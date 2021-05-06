Как переключаться между наушниками и колонками на Android

Думаю, не ошибусь, если предположу, что у каждого из вас есть по крайней мере два-три, а то и больше Bluetooth-аксессуаров, которые вы подключаете к своему смартфону. Лично у меня это две пары наушников и две беспроводные колонки. Это откровенно скудный набор, но даже с ним мне зачастую приходится очень тяжело из-за необходимости вручную сопрягать каждый аксессуар со смартфоном, когда это становится нужно. Нельзя просто взять, поднести его к наушникам или колонке, как это делают устройства Apple. Нет, нужно заходить в настройки и подключаться к гаджету вручную. Но в какой-то момент мне это надоело, и я нашёл решение.

Оказывается, на Android есть приложения, которые позволяют переключаться между разными Bluetooth-устройствами всего лишь в одно нажатие. Да, как вы понимаете, таких приложений довольно много.

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Причём отличаться друг от друга они могут весьма существенно как с точки зрения интерфейсного оформления, так и функционального наполнения. Но я выбрал самое, на мой взгляд, интуитивно понятное и логичное — Bluetooth Audio Device Widget.

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Если в двух словах, то предназначение приложения Bluetooth Audio Device Widget заключается в том, чтобы сделать несколько виджетов, относящихся ко всем вашим Bluetooth-устройствам, разместить их на рабочем столе, а потом быстро между ними переключаться в одно нажатие.

Правда, учитывайте, что переключение будет происходить только с аудио-приборами. Например, использовать Bluetooth Audio Device Widget для переключения с наушников на, скажем, фитнес-браслет невозможно, да и не имеет смысла. Однако имейте в виду эту особенность и не предъявляйте к приложению больше требований, чем оно заслуживает.

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Скачайте приложение Bluetooth Audio Device Widget из Google Play;

Запустите приложение и дайте необходимые разрешения;

Вернитесь на рабочий стол и перейдите в режим изменения;

Откройте вкладку с виджетами и найдите виджет Bluetooth Audio Device Widget;

Выберите устройства, виджеты которых хотите разместить на рабочем столе, и нажмите на синюю стрелку.

Быстрое переключение между Bluetooth-устройствами

Если всё сделано правильно, на рабочем столе должно появиться столько виджетов, сколько устройств, сопряжённых с вашим смартфоном ранее, вы отметили. Я добавил только виджеты только двух устройств – одной колонки и одних наушников, — потому что чаще всего пользуюсь именно ими.

Теперь, когда мне нужно переключиться между ними, я просто нажимаю на нужный виджет, и смартфон автоматически меняет соединение. Таким же образом можно просто отключаться от аксессуара, если есть необходимость прекратить воспроизведение.

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Очень важно, что Bluetooth Audio Device Widget может переключаться между разными Bluetooth-устройствами только в том случае, если они были ранее подключены. В противном случае они не появятся в списке сопряжённых и даже из самого приложения вы не сможете выбрать новый гаджет для воспроизведения.

Для удобства пользователей на виджете будет располагаться иконка с текущим зарядом устройства либо дополнительными подробностями, если колонка или аудиосистема, к примеру, не имеют встроенного аккумулятора, а питания от электросети или внешней батареи, как в случае с автомобильными аудиосистемами.