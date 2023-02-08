Как сделать и посмотреть статус в Ватсапе

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Кирилл Пироженко 0

В большинстве популярных социальных сетей есть исчезающие посты, которые мы привыкли называть историями. Как правило, пропадают они через 24 часа после публикации. Ватсап хоть и не социальная сеть, но владельцы и разработчики у него те же. Поэтому неудивительно, что в Ватсапе уже довольно давно появилась такая же возможность, только называется она “Статус”. Причем специально для статусов в приложении появляются новые функции. Так, после последнего обновления разработчики стали распространять голосовые статусы, сделали быстрые реакции и добавили предварительный просмотр ссылок.

Как сделать и посмотреть статус в Ватсапе. Ватсап последнее время внедряет все больше новых функций. Фото.

Ватсап последнее время внедряет все больше новых функций.

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При этом базовое добавление фотографий, видео или текста никуда из статусов не делись. Если вы все еще активно пользуетесь зеленым мессенджером, то специально для вас рассказываем, как сделать статус в Ватсапе, посмотреть его и скрыть от посторонних глаз.

Как добавить статус в Ватсап

Как добавить статус в Ватсап. Несмотря на усилия Телеграма, Ватсап все равно остается самым популярным мессенджером. Фото.

Несмотря на усилия Телеграма, Ватсап все равно остается самым популярным мессенджером.

На самом деле я слабо представляю, зачем нужны статусы в Ватсапе. Но, скорее всего, все дело в том, что я не являюсь активным пользователем этого приложения и захожу туда, только чтобы ответить на случайное сообщение. Но Ватсап до сих пор остается самым популярным мессенджером в мире и для многих является единственным способом связи с друзьями и знакомыми, которых нет в социальных сетях.

Поэтому статусы в Ватсапе позволяют рассказывать какие-то важные новости из жизни или просто делиться фотографиями или видео сразу со всеми. Тем более что сохранить их себе в медиатеку невозможно, только если активировать запись экрана. И для многих это является определяющим моментом.

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Если вас такая возможность заинтересовала, то сделать статус в Ватсапе можно следующим образом:

  • Убедитесь, что у вас установлена версия приложения не ниже 2.23.2.76. При необходимости обновите Ватсап через Google Play или любым другим удобным способом.
    • Как добавить статус в Ватсап. Подпись на фотографию добавить можно без всяких проблем. Фото.

    Подпись на фотографию добавить можно без всяких проблем.

  • Откройте Ватсап и переключитесь на вкладку “Статус”.
  • Если вы хотите выложить фотографию или видео, то нажмите на кнопку камеры в правом нижнем углу.
  • Снимите фото, видео или добавьте из галереи. При необходимости можно добавить на них смайлик, текст или сделайте зарисовку. Все эти иконки доступны в правом верхнем углу.
  • Нажмите кнопку “Отправить”, и статус сразу же будет опубликован.
    • Как добавить статус в Ватсап. В текстовых статусах можно даже настраивать шрифты. Фото.

    В текстовых статусах можно даже настраивать шрифты.

  • Если же вы хотите выложить какой-то текст, то просто на вкладке “Статус” нажмите на карандаш. При необходимости настройте цвета и добавьте интересующие вас смайлики.
Как добавить статус в Ватсап. Вот так будет выглядеть запись голосового сообщения в статус, когда станет доступна всем пользователям. Фото.

Вот так будет выглядеть запись голосового сообщения в статус, когда станет доступна всем пользователям.

У некоторых пользователей доступны и голосовые статусы. Это обновление распространяется разработчиками постепенно, и некоторые еще не могут их публиковать. Если у вас в нижнем правом углу вместо кнопки отправить будет значок микрофона, то вы сможете записать голосовое сообщение и разместить его в статусе. К сожалению, моя учетная запись такую возможность пока не поддерживает.

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Как добавить статус в Ватсап. Предпросмотр ссылок позволяет точно понимать, стоит ли их открывать. Фото.

Предпросмотр ссылок позволяет точно понимать, стоит ли их открывать.

Для удобства пользователей, которые регулярно выкладывают в статусы разные ссылки, в последнем обновлении появился очень удобный предпросмотр. Как только вы добавляете какую-то гиперссылку в текстовую историю, то она превращается в классную превьюшку, по которой сразу понятно, что за информация там содержится.

Кто может смотреть статусы в Ватсапе

Статусы, как и истории в социальных сетях, можно сделать доступными для определенного круга пользователей или, наоборот, скрыть от отдельных контактов. Настроить список тех, кто может видеть , можно так:

Кто может смотреть статусы в Ватсапе. Настраивайте доступ к вашим статусам так, как вам самим нравится. Фото.

Настраивайте доступ к вашим статусам так, как вам самим нравится.

  • Откройте Вастап и нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  • Выберите “Настройки”.
  • Перейдите в раздел “Конфиденциальность”.
  • Нажмите на пункт “Статус”.

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При выборе “Мои контакты” ваш статус смогут просматривать только те, кто кого вы добавили в свой список контактов. “Контакты, кроме” позволяют скрыть статус в Ватсапе от отдельных пользователей из вашей телефонной книги. Если же вы поставите отметку на “Поделиться с”, то сможете настроить конкретных пользователей, которые будут видеть ваш статус в Ватсапе.

Как посмотреть статус в Ватсапе

Как посмотреть статус в Ватсапе. Если круг обведен зеленым цветом, значит, это новый статус. Фото.

Если круг обведен зеленым цветом, значит, это новый статус.

Если же вы хотите просто посмотреть статус в Ватсапе, то тут все еще проще, чем при их публикации. Просто откройте приложение Ватсап и перейдите на вкладку “Статусы”. Если там возле пользователя будет светиться зеленый кружок, это значит, что этот статус вы можете просмотреть. Достаточно просто на него нажать, и он развернется на весь экран. Обратите вниание, что при наличии статуса именно он будет показываться вместо аватарки. Это не значит, что пропало фото профиля в Ватсапе или поменялась аватарка в Ватсапе. Просто это небольшой предпросмотр выложенного статуса.

В последнем обновлении появились быстрые реакции на статусы в Ватсапе. Воспользоваться ими можно следующим образом:

Как посмотреть статус в Ватсапе. Быстрые реакции появляются по нажатию на кнопку “Ответить”. Фото.

Быстрые реакции появляются по нажатию на кнопку “Ответить”.

  • Откройте приложение Ватсап и откройте любой интересующий вас статус.
  • Внизу страницы нажмите “Ответить”.
  • На экране высветится клавиатура и восемь смайликов для быстрой реакции.

При нажатии на любой смайлик создатель статуса увидит его в качестве вашей реакции. Вводить сообщение для этого не потребуется. Все в точности также, как в историях в популярных социальных сетях. Поэтому обучить, как пользоваться этими функциями, наших мам и бабушек не составит никаких проблем.

Посмотреть статус в Ватсапе анонимно

Однако иногда хочется посмотреть чей-то статус, но так, чтобы его автор об этом не узнал. Как оказалось, это можно сделать стандартными средствами:

Посмотреть статус в Ватсапе анонимно. Если хотите видеть отчеты о прочтении, то не стоит отключать эту настройку. Фото.

Если хотите видеть отчеты о прочтении, то не стоит отключать эту настройку.

  • Откройте Ватсап и нажмите на три точки в верхнем правом углу.
  • Перейдите в Настройки и выберите раздел «Конфиденциальность».
  • Отключите «Отчет о прочтении».

Теперь никто не будет видеть, что вы посмотрели статусы. Имейте в виду, что из-за этой настройки вы не будете видеть, что пользователь прочитал ваше сообщение.

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