Как сделать русский язык в Telegram или поменять его

Telegram — это мессенджер, разработанный уроженцем России Павлом Дуровым. Тем удивительнее, что при первом запуске приложения многие жители нашей страны видят англоязычный интерфейс. Если человек не знает иностранный язык, то ему будет сложно разобраться в настройках программы, из-за чего взаимодействие с мессенджером превратится в сущий кошмар. Чтобы этого не произошло, предлагаем раз и навсегда разобраться, как сделать Телеграмм на русском.

Где скачать Telegram на русском языке

Когда человек видит, что все пункты приложения представлены на английском языке, то у него невольно возникает вопрос: «А ту ли версию программы я скачал»? Давайте сразу закроем тему: не существует версий Telegram для разных стран. Есть одна мультиязычная сборка, доступная для скачивания как в Google Play, так и на сайте мессенджера, а также в других апсторах.

Telegram в Google Play

Telegram на официальном сайте

Тот факт, что на вашем устройстве Телеграм на английском, еще не свидетельствует об отсутствии русского языка в его настройках. Вы просто забыли выбрать нужный вариант во время первого запуска, но это легко исправить, выполнив несколько шагов.

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Как в Телеграмме сделать русский язык

При первом запуске всегда Телеграм на английском, так как он является самым популярным языком международного общения. Тем не менее, приложение анализирует настройки вашего устройства, а потому буквально через пару секунд предлагает переключиться на русский, если он выбран в качестве основного на смартфоне:

Когда вы впервые запустите мессенджер, то увидите перед собой кнопку «Start Messaging» и описание приложения на английском языке. Наберитесь терпения. Через пару секунд над англоязычной кнопкой появится надпись «Продолжить на русском». Нажмите на нее. Далее мессенджер предложит настроить приложение уже на привычном вам языке.

Если кнопка «Продолжить на русском» так и не появилась, то либо Telegram по каким-то причинам не может определить язык системы, либо в настройках смартфона выбран английский. Кстати, если на Андроид нет русского языка, это легко исправить, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

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Как поменять язык в Телеграм

Допустим кнопка так и не появилась, или вы просто не обратили на нее внимание и нажали «Start Messaging». Это все равно не является препятствием, ведь даже после первой настройки можно поменять язык в Телеграмме на русский. Если изначально доступен только английский, сделайте следующее:

Вызовите меню приложения, нажав на «три полоски», расположенные в левом верхнем углу. Перейдите в раздел «Settings». Откройте вкладку «Language». Поставьте отметку напротив пункта «Русский».

Аналогичным образом вы можете поменять язык в Телеграмме на любой другой. Вне зависимости от установленных по умолчанию параметров пункты меню будут располагаться в одних и тех же местах, поэтому поиск нужного раздела не должен составить труда.

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Как переводить Телеграм на русский

Итак, мы сделали Telegram на русском языке, и теперь понятно, что из себя представляет каждый отдельно взятый пункт меню. Однако внутри самого мессенджера вы можете видеть сообщения на других языках как в чатах, так и в каналах. Специально для таких ситуаций разработчики интегрировали переводчик в Телеграм. Чтобы его включить, выполните несколько простых шагов:

Откройте настройки мессенджера. Перейдите в раздел «Язык». Активируйте переключатель «Показывать кнопку Перевести». Во вкладке «Не переводить» установите языки, которые вам знакомы.

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Переключатель «Переводить чаты целиком» доступен только обладателям подписки Telegram Premium. Эта опция намного удобнее, но тут уж сами решайте, стоит ли она своих денег. Как бы то ни было, и без нее вы сможете перевести сообщение в Телеграме:

Откройте чат. Нажмите на интересующее вас сообщение. Среди доступных опций выберите «Перевести».

После этого перед вами появится окно, где текст сообщения уже переведен на русский язык. А ниже вы увидите кнопку, нажатие на которую позволит вернуться к чату.