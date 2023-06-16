Вы знали, что вырез фронтальной камеры так умеет? Смотрите, как его можно прокачать

За последнее время моим главным разочарованием в рынке смартфонов стал отказ производителей от выдвижных камер. Это был идеальный способ сделать смартфон безрамочным, лишив дисплей лишних «капель» и «точек». А пока развитие подэкранных камер находится в зачаточном состоянии, подавляющее большинство владельцев мобильных устройств вынуждено иметь дело с вырезом под фронталку, который банально раздражает своим присутствием. Если вы тоже испытываете дискомфорт от врезанных в экран камер, то можно попробовать либо скрыть этот компонент, либо сделать его хотя бы полезным.

Dynamic Island на Андроид

Лучше всех вырез в экране обыграла компания Apple, которая придумала Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Не сумев полностью отказаться инородного компонента, разработчики iOS сделали ход конем, просто обвесив его кучей анимаций. На рынке Android подобное решение встречается очень редко, а смартфон realme C55 до сих пор остается едва ли не единственным обладателем собственной интерпретации динамического острова. Но каждый из вас может самостоятельно сделать Dynamic Island на Андроид, установив приложение Dynamic Notch.

Скачать Dynamic Notch

Когда в сентябре прошлого года я рассказывал о первых способах сделать вырез, как на Айфоне, даже подумать не мог, что уже в октябре на просторах Google Play появится достойное приложение, которое не просто превращает вырез под камеру в овал, а делает его полезным. Так, Dynamic Notch показывает анимацию подключения зарядки и наушников, а еще является интерактивным, позволяя нажатием на него раскрыть окно музыкального плеера. Чтобы сделать динамический остров на Андроид, понадобится:

Запустить Dynamic Notch. Включить опцию «Активация выемки». Дать приложению все разрешения.

После этого на экране появится тот самый Dynamic Island, а вы сможете точечно его настроить, изменив размер выреза и стиль анимаций для различных сценариев. Словом, штука не безынтересная.

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Индикатор заряда телефона

Еще до появления Dynamic Island вырез на телефоне можно было превратить в индикатор заряда батареи. Если вы забыли о подобной опции, стоит вспомнить приложение Energy Ring. Скачайте его и сделайте следующее:

Запустите программу. Дайте ей все разрешения. Далее нужно подогнать вырез при помощи индикаторов. Нажмите «Save».

Вокруг вашей камеры образуется индикатор заряда Андроида, который по мере того, как смартфон будет терять заветные проценты, начнет уменьшаться, превращаясь из обычного кольца в открытое. В настройках приложения можно изменить его толщину, цвет и расположение.

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Индикатор уведомлений вокруг камеры

Еще один вариант обыграть вырез в экране – сделать из него индикатор уведомлений, которого лишены многие современные смартфоны. Для этого вам понадобится приложение aodNotify:

Запустите прогу. Дайте ей разрешения. Во вкладке «Выбрать приложения» укажите программы, от которых будут приходить оповещения. Активируйте опцию «Показ уведомлений».

В настройках программы вы найдете несколько дополнительных опций от изменения цвета индикатора уведомлений до ограничения его работы в определенное время. Элемент будет работать в том числе на заблокированном экране, заменяя тем самым Always on Display. Пользоваться aodNotify рекомендуется на смартфонах с AMOLED-экраном. В противном случае заряд батареи начнет таять на глазах.

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Обои с вырезом под камеру

Эту настройку сложно назвать полезной, но кому-то она обязательно пригодится. При помощи обоев с вырезом камеры вы сможете ловко интегрировать раздражающую точку в интерфейс главного экрана. С этой целью советую установить приложение NotchPix, предлагающее фоновые рисунки, адаптированные под все разрешения дисплеев:

Запустите программу. Выберите понравившееся изображение. Нажмите кнопку установки обоев или скачивания картинки. Подгоните изображение под разрешение экрана. Нажмите на галочку.

При использовании NotchPix я рекомендую скачивать картинку целиком, а потом устанавливать в качестве обоев самостоятельно через стандартную галерею. Так изображение не будет съезжать при смене экранов рабочего стола.

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Как убрать вырез на экране

Если ни одна из идей вам не понравилась, а убрать вырез на экране все-таки хочется, рекомендую принудительно его скрыть, воспользовавшись простой инструкцией:

Откройте настройки смартфона. Введите в поиске «Скрытие выреза» и перейдите в одноименный раздел. Выберите вариант скрытия.

Если в настройках не окажется функции, позволяющей убрать вырез камеры, установите приложение Round corners and Hide notch. Оно сделает то же самое, но уже на любом смартфоне вне зависимости от его производителя.