Чем Xiaomi Mi Band 8 Pro отличается от Mi Band 7 Pro и Mi Band 8. Какой фитнес-браслет купить в 2023

На недавней презентации Xiaomi компания показала новый фитнес-браслет Smart Band 8 Pro, чем запутала многих пользователей: как так, ведь его же представили совсем недавно? Если вдруг вы пропустили 2022 год, то напомню, что тогда в линейке носимых устройств появилась Pro-версия, которая внешне больше напоминает смарт-часы. При этом «Прошка» сильно отличается не только своим форм-фактором, но и функциями, но некоторые все равно в упор не видят отличий между моделями, а зря — новый фитнес-браслет 2023 года получил предостаточно изменений.

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Фитнес-браслет с большим экраном

В 2022 году Xiaomi переплюнула сама себя и выпустила фитнес-браслет с большим дисплеем — его диагональ составляет 1,64 дюйма, что на 0,07 дюйма больше, чем у Apple Watch Series 8 41 мм! В этом году компания нарастила его еще больше, причем почти без ущерба железу — до 1,74 дюйма, чуть-чуть не дотянув до Apple Watch Series 8 44 мм.

В отличие от большинства других смарт-часов, включая гаджеты от Apple, новый Smart Band 8 Pro, как и базовая «восьмерка», обзавелась дисплеем на 60 Гц. Для смартфонов это уже пройденный этап, а для носимых устройств — будущее, так как этим мало кто может похвастаться. Таким образом, меню на экране листается очень быстро, так как чипсет в Mi Band не идет ни в какое сравнение с мобильными решениями, хотя еще в прошлом году получил графический ускоритель.

На фоне «Прошек» базовый Mi Band 8 выглядит игрушечным даже несмотря на обновленный дизайн и увеличенный 1.62-дюймовый экран. Но на фоне того же Mi Band 4 он все равно выглядит массивнее и свежее. Так что, Xiaomi Smart band 8 Pro — явно создан для тех, кто хочет просматривать результаты тренировок и уведомления с комфортом на высокой яркости в 600 нит. К тому же, он компактнее Mi Band Pro и его сложнее повредить.

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Сколько держит заряд Mi Band

Традиционно любая модель Xiaomi Mi Band обладает высокой автономностью: взять хотя бы старенький Mi Band 4, который даже три года после покупки может продержаться месяц без подзарядки! У новых моделей — тоже полный порядок: компания сообщила, что Smart Band 8 Pro проработает 2 недели в режиме смешанного использования и 6 — при включенном Always On Display. У фитнес-браслета 2022 года показатели были скромнее — 12 и 6 дней соответственно.

Батарея Mi Band 8 может продержаться до 16 дней при обычных нагрузках и до 21, если отключить часть функций вроде круглосуточного мониторинга здоровья. Все логично: фитнес-браслет с увеличенным экраном потребляет больше энергии, поэтому базовый Smart Band 8 проработает на несколько дней дольше — это, как ни крути, серьезная разница.

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Удобный фитнес-браслет для тренировок

И Smart Band 7 Pro, и свежая версия одинаково хороши для занятий спортом, так как имеют свыше 100 тренировочных режимов. Разница лишь в том, что у Mi Band 8 Pro их больше (их количество ежегодно увеличивается), а еще, по словам Xiaomi, он точнее измеряет все показатели, нежели предыдущие модели. Если для вас это принципиально — обновляйтесь до модели 2023 года. В чем еще преимущество Pro-версии Xiaomi Mi Band — так это в наличии встроенного GPS. То есть, с утра можно отправиться на пробежку без телефона, чтобы зафиксировать весь маршрут и просмотреть в Zepp Life.

На их фоне базовый Mi Band 8 без навигации кажется безделушкой, но это не так: на мой взгляд, он больше подходит для тренировок в зале и для тех, кто только начинает вести здоровый образ жизни. Он точнее считает пройденное расстояние, если надеть его на кроссовки благодаря специальному креплению! Вдобавок его можно использовать как украшение и носить на шее — «Прошки» так не умеют.

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Какой Mi Band лучше купить в 2023

На мой взгляд, 2023 год — редкий случай, когда не стоит покупать старые версии и лучше присмотреться к актуальным. Еще раз взгляните на характеристики — Mi Band 7 Pro здесь выглядит третьим лишним. Его бы я не рекомендовал к покупке по нескольким причинам.

Mi Band 8 Mi Band 8 Pro Mi Band 7 Pro Экран 1,62 дюйма, AMOLED, 60 Гц 1,74 дюйма, AMOLED, 60 Гц 1,64 дюйма, AMOLED, 30 Гц Яркость 600 нит 600 нит 500 нит Автономность 16 дней 14 дней 12 дней Режимы тренировок Более 150 Более 150 117 Игры да неизвестно нет GPS нет есть есть Bluetooth 5.1 5.3 5.1 Вес 15 г 22,5 г 20,5 г

На стороне линейки Mi Band 2023 года не только новый дисплей на 60 Гц и увеличенной яркостью, но и более точные измерения датчиков. Не забывайте про надежные крепления ремешков, которые изменили в этом году, а также автономность. Самое смешное, что Mi Band 7 Pro и 8 Pro стоят практически одинаково — около 5-6 тысяч рублей на АлиЭкспресс, поэтому объективно лучше купить актуальную версию.

Купить Mi Band 8 Pro

Ну, или базовый Mi Band 8, если просто хотите стильный аксессуар на каждый день по невысокой цене, который вообще никак не будет выделяться у вас на запястье, мешать или привлекать внимание. Это максимально неброский, но полезный гаджет!

Mi Band 8 дешево