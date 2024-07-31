Как прослушать, скачать и расшифровать голосовое сообщение на Андроид

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Герман Вологжанин

К феномену голосовых сообщений на Андроид люди относятся по-разному: одни пользователи любят такой способ коммуникации, а другие — ненавидят. Но, как бы то ни было, с войсами сталкивается каждый из нас: кто-то записывает, кто-то слушает. Поэтому всем нам необходимо знать про фишки голосовых сообщений, с которыми мы познакомимся на примере двух самых популярных в России мессенджеров: WhatsApp и Telegram.

Как прослушать, скачать и расшифровать голосовое сообщение на Андроид. Рассказываем все, что нужно знать о голосовых сообщениях в WhatsApp и Telegram. Фото.

Рассказываем все, что нужно знать о голосовых сообщениях в WhatsApp и Telegram

Как отправить голосовое сообщение

Для начала разберемся, как записать голосовое сообщение. В обоих мессенджерах делается это по одной и той же инструкции:

  1. Открываем окно чата.
  2. Жмем и удерживаем кнопку с микрофоном, расположенную в правом нижнем углу.
  3. Чтобы записывать войс, не удерживая кнопку, потяните палец на иконку с замком.
  4. Для завершения и отправки сообщения либо отпустите кнопку (без замка), либо нажмите кнопку со стрелкой в правом нижнем углу.
Как отправить голосовое сообщение. Через Telegram войсы отправляются точно так же. Фото.

Через Telegram войсы отправляются точно так же

Если у вас пропала кнопка голосового сообщения в Телеграмме, то нужно просто переключиться на режим войса. Для этого нажмите на иконку с камерой в правом верхнем углу, не удерживая ее.

Как отправить голосовое сообщение. Если в Telegram кнопка с микрофоном не отображается, нажмите на значок камеры. Фото.

Если в Telegram кнопка с микрофоном не отображается, нажмите на значок камеры

В остальном план действий, как отправить голосовое сообщение в Ватсапе, не отличается от алгоритма для Телеграма. Мессенджеры очень похожи, но в некоторых аспектах работа с войсами отличается. Впрочем, об этом — чуть позже.

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Как прослушать голосовое сообщение на телефоне

Если вы получили войс, то держите инструкцию, как прослушать голосовое сообщение. Для этого достаточно нажать кнопку «Play» (треугольник, направленный концом вправо).

Как прослушать голосовое сообщение на телефоне. Прослушивание войсов в мессенджерах работает одинаково. Фото.

Прослушивание войсов в мессенджерах работает одинаково

Кстати, во время прослушивания голосового сообщения в Telegram и WhatsApp вы можете изменить скорость воспроизведения звука. Для этого нужно нажать кнопку «1X». В Telegram она появится сверху, а в WhatsApp — в плитке самого войса.

Как прослушать голосовое сообщение на телефоне. Голосовое сообщение можно ускорить. Фото.

Голосовое сообщение можно ускорить

Изменить скорость голосового сообщения можно на 1.5X и 2X. Других вариантов нет ни в WhatsApp, ни в Telegram. Замедлить воспроизведение не получится. Если вам не слышны голосовые сообщения, увеличьте громкость, нажав соответствующую кнопку телефона. Также не забывайте, что при поднесении устройства к уху звук начинает воспроизводиться через верхний динамик.

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Как перевести голосовое сообщение в текст

Люди, которые ненавидят войсы и не хотят их слушать, могут расшифровать голосовое сообщение. Здесь мы вынуждены разделить инструкцию, поскольку функция реализована в мессенджерах по-разному. Начнем с того, как перевести голосовое сообщение в текст в Телеграмме. Для этого необходимо нажать кнопку со стрелкой и буквой «A». Через несколько секунд под плеером появится расшифровка голосового сообщения.

Как перевести голосовое сообщение в текст. В Telegram есть функция расшифровки голосовых сообщений. Фото.

В Telegram есть функция расшифровки голосовых сообщений

К сожалению, перевести голосовое сообщение в текст в Телеграмме можно лишь 2 раза в неделю. Для снятия ограничений необходима подписка Telegram Premium. Впрочем, есть и бесплатный вариант — бот для перевода голосовых сообщений в текст:

  1. Запустите бот VoiceMsg.
  2. Откройте чат с войсом.
  3. Выделите голосовое сообщение, задержав на нем палец.
  4. Нажмите кнопку «Переслать», а в качестве получателя выберите бот VoiceMsg.
  5. Через несколько секунд вы получите расшифровку.
Как перевести голосовое сообщение в текст. Также в Telegram есть бесплатный бот для расшифровки войсов. Фото.

Также в Telegram есть бесплатный бот для расшифровки войсов

Перевести голосовое сообщение в текст в Ватсапе нельзя, поскольку мессенджер лишен этой функции. Но есть альтернативный вариант — все тот же бот для расшифровки:

  1. Откройте чат и выделите голосовое сообщение.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться».
  3. Выберите Telegram, а затем — тот самый чат с ботом.
Как перевести голосовое сообщение в текст. С войсами WhatsApp этот бот тоже умеет работать. Фото.

С войсами WhatsApp этот бот тоже умеет работать

Кроме того, вы можете расшифровать голосовое сообщение в Ватсапе через стандартную функцию Телеграма, если у вас еще не исчерпан лимит. Но не исключено, что такая возможность скоро появится и в самом WhatsApp.

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Как скачать голосовое сообщение

Самые большие сложности вызывает скачивание голосовых сообщений, если вам вдруг понадобится файл войса. При использовании мессенджера Павла Дурова на некоторых смартфонах голосовухи автоматически сохраняются в папку, расположенную по пути Telegram/Telegram Audio. Но чаще всего приходится обращаться к помощи альтернативных методов.

Как скачать голосовое сообщение. На некоторых смартфонах голосовухи из Telegram автоматически сохраняются в папку. Фото.

На некоторых смартфонах голосовухи из Telegram автоматически сохраняются в папку

Вне зависимости от используемого мессенджера можно скачать голосовое сообщение следующим образом:

  1. Выделите войс.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться».
  3. Выберите вариант «Копировать в» (на некоторых смартфонах называется «Сохранить в»).
  4. Укажите папку для сохранения и нажмите «Вставить».
Как скачать голосовое сообщение. Кнопка сохранения бывает доступна через меню «Поделиться». Фото.

Кнопка сохранения бывает доступна через меню «Поделиться»

Если в меню «Поделиться» отсутствует кнопка сохранения, воспользуйтесь другим вариантом (например, Google Drive):

  1. Выделите голосовое сообщение и нажмите «Поделиться».
  2. Среди предложенных вариантов выберите Google Диск.
  3. Сохраните файл в облаке.
  4. Откройте Google Диск и скачайте голосовое сообщение на телефон.
Как скачать голосовое сообщение. Менее удобный, но тоже работоспособный вариант. Фото.

Менее удобный, но тоже работоспособный вариант

Если вы знаете другие способы сохранения войсов, расскажите о них в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Там же вы можете оставить мнение об этом материале, а также задать любой вопрос, касающийся операционной системы Android и устройств, работающих на ее базе.

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