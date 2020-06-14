Как делать хорошие фотографии на телефон в темноте

Самая большая проблема мобильной фотографии это невозможность снимать в темноте. То есть, делать это конечно можно, но результат редко оказывается таким, как мы ожидаем, насмотревшись красивых профессиональных ночных фото. Этому есть много причин от низкого качества камеры до того, что условия съемки действительно сложные, ведь темнота тоже бывает разной. Как ни странно, решение проблем существует и нормальные фотографии в темноте делать можно, надо только понимать, что делаешь, каждый раз обращать на это внимание и воспользоваться одним или несколькими советами, которые я приведу в этой статье.

Почему камера снимает плохо в темноте

Самой главной проблемой является то, что датчики камер смартфонов слишком малы. Во многом из-за этого они не получают достаточного количества света ночью и не могут сделать хороший снимок. Есть еще ограничения, которые накладывают крохотные линзы. Все вместе это приводит к тому, что камера дает недостаточно светлое изображение, или то, что не нем получается слишком много шумов.

Прежде всего надо понимать, что сенсор камеры смартфона не просто маленький ,а буквально миниатюрные по сравнению с полноценными камерами. Его площадь варьируется в диапазоне от 15 до 30 квадратных миллиметров. Полноформатная камера имеет площадь сенсора примерно 860 квадратных миллиметров. Разница в десятки раз является слишком большой, чтобы закрывать на нее глаза.

Днем света более чем достаточно даже для самое ”слепой” камеры и снимки почти на все устройства получаются нормальными. Все проблемы начинаются именно того, когда вокруг темно. Давайте рассмотрим, как с этим можно бороться.

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Камера с ночным режимом съемки

Примерно пару лет назад смартфоны начали массово переходить на новый софт в камерах, который позволяют делать ночные фотографии с рук почти такого качества, как если бы они были сделаны со штатива.

Достигается это за счет совмещение работы большой выдержки, высокой светочувствительности, работы гироскопа и стабилизатора, а также программных функций склеивания изображения. В итоге получаются снимки, которые могут терять некоторые детали, но часто даже в полной темноте они получаются достаточного для смартфона качества. Некоторые производители даже хвастаются ISO, который достигает нескольких сотен тысяч единиц, но это эквивалент, который достигается программными средствами при помощи увеличения выдержки.

Если есть такая возможность, то лучше покупать именно такой смартфон. Сейчас уже почти все делают что-то подобное, поэтому выбирать будет легко. Правда, производители приберегают такую фишку для более дорогих моделей.

Штатив для смартфона

Неплохим способом для съемки в темноте будет штатив, которых можно купить множество в любом месте. Есть высокие напольные модели или небольшие настольные, а есть даже моноподы (селфи-палки) с ручкой, которая раскладывается и ее можно поставить на стол или другую поверхность.

Почему плохо снимает камера смартфона и как исправить

Некоторые смартфоны сами могут стоит на поверхности. Это справедливо в отношении угловатых корпусов, вроде тех, что раньше дели Sony

Такая конструкция проста и ее удобно брать с собой. Особенно это актуально в путешествии, когда вам точно захочется сделать красивые фотографии незнакомого ночного города. Можно будет даже использовать ручные настройки, которые есть почти на любой Android-смартфоне.

Ручные настройки для ночной съемки

Независимо от того, работали ли вы ранее со значениями ISO или нет: вы наверняка встречали этот термин в какой-то момент. Чтобы получить яркое изображение при слабом освещении с помощью небольшого датчика, вы можете просто усилить светочувствительность датчика изображения. Приложение камеры делает это самостоятельно при съемке в автоматическом режиме.

Однако более высокая чувствительность ISO также приводит к большим ошибкам при декодировании, которые проявляются в виде шума изображения, потери деталей и размытых цветов. Короче говоря, картинки действительно яркие и в основном четкие, но в большинстве случаев они не очень презентабельны.

Еще можно увеличить выдержку для того, чтобы камера успела набрать побольше света. Для этого просто увеличьте параметр в настройках приложения ”Камера” в ручном режиме. Значения выбираются в долях секунды, например 1/200 или 1/40. Когда доходит до целый секунд, цифра идет одна и означает количество секунд. Перегибать тут тоже не стоит и надо выбрать минимальное значение из тех, что вас устроит. Стоит понимать, что выдержка больше 1/60 секунды плохо совместима со съемкой с рук и лучше пользоваться штативом.

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Снимая со слишком большой выдержкой, можно даже сделать интересные эффекты, которые были в моде несколько лет назад. Если в кадре будут машины, от них останется шлейф из фар и габаритных огней. Это разновидность стиля фризлайт

Стоит ли пользоваться вспышкой для ночных фотографий

Я негативно отношусь к вспышке в камере смартфона и стараюсь не пользоваться ей до последнего. Она у меня всегда отключена, в включаю ее я только для съемки людей в темноте. На расстояниях больше пары метров она почти не эффективна.

А еще надо понимать, что вспышка бывает разная. Если у вас только один увет светодиодов, то это очень сильно испортит оттенки кожи, при съемке человека. Если светодиодов несколько, то для съемки на близком расстоянии такая вспышка имеет право на жизнь. Особенно в автоматическом режиме, когда она сама подстроит яркость и световую температуру.

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Минусом работы вспышки будет то, что она устранит все тени. Например, когда лицо человека освещено с одной стороны хуже, чем с другой. В жизни это смотрится красиво, а на фото будет очень двухмерно. Лучше пользоваться естественными источниками света. Например, фонарь, фитрина или тому подобное.

Как сделать красивые фотографии ночью

Резюмируя сказанное, можно еще раз отметить, что для хорошего ночного снимка нужно максимально жестко зафиксировать смартфон и впустить в него больше света.

Для фиксации нужен штатив или то, на что телефон сможет облокотиться. Даже самые устойчивые руки все равно дадут смещение на пару миллиметров в каждую сторону. При съемке на большой выдержке это точно испортит кадр.

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Для большего количества света надо, чтобы телефон имел большую выдержку или высокую светочувствительность. Но прежде, чем крутить эти настройки постарайтесь сначала найти источник света.

Если ваш телефон имеет полноценный режим ночной съемки, ваши проблемы почти решены — он все сделает сам. Только это должен быть именно ночной режим, а не уловка, которая просто активирует вспышку. Лично я не знаю смартфонов дешевле 30 000 рублей с такой функцией.