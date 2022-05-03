Как использовать Ватсап на двух телефонах? Дождитесь обновления!

WhatsApp взял курс на серьезное обновление: за последнее время было анонсировано, что мессенджер получит хорошие функции, которых пользователи ждали не один год. Приложение не догонит по своей функциональности Телеграм, но определенно станет полезнее: так, наконец можно будет запускать WhatsApp на двух телефонах. Примечательно, что вы уже давно можете пользоваться мессенджером на двух устройствах, на которых могут быть установлены WhatsApp Desktop или браузерная версия WhatsApp Web, но со смартфонами так не работает. Рассказываем, что известно об этой функции и когда она появится.

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Как открыть Ватсап на двух телефонах

Если верить последней утечке, мессенджер активно работает над поддержкой функции, позволяющей связывать несколько устройств на Android при помощи одной учетной записи WhatsApp. Фишка появилась в последней бета-версии WhatsApp и позже должна стать доступной для всех. До этого такая фишка работала только с WhatsApp Web и WhatsApp Desktop: пользователям больше не нужно было сканировать QR-код при запуске приложения и держать телефон постоянно подключенным к интернету — на компьютере все работало автономно.

Возможно, если вам кажется, что данная фишка в чем-то избыточна и бесполезна, просто посмотрите на это с другой стороны: вы сможете пользоваться любым телефоном, который есть под рукой. Все-таки, как ни крути, но два телефона — лучше, чем один.

В конце концов, вы может запустить WhatsApp на телефоне и Android-планшете, оперативно переключаясь между ними при необходимости. Функция будет располагаться в новом пункте меню «Связанное устройство». На данный момент процесс запуска WhatsApp на втором смартфоне требует от пользователя первоначальное сканирование QR-кода, но, скорее всего, это изменится до официального релиза и процесс несколько упростится. В целом, все очень понятно и даже удобно, но тут возникают вопросы.

Будет ли среди двух устройств «главное», с которого можно будет завершить сеанс? Или они оба будут с одинаковыми разрешениями?

Будет ли как-то решена проблема повторяющихся уведомлений? Если нет, то, получается, push-уведомления о новых сообщениях будут приходить на оба смартфона?

Нужно ли будет сканировать QR-код каждый раз при использовании второго смартфона?

В общем, вопросов пока намного больше, чем ответов. Тем более, учитывая опыт WhatsApp, новая функция, возможно, будет сильно ограниченной в первое время. К тому же, у WhatsApp по-прежнему хватает и других проблем.

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Проблемы WhatsApp

Несмотря на то, что мессенджер активно анонсирует нововведения, пользователи ждут явно не этого. Так, некоторые пишут, что вместо запуска WhatsApp на двух устройствах разработчики могли бы добавить возможность использовать несколько учетных записей на одном смартфоне: к слову, Телеграм умеет так уже давно. Это могла бы быть важная и полезная функция, но в WhatsApp все делают очень медленно и весьма сумбурно. Напомню, что пользователи iPad до сих пор не получили приложения для планшетов. Даже WhatsApp для Apple Watch работает достаточно некорректно и не открывает фотографии.

О том, что WhatsApp делает что-то не так, говорит еще и недавняя утечка: из нее стало известно, что функция позволит скрывать время посещения от некоторых пользователей, добавленных в список. В целом, ничего нового WhatsApp не может предложить даже здесь: для того, чтобы скрыть время посещения от пользователей, достаточно включить в настройках видимость последнего сеанса только для тех, кто есть у вас в контактах, а после на время удалить пользователя.

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Новые функции Ватсап

Несмотря ни на что, полезные нововведения в WhatsApp все-таки есть. Одна из них — это возможность не добавлять номер в телефонную книгу для того, чтобы переписываться с абонентом. Это заметно экономит время, если вам нужно кому-то написать, но вы не захотите засорять свой телефон лишними номерами.

На фоне нововведений давно назревает и другая проблема — как фильтровать большое количество контактов и групп? Сообщается, что и над этим в компании тоже работают: в будущем должна появиться отдельная кнопка фильтрации чатов. Ожидается, что в приложении появится четыре фильтра:

Чаты с пользователями из списка контактов.

Непрочитанные сообщения.

Переписки с неизвестными номерами.

Просмотр групп.

В дальнейшем количество фильтров может увеличиться, но не проще ли было дать возможность пользователям самим создавать папки как в Telegram?

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В любом случае, обновления еще нужно дождаться. Зато вы в любой момент можете столкнуться с тем, что ваш аккаунт заблокируют просто так — мы, кстати, рассказали об этом в нашей статье.