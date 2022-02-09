Как настроить телевизор на Андроид ТВ

Если вы все сделали правильно и наконец выбрали добротный телевизор с Android TV, то мы вас поздравляем! Надеемся, эта покупка будет радовать вас не один год. Теперь вас ожидает приятная головная боль — настройка Android TV. Сделать это достаточно просто, правда, как вы понимаете, придется нехило повозиться и потратить немало времени. Телевизор с Android TV очень сильно напоминает смартфон с одноименной ОС, но имеет достаточно много нюансов. Сегодня расскажем вам о том, как сэкономить уйму времени, настраивая новую покупку, расскажем, какие приложения для Android TV стоит установить и что важно знать, чтобы использовать возможности умного телевизора на максимум.

Настройка Андроид телевизора

Перед настройкой Android TV нужно учесть несколько важных факторов. Убедитесь, что у вас есть:

Подключение к Wi-Fi или проводному Интернету. Если это Wi-Fi, то постарайтесь расположить роутер как можно ближе к телевизору и без препятствий.

Аккаунт Google для входа в приложения.

После включения телевизора вам нужно будет подсоединить комплектный пульт по Bluetooth. Его преимущество в том, что он способен работать в любом направлении и из любой комнаты за счет беспроводного соединения.

Включите Android TV.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжения пульта.

После подключения вы увидите сообщение о том, что все прошло успешно.

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Как настроить телевизор с помощью телефона

Подключив пульт ДУ, вы сможете настроить остальные параметры. Система предложит вам настроить телевизор с телефона или планшета. Рассказываем, как это сделать.

Когда система спросит «Настроить телевизор с помощью телефона Андроид?» с помощью пульта выберите да и нажмите ОK.

На смартфоне откройте приложение Google и введите «Настроить мое устройство».

Следуйте инструкциям на телефоне.

Позже вы увидите код на смартфоне — он должен совпасть с кодом на телевизоре.

Выберите на телефоне свой телевизор и следуйте инструкциям.

Точно по такой же схеме можно настроить Android TV с помощью планшета. Если не имеете в распоряжении таких устройств, то можете настроить телевизор с помощью пульта.

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Как настроить телевизор с пульта

Используйте для настройки Android TV стандартный пульт, входящий в комплект.

Когда система спросит «Настроить телевизор с помощью телефона», нажмите «Пропустить».

Подключитесь к Сети Wi-Fi.

Иногда нужно подождать, пока система обновится.

Нажмите «Войти» и зайдите в учетную запись Google, используя пульт.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы закончить настройку.

Кстати, попробуйте подключить к телевизору беспроводную клавиатуру и мышку для удобной навигации по меню. Таким образом вы превратите свой телевизор в еще один ПК: можете использовать браузер, игры и другие приложения. Например, можно присмотреться к таким недорогим аксессуарам.

Недорогая мышь для Android TV

Недорогая клавиатура для телевизора

Как обновить Андроид на телевизоре

После того, как войдете в учетную запись Google и завершите первичные настройки, вы сможете пользоваться приложениями. Рекомендуем сразу же проверить наличие обновлений ОС.

Нажмите на главном экране значок шестеренки или такую же кнопку на пульте.

Выберите «Настройки устройства», затем «О программе».

Нажмите «Обновление системы».

Установите обновление Android, если устройство его найдет. Сейчас самая актуальная версия — это Android 11. Некоторые телевизоры, кстати, уже начали получать Android 12. Но самые часто встречающиеся версии — это Android 10 и даже 9. Если телевизору обновление не требуется, то остается только ждать, пока выйдет новая ОС от вашего производителя. Для этого лучше включить автоматическое обновление, чтобы телевизор загрузил его в фоновом режиме.

Настройка главного экрана Андроид ТВ

Одна из главных фишек телевизора — это возможность настроить главный экран Android TV. Вы можете видоизменять экран по своему желанию, убирать приложения, которыми не пользуетесь. К сожалению, если производитель встроил собственные программы в телевизор, удалить их нельзя. Зато можно оставить только те предложения, которые для вас актуальны. Для этого прокрутите экран до самого низа и нажмите «Настроить свои каналы». Нажмите на него, чтобы изменить список своих предпочтений.

Гугл Ассистент на телевизоре

Телевизоры с Android TV оснащены специальной кнопкой вызова Google Assistant для мгновенного поиска. Вы можете активировать его по нажатию кнопки, но предварительно включите пункт в Настройках. Кроме того, на корпусе самого телевизора имеется специальный переключатель голосового ассистента. С его помощью вы можете запускать голосового помощника командой «Окей, Гугл». Можно находить и воспроизводить любимые сериалы или шоу на YouTube, а также управлять громкостью и выключать телевизор.

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Приложения для Андроид ТВ

Android TV отличается от других платформ своей всеядностью: вы можете устанавливать на телевизор обычные приложения для Android-смартфона, скачивая их с APK Mirror. Кстати, у нас даже есть максимально подробная инструкция по установке приложений. В Google Play для Android TV есть огромное количество классных программ: в основном, это стриминговые приложения и различные плееры, есть даже игры. Что лучше всего установить в первую очередь?

Send files to TV

Отличная бесплатная программа, с помощью которой можно обмениваться файлами с Android TV с планшета, смартфона и даже компьютера на Windows. Работает просто и понятно, а для установки APK-файла на ТВ вам потребуется лишь файловый менеджер.

Send Files to TV

VLC для Android

Телевизор с Android TV хорош практически всем, кроме встроенного мультимедийного плеера. Тот плеер, что встроен в систему — настоящая боль. Если соберетесь смотреть фильмы с флешки или внешнего жесткого диска, то вам точно пригодится плеер VLC. Удобный, понятный, с приятным интерфейсом. Самое главное — бесплатный.

VLC Player

Solid Explorer

Удобный файловый менеджер для Android TV, который есть в магазине приложений. С его помощью сможете установить все важные программы. К сожалению, у приложения есть пробный период, после которого придется оплатить доступ.

Файловый менеджер Solid Explorer

К сожалению, на телевизоре с Android TV иногда подвисает видео. Но разобраться с этим вполне реально самому. Читайте в нашем материале, как это сделать собственными силами.