Как прослушать, скачать и расшифровать голосовое сообщение на Андроид

К феномену голосовых сообщений на Андроид люди относятся по-разному: одни пользователи любят такой способ коммуникации, а другие — ненавидят. Но, как бы то ни было, с войсами сталкивается каждый из нас: кто-то записывает, кто-то слушает. Поэтому всем нам необходимо знать про фишки голосовых сообщений, с которыми мы познакомимся на примере двух самых популярных в России мессенджеров: WhatsApp и Telegram.

Как отправить голосовое сообщение

Для начала разберемся, как записать голосовое сообщение. В обоих мессенджерах делается это по одной и той же инструкции:

Открываем окно чата. Жмем и удерживаем кнопку с микрофоном, расположенную в правом нижнем углу. Чтобы записывать войс, не удерживая кнопку, потяните палец на иконку с замком. Для завершения и отправки сообщения либо отпустите кнопку (без замка), либо нажмите кнопку со стрелкой в правом нижнем углу.

Если у вас пропала кнопка голосового сообщения в Телеграмме, то нужно просто переключиться на режим войса. Для этого нажмите на иконку с камерой в правом верхнем углу, не удерживая ее.

В остальном план действий, как отправить голосовое сообщение в Ватсапе, не отличается от алгоритма для Телеграма. Мессенджеры очень похожи, но в некоторых аспектах работа с войсами отличается. Впрочем, об этом — чуть позже.

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Как прослушать голосовое сообщение на телефоне

Если вы получили войс, то держите инструкцию, как прослушать голосовое сообщение. Для этого достаточно нажать кнопку «Play» (треугольник, направленный концом вправо).

Кстати, во время прослушивания голосового сообщения в Telegram и WhatsApp вы можете изменить скорость воспроизведения звука. Для этого нужно нажать кнопку «1X». В Telegram она появится сверху, а в WhatsApp — в плитке самого войса.

Изменить скорость голосового сообщения можно на 1.5X и 2X. Других вариантов нет ни в WhatsApp, ни в Telegram. Замедлить воспроизведение не получится. Если вам не слышны голосовые сообщения, увеличьте громкость, нажав соответствующую кнопку телефона. Также не забывайте, что при поднесении устройства к уху звук начинает воспроизводиться через верхний динамик.

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Как перевести голосовое сообщение в текст

Люди, которые ненавидят войсы и не хотят их слушать, могут расшифровать голосовое сообщение. Здесь мы вынуждены разделить инструкцию, поскольку функция реализована в мессенджерах по-разному. Начнем с того, как перевести голосовое сообщение в текст в Телеграмме. Для этого необходимо нажать кнопку со стрелкой и буквой «A». Через несколько секунд под плеером появится расшифровка голосового сообщения.

К сожалению, перевести голосовое сообщение в текст в Телеграмме можно лишь 2 раза в неделю. Для снятия ограничений необходима подписка Telegram Premium. Впрочем, есть и бесплатный вариант — бот для перевода голосовых сообщений в текст:

Запустите бот VoiceMsg. Откройте чат с войсом. Выделите голосовое сообщение, задержав на нем палец. Нажмите кнопку «Переслать», а в качестве получателя выберите бот VoiceMsg. Через несколько секунд вы получите расшифровку.

Перевести голосовое сообщение в текст в Ватсапе нельзя, поскольку мессенджер лишен этой функции. Но есть альтернативный вариант — все тот же бот для расшифровки:

Откройте чат и выделите голосовое сообщение. Нажмите кнопку «Поделиться». Выберите Telegram, а затем — тот самый чат с ботом.

Кроме того, вы можете расшифровать голосовое сообщение в Ватсапе через стандартную функцию Телеграма, если у вас еще не исчерпан лимит. Но не исключено, что такая возможность скоро появится и в самом WhatsApp.

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Как скачать голосовое сообщение

Самые большие сложности вызывает скачивание голосовых сообщений, если вам вдруг понадобится файл войса. При использовании мессенджера Павла Дурова на некоторых смартфонах голосовухи автоматически сохраняются в папку, расположенную по пути Telegram/Telegram Audio. Но чаще всего приходится обращаться к помощи альтернативных методов.

Вне зависимости от используемого мессенджера можно скачать голосовое сообщение следующим образом:

Выделите войс. Нажмите кнопку «Поделиться». Выберите вариант «Копировать в» (на некоторых смартфонах называется «Сохранить в»). Укажите папку для сохранения и нажмите «Вставить».

Если в меню «Поделиться» отсутствует кнопка сохранения, воспользуйтесь другим вариантом (например, Google Drive):

Выделите голосовое сообщение и нажмите «Поделиться». Среди предложенных вариантов выберите Google Диск. Сохраните файл в облаке. Откройте Google Диск и скачайте голосовое сообщение на телефон.

Если вы знаете другие способы сохранения войсов, расскажите о них в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Там же вы можете оставить мнение об этом материале, а также задать любой вопрос, касающийся операционной системы Android и устройств, работающих на ее базе.