Почему телефоны стали такими, какие они есть? Это ужасно!

Вам не кажется, что дизайн смартфонов стал каким-то скучным? Он просто есть и все! При этом дизайнеры месяцами придумывают новые варианты того, как будет выглядеть новинка, но по факту не меняется буквально ничего. Одно время Huawei пыталась предложить новые градиенты, но это тоже было промежуточным решением. Да и где они сейчас со своими градиентами? Может быть я просто очень много пользуюсь разными смартфонами по работе и в жизни и они мне приелись? Возможно, вы со мной не согласитесь, но мир смартфонов стал по-настоящему скучным. В нем нет ничего нового и никто не может позволить себе ”похулиганить”. Я деже не говорю о возвращении тех времен, когда я школьником заходил в салоны связи и брал свежий выпуск каталога, чтобы просто понаслаждаться разнообразием форм и цветов. Тогда мы издалека могли узнать все знаковые модели. А что сейчас?

Что происходит с телефонами

Технически средства связи еще никогда не были так совершенны, как сейчас. Но иногда я думаю, что их создатели отказались от дизайнеров в пользу инженеров. Это, конечно, не так, но иногда задумываешься, что не удивился бы этому.

Возьмем, к примеру, новую линейку Samsung Galaxy S21. Некоторые радуются возвращению плоского дисплея, но от этого телефон стал еще больше выглядеть ”как все”. Часть фирменного дизайна Samsung за последнее десятилетие потеряна, возможно, навсегда. Хотя бы в новом поколения компания постаралась сделать что-то с модулем камеры. Но что там с цветами? Почему они до сих пор обычные? Почему, если я готов заплатить 1000 долларов за смартфон, мне не нужно предлагать на выбор много цветов и желательно смелых?

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Новый цвет Samsung

Вместо этого Samsung на презентации минут десять рассказывает, как делала самый черный цвет для Galaxy S21 Ultra. Но это все равно хоть немного лучше, чем ужасный темно-серый цвет прошлогоднего S20 Ultra, которым я пользовался некоторое время.

Честно говоря, Samsung далеко не худший вариант и в некоторых линейках у нее есть очень даже привлекательные модели. Например, при всей моей нелюбви в пластиковым корпусам, я был впечатлен Galaxy S20 FE и Galaxy A52. Но давайте вспомним китайские смартфоны. Их штампуют из типовых запчастей и красят половину моделей из одного ведра с краской?

Опять же, есть исключения в виде Infinix Zero 8, который предложил необычный модуль камеры, но это все. В остальном это стеклянный или керамический корпус, отверстие в экране и вытянутая сверху вниз камера, которая является продолжением идеи того, что было очень неудачно срисовано с iPhone X.

Одной из причин является то, что многие топовые китайские компании входят в холдинг BBK, и как бы его руководство не опровергало это, мы-то видим, что все его компании активно пользуются ресурсами друг друга. Я говорю про такие бренды, как Oppo, One Plus, Vivo, IQOO и Realme.

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Самые необычные телефоны

Жесткая конкуренция дает каждому производителю доступ к новейшим технологиям и производственным процессам. Это благословение и проклятие. В результате немногие производители создают что-то, что можно назвать уникальным внешним видом. Sony, Motorola и бренды игровых телефонов, возможно, еще и стараются предложить что-то свое, но они больше не являются лидерами рынка по разными причинам. И, кстати, иногда кажется, что хоть какие-то позиции они удерживают именно благодаря своим смелым и нестандартным решениям. На фоне всего этого даже Huawei Mate 30 Pro является настоящим благом.

Последнее и самое большое нововведение в отрасли — это предложение телефонов во множестве необычных цветов. Я признаю это большим шагом вперед, но дизайн смартфона не должен сводиться к тому, чтобы все решал цвет. Надо еще не забывать о форме.

Современный телефон максимально функционален. У него большой экран, он тонкий, сзади у него камера. Но может быть стоит больше экспериментировать? Например, вернуться к идее модульных устройстов, только не с тем топорным подходом, который был раньше. Уверен, что в таких экспериментах может родиться что-то интересное, но производители боятся рисковать. Надо еще придумать, как объяснить полезность нововведений пользователю. Куда проще потратить ресурсы на создание камеры с разрешением 100500 Мп и не важно, что лучше снимать от этого она не станет, зато это конкретная цифра, за которую покупатель может зацепиться.

Телефон без кнопок

Из последних экспериментов можно вспомнить отсутствие кнопок регулировки громкости у Huawei Mate 30 Pro и их вынос на экран. Сюда же отнесем LG с его сканером-кнопкой на задней панели. И даже сжимаемые грани, которые впервые появились у HTC U11, тоже были чем-то интересным. Почему сейчас из нового у нас есть только ”раскладушки”?

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Камера тоже не выдерживает никакой критики. Вспомните, как выглядет Huawei Porsche Design Mate RS. Его камера не выступала, а он был чуть толще остальных моделей, но снимал на уровне культового P20 Pro. Почему никто не решается на такие шаги?

Дизайнеры смартфонов взвешивают, как технологический выбор влияет на эстетический дизайн. За последние несколько лет большинство компаний предпочли несколько избранных функций — в основном камеры и тонкие рамки экрана — другим отличным функциям и более интересному дизайну. Тем самым они окончательно лишили нас разнообразия.

Складные телефоны

Учитывая нерешительность производителей смартфонов, я не удивлюсь, если и идея ”раскладушек” через несколько лет придет к тому, что все смартфоны будут выглядеть так, будто сошли с одного конвейера. Наверное, только уродский Surface Duo будет до сих пор выделяться из этого правила. Хотя, при всей моей критике этого устройства за то, что оно не такое как все, в глубине души я его немного уважаю.

Моя общая претензия на самом деле сосредоточена на двух текущих тенденциях в мобильной индустрии. Во-первых, странный флагманский дизайн, который, кажется, игнорируют эстетику и любые дизайнерские новшества. Во-вторых, более доступные телефоны, которые практически копируют друг друга и отказываются пробовать что-то более интересное. А там и так один сплошной застой.

Создатели флагманов тратят все ресурсы на создание понятных характеристик, вроде камеры, а бюджетники просто не могут себе позволить эксперименты. Вот и все…

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Но так быть не должно. На рынке, который становится все более насыщенным смартфонами, клонирующими друг друга, один смелый шаг может изменить многое. Вот только никто не решается его сделать. А ведь раньше было так интересно наблюдать за развитием индустрии. Наверное, те времена уже не вернуть.