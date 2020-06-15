Как проверить батарейки с помощью смартфона

Недавно все узнали, что в OnePlus 8 есть специальная камера, которая просвечивает пластиковые предметы почти насквозь. Несмотря на то что речь шла о самой обычной инфракрасной, а не рентгеновской технологии, многих это сильно удивило. Ведь всегда по умолчанию считалось, что просветить предмет насквозь невозможно, а тут выяснилось, что ничего принципиально сложного в этом нет. Достаточно просто оснастить смартфон фотохромным модулем либо ИК-датчиком как в случае с Face ID у iPhone. Но ведь камера смартфона всегда могла видеть немного больше, чем человеческий глаз, и это можно направить в нужное вам русло.

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Недавно я купил себе домой новый телевизор. В комплекте с ним, как и полагается, шёл пульт и упаковка пальчиковых батареек. Всё было хорошо, но в какой-то момент я понял, что телевизор перестал реагировать на команды пульта. Причём происходило это как-то совсем уж выборочно. Спасало только старое доброе постукивание по задней крышке – в надежде вернуть контакт или вправить отпаявшийся компонент. Поначалу это действительно помогало, да и происходило крайне редко, поэтому ничего необычного я не подозревал, пока пульт вообще не перестал подавать признаки жизни.

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Странно, но о разрядившихся батарейках я даже не задумывался и решил, что проблема в пульте, который оказался с браком. В конце концов, по какой ещё причине он мог не работать? Однако, прежде чем покупать новый пульт, я решил почитать отзывы о своём телевизоре и обнаружил, что некоторым покупателям приходили полуразрядившиеся батарейки. Поэтому мне нужно было проверить свой экземпляр, ведь, возможно, то же самое случилось и со мной. Для этого не нужны никакие зарядные устройства, а будет достаточно обычного смартфона.

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Запускаете камеру на своём смартфоне и берёте в руки пульт;

Наводите объектив камеры на лампочку на пульте и нажимаете на нём любую кнопку;

Если питание есть, лампочка должна загореться синим или фиолетовым светом;

Если питания нет, лампочка будет либо прерывисто мигать, либо не отреагирует вообще.

Почему мигает лампочка пульта

На первой фотографии у меня – пульт с разряженными батарейками, а на второй – с заряженными, которые я установил после проведённого эксперимента. Это хорошо видно из-за того, что камера смартфона умеет улавливать инфракрасные лучи, в отличие от нашего взгляда. Ведь даже если вы поднесёте пульт вплотную к глазам или полностью погасите свет в комнате, вы всё равно не увидите никакого излучения, а вот камера – в частности, цифровая, увидит их очень и очень хорошо.

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Данный метод, возможно, не является универсальным, учитывая, что некоторые современные пульты работают не по принципу рассылки ИК-лучей с сигналом, а по Bluetooth или даже Wi-Fi. Но поскольку беспроводные протоколы используют только самые современные телевизоры и ТВ-приставки, которых пока что меньшинство, то в большинстве случаев проверка луча камерой должна сработать и показать вам истинное состояние батареек и указать на необходимость их замены.