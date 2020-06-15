Как проверить батарейки с помощью смартфона

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Иван Кузнецов 0

Недавно все узнали, что в OnePlus 8 есть специальная камера, которая просвечивает пластиковые предметы почти насквозь. Несмотря на то что речь шла о самой обычной инфракрасной, а не рентгеновской технологии, многих это сильно удивило. Ведь всегда по умолчанию считалось, что просветить предмет насквозь невозможно, а тут выяснилось, что ничего принципиально сложного в этом нет. Достаточно просто оснастить смартфон фотохромным модулем либо ИК-датчиком как в случае с Face ID у iPhone. Но ведь камера смартфона всегда могла видеть немного больше, чем человеческий глаз, и это можно направить в нужное вам русло.

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Недавно я купил себе домой новый телевизор. В комплекте с ним, как и полагается, шёл пульт и упаковка пальчиковых батареек. Всё было хорошо, но в какой-то момент я понял, что телевизор перестал реагировать на команды пульта. Причём происходило это как-то совсем уж выборочно. Спасало только старое доброе постукивание по задней крышке – в надежде вернуть контакт или вправить отпаявшийся компонент. Поначалу это действительно помогало, да и происходило крайне редко, поэтому ничего необычного я не подозревал, пока пульт вообще не перестал подавать признаки жизни.

Как узнать, что батарейки разрядились

Странно, но о разрядившихся батарейках я даже не задумывался и решил, что проблема в пульте, который оказался с браком. В конце концов, по какой ещё причине он мог не работать? Однако, прежде чем покупать новый пульт, я решил почитать отзывы о своём телевизоре и обнаружил, что некоторым покупателям приходили полуразрядившиеся батарейки. Поэтому мне нужно было проверить свой экземпляр, ведь, возможно, то же самое случилось и со мной. Для этого не нужны никакие зарядные устройства, а будет достаточно обычного смартфона.

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  • Запускаете камеру на своём смартфоне и берёте в руки пульт;
  • Наводите объектив камеры на лампочку на пульте и нажимаете на нём любую кнопку;

Слева — луча нет, справа — луч есть

  • Если питание есть, лампочка должна загореться синим или фиолетовым светом;
  • Если питания нет, лампочка будет либо прерывисто мигать, либо не отреагирует вообще.

Почему мигает лампочка пульта

Если вы посмотрите на Face ID сквозь объектив камеры, вы увидите, что там тоже пульсирует ИК-датчик

На первой фотографии у меня – пульт с разряженными батарейками, а на второй – с заряженными, которые я установил после проведённого эксперимента. Это хорошо видно из-за того, что камера смартфона умеет улавливать инфракрасные лучи, в отличие от нашего взгляда. Ведь даже если вы поднесёте пульт вплотную к глазам или полностью погасите свет в комнате, вы всё равно не увидите никакого излучения, а вот камера – в частности, цифровая, увидит их очень и очень хорошо.

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Данный метод, возможно, не является универсальным, учитывая, что некоторые современные пульты работают не по принципу рассылки ИК-лучей с сигналом, а по Bluetooth или даже Wi-Fi. Но поскольку беспроводные протоколы используют только самые современные телевизоры и ТВ-приставки, которых пока что меньшинство, то в большинстве случаев проверка луча камерой должна сработать и показать вам истинное состояние батареек и указать на необходимость их замены.

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