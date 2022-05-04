Что такое Telegram Premium, что он даёт и где его взять

В Телеграм никогда не будет цензуры, говорил Павел Дуров. В Телеграм никогда не появится реклама, обещал предприниматель. Телеграм всегда будет бесплатным, уверял всех он. Теперь, если говорить языком мемов, вы находитесь здесь. Потому что и цензура и реклама в мессенджере уже появились. А в скором времени появится и платная подписка. Ведь любой коммерчески ориентированный проект должен приносить прибыль, а Telegram пока приносит только убытки. Но, видимо, премиум-подписка всё изменит.

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Павел Дурова и его команда планируют запустить платную подписку на Telegram, которая будет открывать доступ к дополнительным привилегиям, недоступным обычным пользователям. Проект уже успели окрестить Telegram Premium, и название завирусилось, в результате чего многие уже сегодня ищут, где бы скачать новое, как они думают, приложение. Сейчас всё расскажем.

Платная подписка на Телеграм

Telegram Premium — это не официальное название. Его просто придумал кто-то из журналистов, чтобы более ёмко обозначить предмет по аналогии с YouTube Premium. Но по факту это просто подписка на обычный Telegram, а не отдельный сервис. То есть скачать Telegram Premium буквально нельзя. Можно только оформить подписку, когда выйдет соответствующее обновление мессенджера.

Упоминание премиум-подписки на Telegram обнаружилось в последней бета-версии мессенджера. Там удалось обнаружить сразу несколько привилегий, которые будут открыты платным пользователям:

Эксклюзивные стикеры в Телеграм. Подписчикам платного тарифа Telegram станут доступны дополнительные стикеры, которых не будет у всех остальных.

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Дополнительные реакции . Платным подписчикам Telegram станут доступны новые стикеры для реагирования на сообщения собеседников. Кроме того, они будут анимированы более красочно, чем стандартные.

. Платным подписчикам Telegram станут доступны новые стикеры для реагирования на сообщения собеседников. Кроме того, они будут анимированы более красочно, чем стандартные. Отметка платного подписчика. Чтобы отметить пользователя премиального тарифа, Telegram будет размещать рядом с их профилем значок звезды. По сути, никакой практической нагрузки он не несёт, а просто служит визуальным маркером.

Привилегий, прямо скажем, маловато. Конечно, мы не знаем, сколько Telegram планирует брать за премиум-подписку. Но, если посудить, вне зависимости от цены к этому списку следовало бы добавить ещё как минимум две позиции: отключение рекламы и безлимитное облако. Да, в Телеграме и так уже есть бесплатный чат с самим собой, куда можно загружать файлы в неограниченном количестве. Но до удобства взаимодействия с обычными облачными сервисами он пока не дотягивает.

Установить Телеграм Премиум

Скажете, глупо? А я думаю, что нет. В конце концов, Telegram уже и так превратился в подобие мета-вселенной со своими правилами, с ботами, которые заменяют многие привычные сервисы, с блогами, которые ведут полноценные СМИ, с пунктами обмена валют и т.д, и т.п. Так что встроить в мессенджер ещё и удобный инструмент взаимодействия с облаком точно было бы не лишним, учитывая, что iCloud и Google Drive для пользователей из России сейчас доступны только в ограниченном режиме.

Поскольку Telegram Premium — это не отдельное приложение, а всего-навсего платная подписка, установить её как-то отдельно нельзя. Но поскольку платный набор функций был обнаружен в тестовой версии мессенджера, вы можете попробовать установить бету Телеграм себе на смартфон — авось разработчики откроют пробный доступ к премиум-функциям. Тем более, что сделать это абсолютно несложно.

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Перейдите по этой ссылке и загрузите APK-файл;

Откройте браузер и перейдите в раздел «Загрузки»;

Нажмите на APK-файл и установите бету Telegram;

Запустите мессенджер и пройдите авторизацию.

По умолчанию, конечно, премиум-функции от факта одной только установки бета-версии Telegram не откроются. Для того, чтобы получить к ним доступ, необходимо, чтобы разработчики включили их принудительно. Произойдёт ли это, пока неизвестно. Но, если вдруг выяснится, что Telegram начал открытое тестирование привилегий для платных подписчиков на базе бета-версии приложения, мы об этом обязательно расскажем.