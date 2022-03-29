Всё, что нужно знать про Ватсап Веб

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Иван Герасимов 0

В прошлом году Ватсап наконец получил возможность работать на нескольких устройствах. Приложение WhatsApp Desktop может работать отдельно от смартфона, но даже будучи установленным на ПК оно достаточно громоздкое и неповоротливое. Интерфейс по-прежнему местами подвисает, а самому приложению не хватает функций из мобильной версии. Несмотря на очевидные минусы WhatsApp вроде недостатка функций по сравнению с Telegram — мессенджер по-прежнему важный инструмент для ведения бизнеса, а также для обычной переписки. Тем более, у него есть удобная версия — WhatsApp Web. Рассказываем, как ее установить и как пользоваться Ватсап Веб.

Рассказываем, как настроить Ватсап Веб и как им пользоваться

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Как установить Ватсап Веб на компьютер

Ватсап Веб — это специальная версия мессенджера, которая работает в браузере. Многие не знают, что такое Ватсап Веб и путают его с WhatsApp Desktop — приложением, устанавливающимся на ПК. Запустить Ватсап в браузере очень просто.

  • Зайдите с компьютера на сайт web.whatsapp.com;
  • Откройте Ватсап на смартфоне;
  • Нажмите Настройки, выберите «Связанные устройства»;
    • Подключиться к Ватсап Веб

    Чтобы подключиться к Ватсап Веб, нужно отсканировать QR-код

  • Нажмите «Привязка устройства»;

    • Отсканируйте стартовую страницу со своего смартфона

  • Наведите телефон на экран и отсканируйте QR-код.

Ватсап Веб работает без телефона, поэтому можете отключить интернет на смартфоне во время работы на ПК, чтобы сообщения не дублировались.

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Как пользоваться Ватсап Веб

Вы можете настроить Ватсап Веб точно так же, как и WhatsApp Desktop. Вверху экрана можно включить уведомления на рабочем столе. Для этого нажмите на подсказку, после чего выберите «Разрешить», после чего на рабочем столе у вас будут выскакивать уведомления из WhatsApp Web. На что еще обратить внимание при настройке WhatsApp Web?

  • Приложение поддерживает те же функции чатов, что и Вотсап на телефоне: щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отправить переписку в архив, включить режим «Без звука», закрепить чат или удалить. Если зайдете в чат и нажмете на аватар собеседника, то увидите данные контакта, среди которых фотография, ссылки, меди, избранные или возможность удалить или заблокировать чат в Вотсапе.

    • Функции контактов все те же, что и в приложении на смартфоне

  • Другие параметры можно просмотреть, нажав на три вертикальных точки вверху экрана: отсюда можно создать новый групповой чат, просмотреть избранные сообщения, зайти в Настройки или выйти из аккаунта.

    • В WhatsApp Web есть все те же настройки безопасности, что и в мобильной версии

  • В Настройках можно отрегулировать звуки, push-уведомления WhatsApp Web, отрегулировать параметры конфиденциальности (последнее время посещения, отчеты о прочтении, сведения или отображение фото профиля). Рекомендую вам заглянуть в «Безопасность»: обязательно включите «Показывать уведомления безопасности на этом компьютере», чтобы узнавать об изменениях кода безопасности. Лучше активировать этот пункт на всех устройствах, где используете WhatsApp.

    • Сочетания клавиш в WhatsApp Web позволят работать намного быстрее

  • В Настройках Ватсап Веб есть пункт «Сочетания клавиш» — обязательно изучите их, чтобы быстро переключаться между чатами, отключать звук, создавать новый чат или открывать панель гиф-анимаций одним нажатием. Очень удобно для быстрой работы в программе.

Как позвонить в Ватсап Веб

К сожалению, WhatsApp Web не поддерживает видеозвонки

Я уже говорил о том, что Ватсап в браузере отличается от WhatsApp Desktop или WhatsApp на смартфоне. Обе версии для ПК ограничены, но в Ватсап Веб нельзя позвонить. Дело в том, что браузерная версия не имеет такой функции — звонки доступны в WhatsApp Desktop.

Для этого вам нужно установить приложение на из магазина приложений Microsoft. Кстати, если вам удобнее WhatsApp Web, то можете держать открытым и его, и WhatsApp Desktop — это позволит вам не пропустить входящий звонок. К сожалению, это не очень удобно, но другого выбора нет — приходится выкручиваться именно так.

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Как отключить Ватсап Веб

Я всегда рекомендую своим друзьям выйти из учетной записи WhatsApp на компьютере, чтобы не компрометировать себя. Например, когда даете свой ноутбук кому-то на время. Вот как это можно сделать.

Выйти из WhatsApp можно одним нажатием

  • Перейдите на вкладку WhatsApp в браузере;
  • Нажмите на три вертикальных точки;
  • Выберите «Выйти»;
  • После этого у вас снова должна открыться стартовая страница с QR-кодом — это значит, что выход выполнен успешно.

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Хоть и считается, что Ватсап хуже Телеграм, но функция удаленного выхода из учетной записи. Таким образом можно не только отключить Ватсап на компьютере, но и пресечь взлом или слежку от других пользователей. Об этом способе мы подробно рассказывали в нашей статье — обязательно прочтите. Вот как можно сделать это со смартфона.

Можете удаленно завершить сеанс WhatsApp Web прямо с телефона, если забыли

  • Откройте WhatsApp на телефоне;
  • Зайдите в Настройки;
  • Выберите «Связанные устройства»;
  • Затем нажмите на тот сеанс, который необходимо завершить;
  • Нажмите «Выйти»;
  • После этого Ватсап Веб закроется на компьютере.

Не забывайте выходить из учетной записи Ватсап Веб. Имейте в виду, что этот способ удаленного выхода из приложения не сработает, если злоумышленник отключит соединение с интернетом — тогда он сможет читать недавнюю переписку без вашего ведома до тех пор, пока не подключится обратно.

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На мой взгляд, веб-версия WhatsApp хороша тем, что ее не нужно скачивать и устанавливать, а настройка занимает пару минут. Учтите, что при каждом выходе из WhatsApp Web настройки будут сбрасываться: то есть, вам заново придется не только подключаться, но и настраивать уведомления, звуки и тему оформления.

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