения вы увидите сообщение о том, что все прошло успешно.
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Как настроить телевизор с помощью телефона
Подключив пульт ДУ, вы сможете настроить остальные параметры. Система предложит вам настроить телевизор с телефона или планшета. Рассказываем, как это сделать.
- Когда система спросит «Настроить телевизор с помощью телефона Андроид?» с помощью пульта выберите да и нажмите ОK.
- На смартфоне откройте приложение Google и введите «Настроить мое устройство».
- Следуйте инструкциям на телефоне.
- Позже вы увидите код на смартфоне — он должен совпасть с кодом на телевизоре.
- Выберите на телефоне свой телевизор и следуйте инструкциям.
Точно по такой же схеме можно настроить Android TV с помощью планшета. Если не имеете в распоряжении таких устройств, то можете настроить телевизор с помощью пульта.
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Как настроить телевизор с пульта
Используйте для настройки Android TV стандартный пульт, входящий в комплект.
- Когда система спросит «Настроить телевизор с помощью телефона», нажмите «Пропустить».
- Подключитесь к Сети Wi-Fi.
- Иногда нужно подождать, пока система обновится.
- Нажмите «Войти» и зайдите в учетную запись Google, используя пульт.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы закончить настройку.
Кстати, попробуйте подключить к телевизору беспроводную клавиатуру и мышку для удобной навигации по меню. Таким образом вы превратите свой телевизор в еще один ПК: можете использовать браузер, игры и другие приложения. Например, можно присмотреться к таким недорогим аксессуарам.
Недорогая клавиатура для телевизора
Как обновить Андроид на телевизоре
После того, как войдете в учетную запись Google и завершите первичные настройки, вы сможете пользоваться приложениями. Рекомендуем сразу же проверить наличие обновлений ОС.
- Нажмите на главном экране значок шестеренки или такую же кнопку на пульте.
- Выберите «Настройки устройства», затем «О программе».
- Нажмите «Обновление системы».
Установите обновление Android, если устройство его найдет. Сейчас самая актуальная версия — это Android 11. Некоторые телевизоры, кстати, уже начали получать Android 12. Но самые часто встречающиеся версии — это Android 10 и даже 9. Если телевизору обновление не требуется, то остается только ждать, пока выйдет новая ОС от вашего производителя. Для этого лучше включить автоматическое обновление, чтобы телевизор загрузил его в фоновом режиме.
Настройка главного экрана Андроид ТВ
Одна из главных фишек телевизора — это возможность настроить главный экран Android TV. Вы можете видоизменять экран по своему желанию, убирать приложения, которыми не пользуетесь. К сожалению, если производитель встроил собственные программы в телевизор, удалить их нельзя. Зато можно оставить только те предложения, которые для вас актуальны. Для этого прокрутите экран до самого низа и нажмите «Настроить свои каналы». Нажмите на него, чтобы изменить список своих предпочтений.
Гугл Ассистент на телевизоре
Телевизоры с Android TV оснащены специальной кнопкой вызова Google Assistant для мгновенного поиска. Вы можете активировать его по нажатию кнопки, но предварительно включите пункт в Настройках. Кроме того, на корпусе самого телевизора имеется специальный переключатель голосового ассистента. С его помощью вы можете запускать голосового помощника командой «Окей, Гугл». Можно находить и воспроизводить любимые сериалы или шоу на YouTube, а также управлять громкостью и выключать телевизор.
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Приложения для Андроид ТВ
Android TV отличается от других платформ своей всеядностью: вы можете устанавливать на телевизор обычные приложения для Android-смартфона, скачивая их с APK Mirror. Кстати, у нас даже есть максимально подробная инструкция по установке приложений. В Google Play для Android TV есть огромное количество классных программ: в основном, это стриминговые приложения и различные плееры, есть даже игры. Что лучше всего установить в первую очередь?
Send files to TV
Отличная бесплатная программа, с помощью которой можно обмениваться файлами с Android TV с планшета, смартфона и даже компьютера на Windows. Работает просто и понятно, а для установки APK-файла на ТВ вам потребуется лишь файловый менеджер.
VLC для Android
Телевизор с Android TV хорош практически всем, кроме встроенного мультимедийного плеера. Тот плеер, что встроен в систему — настоящая боль. Если соберетесь смотреть фильмы с флешки или внешнего жесткого диска, то вам точно пригодится плеер VLC. Удобный, понятный, с приятным интерфейсом. Самое главное — бесплатный.
Solid Explorer
Удобный файловый менеджер для Android TV, который есть в магазине приложений. С его помощью сможете установить все важные программы. К сожалению, у приложения есть пробный период, после которого придется оплатить доступ.
Файловый менеджер Solid Explorer
К сожалению, на телевизоре с Android TV иногда подвисает видео. Но разобраться с этим вполне реально самому. Читайте в нашем материале, как это сделать собственными силами.