Как выбрать телевизор со Смарт ТВ

Выбор телевизора со Smart TV — задача непростая. На первый взгляд кажется, что у устройства слишком много характеристик, в которых несложно запутаться. Но если начать их понимать и знать, что они обозначают, проблема отпадает. Безусловно, можно ткнуть наугад и купить отличное устройство, но лучше так, конечно же, не делать. Сегодня разберемся в основных нюансах выбора телевизора со Smart TV: какой выбрать, в чем отличия операционных систем, как влияет начинка устройства на его производительность и можно ли доверять малоизвестным брендам.

Какую операционную систему выбрать для телевизора

На рынке предостаточно операционных систем для телевизоров, но среди них выделяют три основных — это Tizen OS, WebOS и Android TV. Рассказываем, в чем отличия.

Tizen OS устанавливается в телевизоры Samsung . Она отличается гибкостью и понятным интерфейсом, в котором достаточно просто разобраться. Плитки с основными приложениями располагаются в нижней части экрана: это позволяет не перекрывать изображение и не останавливать воспроизведение. К такому телевизору можно подключать любые смартфоны, в том числе iPhone. Из минусов: отсутствие поддержки некоторых кодеков, что не позволяет смотреть некоторые видео с внешних носителей, а также нельзя установить сторонние приложения, например браузеры.

устанавливается в . Она отличается гибкостью и понятным интерфейсом, в котором достаточно просто разобраться. Плитки с основными приложениями располагаются в нижней части экрана: это позволяет не перекрывать изображение и не останавливать воспроизведение. К такому телевизору можно подключать любые смартфоны, в том числе iPhone. Из минусов: отсутствие поддержки некоторых кодеков, что не позволяет смотреть некоторые видео с внешних носителей, а также нельзя установить сторонние приложения, например браузеры. WebOS — смарт-система для телевизоров LG. Она очень похожа на Tizen и обладает высокой скоростью работы, большим количеством настроек, режимом многозадачности. К сожалению, встроенный магазин приложений не так богат, но имеются в наличии все популярные стриминговые сервисы. Также есть возможность подключать другие устройства к телевизору.

— смарт-система для телевизоров LG. Она очень похожа на Tizen и обладает высокой скоростью работы, большим количеством настроек, режимом многозадачности. К сожалению, встроенный магазин приложений не так богат, но имеются в наличии все популярные стриминговые сервисы. Также есть возможность подключать другие устройства к телевизору. Android TV — практически точная копия операционной системы для смартфонов. Система устанавливается на самые разные модели телевизоров — это ее преимущество. Все важные приложения расположены на главном экране в виде плиток. Кроме того, Android TV обладает большим количеством настроек, большим выбором приложений в магазине и установкой с другого носителя. Из недостатков: нет режима многозадачности, не самый понятный интерфейс и высокая требовательность Android TV к начинке устройства и количеству оперативной памяти.

Подробнее о них и о том, какую лучше выбрать, читайте в нашем обзоре.

Какую диагональ телевизора выбрать

Важный пункт при выборе телевизора со Smart TV — это диагональ экрана. Считается, что при просмотре вы должны быть на расстоянии от телевизора, которое в 3 раза больше высоты экрана для HD и в 1,5 раза больше для 4K. Не относится это только, наверное, к маленьким телевизорам, которые покупаются на кухню.

Общее правило — не экономить и взять диагональ экрана побольше, если в комнате достаточно места. Например, для расстояния от глаз до экрана до 4 метров отлично подойдет диагональ 55 дюймов и выше. Может показаться, что это слишком много, но на деле от просмотра такого телевизора получаешь несказанное удовольствие.

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Какой тип экрана телевизора лучше

Важно также обратить внимание на технологию самого экрана. Это позволит сделать изображение четче, а глаза уставать будут не так сильно. Понятно, что чем новее и сложнее технология, тем телевизор будет дороже. Какие есть?

TN — самая недорогая матрица, у которой не самые лучшие углы обзора. Зато она быстрее остальных — время отклика составляет 1 мс.

— самая недорогая матрица, у которой не самые лучшие углы обзора. Зато она быстрее остальных — время отклика составляет 1 мс. IPS — самая лучшая разновидность, которая устанавливается в подавляющее большинство телевизоров. Искажений нет практически с любого ракурса. Недостаток — это время отклика 4-6 мс, а также засветы на черном фоне.

— самая лучшая разновидность, которая устанавливается в подавляющее большинство телевизоров. Искажений нет практически с любого ракурса. Недостаток — это время отклика 4-6 мс, а также засветы на черном фоне. VA — это матрица с высокой контрастностью и быстрым откликом, идеально подходящая для игр. Черный цвет на таком экране будет без засветов, а вот изменение угла обзора приведет к снижению сочности цвета.

— это матрица с высокой контрастностью и быстрым откликом, идеально подходящая для игр. Черный цвет на таком экране будет без засветов, а вот изменение угла обзора приведет к снижению сочности цвета. QLED — экран, который благодаря нанокристаллам формирует больше света и расширяет цветовую палитру даже при высокой яркости. Если коротко, то это усовершенствованный жидкокристаллический дисплей. Товарный знак зарегистрирован Samsung, поэтому ассоциируется с этим брендом.

— экран, который благодаря нанокристаллам формирует больше света и расширяет цветовую палитру даже при высокой яркости. Если коротко, то это усовершенствованный жидкокристаллический дисплей. Товарный знак зарегистрирован Samsung, поэтому ассоциируется с этим брендом. OLED — это матрица, которая состоит из отдельных светодиодов, каждый из которых излучает свет. В таких телевизорах не используется подсветка, а OLED-панель достигает отличной контрастности с черным цветом.

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Дополнительные функции телевизора

Если с предыдущими параметрами вы уже определились, то обратите внимание на дополнительные приятные фишки.

HDR в телевизоре . High Dynamic Range отвечает за передачу информации о яркости и цвете. Если не любите всматриваться в экран в темной или светлой сцене, то вам нужна эта технология.

. High Dynamic Range отвечает за передачу информации о яркости и цвете. Если не любите всматриваться в экран в темной или светлой сцене, то вам нужна эта технология. Голосовое управление в телевизоре . Вводить название видеоролика на YouTube с помощью пульта — настоящее мучение. Присмотритесь к телевизору с голосовым помощником: пользоваться им можно даже без пульта, чтобы искать контент.

. Вводить название видеоролика на YouTube с помощью пульта — настоящее мучение. Присмотритесь к телевизору с голосовым помощником: пользоваться им можно даже без пульта, чтобы искать контент. Dolby Atmos в телевизоре . Многие вместе с телевизором сразу покупают саундбар, чтобы обеспечить хорошее звучание. Не торопитесь: достаточно наличие Dolby Atmos, чтобы звук был отменным.

. Многие вместе с телевизором сразу покупают саундбар, чтобы обеспечить хорошее звучание. Не торопитесь: достаточно наличие Dolby Atmos, чтобы звук был отменным. Телевизор с 4K. Это телевизор с разрешением 3840*2160 пикселей. Сейчас даже недорогие устройства поставляются с таким разрешением, а контента в этом формате становится все больше.

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Процессор в телевизоре

Процессор в телевизоре отвечает за вычислительные операции. Производители редко озвучивают эту информацию, считая ее лишней. В недорогих телевизорах используются чипы попроще, которые, впрочем, справляются с нагрузкой, а в устройствах подороже устанавливают процессоры помощнее. Например, в LG. Он отвечает не только за быстродействие, но и за обработку изображения: чем он актуальнее и мощнее, тем лучше устройство будет справляться с различными встроенными фишками вроде улучшения изображения.

Кроме того, важно обратить внимание на объем оперативной памяти в телевизоре. Если ее недостаточно, то он будет подвисать даже на главном экране. Старайтесь выбрать телевизор с бОльшим объемом оперативки. Желательно выбирать не менее 2 Гб оперативной памяти.

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Недорогой телевизор со Smart TV

Вопреки сложившемуся мнению, что недорогие телевизоры — зло, это не так. Сейчас многие производители предлагают качественные телевизоры с Android TV и 4K на борту. Мы уже не раз рассказывали про такие модели. Вслепую их точно покупать не стоит: если телевизоры известных брендов можно покупать без предварительного тестирования, то недорогие телевизоры со Smart TV лучше всего проверить самому. Обратите внимание на скорость работы меню, есть ли задержки звука при показе.

Как правило, матрицы экранов для них поставляются от известных брендов (например, в Haier матрица от Samsung), так что изображение окажется качественным. А еще недорогие телевизоры со Smart TV имеют приятные фишки: например, встроенные сервисы, в которых можно использовать пробный период в разных онлайн-кинотеатрах, а доступ к основным сервисам имеется прямо на пульте.

Рекомендуем присмотреться к недорогим, но очень крутым вариантам телевизоров с Android TV.

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