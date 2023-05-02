Как сделать говорящую зарядку на Android или изменить звук ее подключения

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Герман Вологжанин

Каждый смартфон на Android обладает широкими возможностями кастомизации. Мы можем самостоятельно выбирать фон рабочего стола, тему, мелодию звонка, сигналы уведомлений и будильника. Правда, сколько я ни держал смартфонов в руках, нигде мне не удавалось найти раздел настроек, где предлагалось бы изменить звук подключения зарядки. Согласен, не велика потеря. Но иногда хочется чего-нибудь этакого, правда? В конце концов мне удалось изменить звук подключения и даже скачать говорящую зарядку. Спешу поделиться способом, как вы можете сделать то же самое на своем смартфоне.

Как сделать говорящую зарядку на Android или изменить звук ее подключения. Сегодня научим ваш Android разговаривать. Фото.

Сегодня научим ваш Android разговаривать

Как изменить звук зарядки

Итак, штатными средствами у вас не получится поставить собственный звук на зарядку телефона. Нетрудно догадаться, что проблема решается установкой сторонних приложений. Если в Google Play ввести запрос «звук зарядки», то магазин предложит следующие программы:

Из этих приложений лишь Battery charging voice предлагает выбрать сигнал зарядки, да и то по умолчанию доступен только звук «Мяу», а для установки других вариантов нужно смотреть рекламу. Остальные программы вообще представляют из себя говорящую батарею на Андроид. То есть они воспроизводят звук не при подключении смартфона к источнику питания, а при падении заряда до определенного уровня или по достижении 100%. Откровенно говоря, все приложения — мимо.

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Но выход нашелся там, где не ждали. Изменить звук зарядки позволяет приложение MacroDroid, предназначенное для автоматизации Андроид. Это очень крутая программа, которой был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Она умеет автоматически отвечать на звонки или отключать Wi-Fi при выходе из дома. Впрочем, сегодня мы говорим не об этом.

Скачать MacroDroid

Стандартный звук, когда ставишь на зарядку, можно изменить следующим образом:

  1. Запускаем приложение и даем ему все разрешения.
  2. Жмем кнопку «Мастер создания макроса».
  3. В разделе «Триггеры» открываем вкладку «Батарея/Питание» и выбираем «Внешний источник питания».
  4. Ставим отметку напротив пункта «Питание подключено».
    5. Как изменить звук зарядки. Сначала нужно назначить триггер. Фото.

    Сначала нужно назначить триггер

  5. Переходим в раздел «Действия».
  6. Открываем вкладку «Медиа» и жмем «Воспроизвести/Остановить звук».
  7. Выбираем один из предложенных вариантов или ставим отметку напротив «Выбрать файл» и жмем «ОК», чтобы поставить собственный звук.
  8. Как только все будет готово, жмем на галочку, расположенную в правом нижнем углу, присваиваем имя нашему макросу и сохраняем его, нажав «ОК».

    9. Как изменить звук зарядки. MacroDroid предлагает список звуков, которые используются для уведомлений. Фото.

    MacroDroid предлагает список звуков, которые используются для уведомлений

Готово! Теперь на вашем телефоне установлен уникальный звук подключения зарядки. Но это далеко не все, на что способно приложение MacroDroid. Дальше — больше.

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Как сделать говорящую зарядку

Помимо прочего MacroDroid позволяет установить говорящую зарядку на телефон. Это значит, что при подключении к источнику питания ваше устройство произнесет определенную фразу. К примеру, его можно заставить сказать: «Зарядка завершена». Но вы не ограничены в собственной фантазии и можете установить любую другую фразу. А теперь показываю, как сделать говорящую зарядку на Андроид:

  1. Запускаем MacroDroid.
  2. Выбираем «Мастер создания макроса».
  3. В разделе «Триггеры» поочередно нажимаем «Батарея/Питание», «Внешний источник питания» и «Питание подключено».
  4. Переходим в раздел «Действие».
  5. Нажимаем «Действия устройства», а затем — «Произнести текст».
  6. Здесь мы можем не только написать текст для говорящей зарядки, но и настроить тембр и скорость произношения.
  7. Как только все готово, жмем «ОК» и подтверждаем сохранение макроса нажатием на галочку.
Как сделать говорящую зарядку. Этот макрос можно использовать для шуток, придумывая смешные фразы. Фото.

Этот макрос можно использовать для шуток, придумывая смешные фразы

MacroDroid — определенно лучшее приложение с говорящей зарядкой. Но вот незадача: выбранный вами звук будет воспроизводиться одновременно со стандартным сигналом вашего телефона при подключении к источнику питания. Поэтому обязательно стоит рассказать, как отключить звук зарядки.

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Как отключить звук зарядки

Убрать звук зарядки, который воспроизводится по умолчанию, можно через настройки устройства. Учтите, что названия пунктов меню у смартфонов разных производителей отличаются. В качестве примера взгляните на алгоритм отключения звука зарядки Xiaomi:

  1. Заходим в настройки смартфона.
  2. Переходим в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Расширенные настройки».
  3. Передвигаем влево ползунок «Воспроизводить звук при подключении зарядного устройства».
Как отключить звук зарядки. Тут настраиваются и другие системные звуки. Фото.

Тут настраиваются и другие системные звуки

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Теперь ничто не помешает голосу зарядки телефона твердо и четко произнести назначенную фразу или воспроизвести сигнал. Кстати, звуки, созданные через MacroDroid, отключаются разделе «Макросы». Здесь же всегда можно поменять сигнал.

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