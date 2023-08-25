Как передать файлы с Андроида на Айфон. Лучшие способы

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Иван Герасимов

В 2023 году передача файлов между устройствами становится все менее популярной процедурой — просто вспомните, когда вы в последний раз что-то перекидывали с одного смартфона на другой? Наверняка, очень давно: смысла в этом мало, так как раньше Bluetooh или ИК-порт использовались для передачи контента, так как его было проблематично скачать в Сети. Сейчас же любой фильм, приложение или песню можно без труда найти и послушать в Интернете. К тому же, передать файлы с Android на iPhone сложновато из-за ограничений со стороны Apple. Однако в жизни каждого бывает случай, когда нужно быстро перекинуть файл с одного смартфона на другой, но не знаешь как.

Как передать файлы с Андроида на Айфон. Лучшие способы. Вот как отправить файлы с Андроида на Айфон простым способом. Фото.

Вот как отправить файлы с Андроида на Айфон простым способом

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Как отправить файл в Телеграм

Наиболее простой способ передать файл с Андроида на Айфон через Телеграм, который для многих является файлообменником. Достаточно загрузить файл в Избранное, после чего перекинуть его остальным, или отправить его сразу из памяти телефона нужным абонентам. К тому же, Телеграм позволяет отправить файл до 2 Гб — как раз то, что нужно для большинства из нас.

  • Зайдите в Галерею с фото или файловый менеджер на телефоне.
  • Выберите файл или выделите несколько.
    • Как отправить файл в Телеграм. Отправка файлов через Телеграм — самый простой способ передачи данных. Фото.

    Отправка файлов через Телеграм — самый простой способ передачи данных

  • Затем нажмите на значок «Поделиться» и выберите Телеграм.
  • В списке контактов нажмите на тех, с кем хотите поделиться файлом, или же добавьте в Избранное, и нажмите «Отправить».

Готово! Файл будет отправлен, а открыть его и сохранить не составит труда на любой ОС, включая Windows или iOS.

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Как поделиться файлом через облако

Некоторые файлы, например, видео, могут быть сняты в высоком качестве, из-за чего их размер будет превышать 2 Гб и загрузить его в Телеграм, а уж тем более в Ватсапе, не выйдет. Поэтому предлагаю решить эту проблему и отправить файл через облачное хранилище: я пользуюсь Яндекс Диском, так как без подписки туда можно загрузить файл весом до 50 Гб.

  • Скачиваем приложение по этой ссылке на телефон и устанавливаем.
  • Входим в свой Яндекс ID или создаем по этой инструкции, если у вас его нет.
    • Как поделиться файлом через облако. Выберите нужные файлы и загрузите в Яндекс Диск. Фото.

    Выберите нужные файлы и загрузите в Яндекс Диск

  • Нажимаем справа внизу «Добавить», жмем на тип файла, находим его в списке и выбираем.
  • После окончания загрузки он появится на экране: открываем его, нажимаем на три точки вверху и жмем «Поделиться».
    • Как поделиться файлом через облако. Загруженный файл появится вверху страницы, после чего им можно будет поделиться. Фото.

    Загруженный файл появится вверху страницы, после чего им можно будет поделиться

  • Копируем ссылку, отправляем в мессенджере или в другом приложении.

Теперь любой сможет просмотреть файл и скачать его себе на устройство, но не сможет увидеть остальное содержимое облака. При необходимости можно закрыть доступ к файлу, нажав «Удалить ссылку» — она перестанет работать и ей никто не сможет воспользоваться.

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Быстро передать данные с телефона на телефон

Иногда бывает и так, что нужно перекинуть файл с Андроида на Айфон, но предыдущие способы не подходят или мессенджеры работают нестабильно. Рекомендую держать под рукой приложение Share Me, с помощью которого можно передать файл по вайфаю. Отправляющее устройство создает

  • Скачиваем его на Андроид по этой ссылке и устанавливаем.
  • Заходим в «Опции» справа вверху и выбираем пункт «Прямая передача».
    • Быстро передать данные с телефона на телефон. Передача файлов через Wi-Fi Direct — один из лучших способов. Фото.

    Передача файлов через Wi-Fi Direct — один из лучших способов

  • Выбираем файл из списка, с помощью вкладок вверху или выбираем сразу несколько штук.
  • Внизу появится синяя надпись «Отправить». Нажимаем ее.
    • Быстро передать данные с телефона на телефон. Вводим адрес в браузере на Айфоне и загружаем полученный файл. Фото.

    Вводим адрес в браузере на Айфоне и загружаем полученный файл

  • На этой странице появится адрес точки доступа Wi-Fi Direct и пароль — нужно найти ее на Айфоне и подключиться.

На Андроид нажимаем «Далее», после чего у нас появится адрес для скачивания, который нужно ввести в браузере на Айфоне. Можно просто отсканировать QR-код камерой. У нас откроется страница с файлом. Нажимаем на кнопку скачивания, после чего подтверждаем загрузку!

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Как передать файлы без интернета

Есть и более простой способ поделиться файлами — передать файл по QR-коду. Для этого нам понадобится приложение ShareIt: с его помощью на Андроид-устройстве нужно отсканировать код с Айфона, чтобы отправить данные.

  • Скачиваем его на Андроид и на Айфон.
  • Устанавливаем на обоих смартфонах и даем все необходимые разрешения, иначе оно не сработает.
    • Как передать файлы без интернета. Отправить файл можно через эту утилиту. Фото.

    Отправить файл можно через эту утилиту

  • На Андроид нажимаем «Отправить» и выбираем файлы из списка или при помощи вкладок вверху, после чего еще раз нажимаем «Отправить» внизу.
    • Как передать файлы без интернета. Открываем приложение на Айфоне и жмем «Получить». Фото.

    Открываем приложение на Айфоне и жмем «Получить»

  • На Айфоне выбираем «Получить» и ждем, пока Андроид-смартфон его найдет и появится QR-код. Совет: используйте точку доступа роутера, а не усилителя Wi-Fi. У меня при попытке передать данные устройства не находили друг друга.
    • Как передать файлы без интернета. Полученный файл автоматически сохранится на Айфоне. Фото.

    Полученный файл автоматически сохранится на Айфоне

  • Затем разрешаем доступ ко всем фото, после чего в памяти Айфона автоматически сохраняется переданная фотография.

Этот метод плох тем, что в приложении ShareIt очень много рекламы, которая еще и появляется в самый неожиданный момент. Обратите внимание, что передаче файлов экраны обоих смартфонов должны быть активны — при отключении связь разрывается и приходится разблокировать его, чтобы соединиться заново.

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