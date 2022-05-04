Что такое Telegram Premium, что он даёт и где его взять

В Телеграм никогда не будет цензуры, говорил Павел Дуров. В Телеграм никогда не появится реклама, обещал предприниматель. Телеграм всегда будет бесплатным, уверял всех он. Теперь, если говорить языком мемов, вы находитесь здесь. Потому что и цензура и реклама в мессенджере уже появились. А в скором времени появится и платная подписка. Ведь любой коммерчески ориентированный проект должен приносить прибыль, а Telegram пока приносит только убытки. Но, видимо, премиум-подписка всё изменит.
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Павел Дурова и его команда планируют запустить платную подписку на Telegram, которая будет открывать доступ к дополнительным привилегиям, недоступным обычным пользователям. Проект уже успели окрестить Telegram Premium, и название завирусилось, в результате чего многие уже сегодня ищут, где бы скачать новое, как они думают, приложение. Сейчас всё расскажем.
Платная подписка на Телеграм
Telegram Premium — это не официальное название. Его просто придумал кто-то из журналистов, чтобы более ёмко обозначить предмет по аналогии с YouTube Premium. Но по факту это просто подписка на обычный Telegram, а не отдельный сервис. То есть скачать Telegram Premium буквально нельзя. Можно только оформить подписку, когда выйдет соответствующее обновление мессенджера.
Упоминание премиум-подписки на Telegram обнаружилось в последней бета-версии мессенджера. Там удалось обнаружить сразу несколько привилегий, которые будут открыты платным пользователям:
- Эксклюзивные стикеры в Телеграм. Подписчикам платного тарифа Telegram станут доступны дополнительные стикеры, которых не будет у всех остальных.
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- Дополнительные реакции. Платным подписчикам Telegram станут доступны новые стикеры для реагирования на сообщения собеседников. Кроме того, они будут анимированы более красочно, чем стандартные.
- Отметка платного подписчика. Чтобы отметить пользователя премиального тарифа, Telegram будет размещать рядом с их профилем значок звезды. По сути, никакой практической нагрузки он не несёт, а просто служит визуальным маркером.
Привилегий, прямо скажем, маловато. Конечно, мы не знаем, сколько Telegram планирует брать за премиум-подписку. Но, если посудить, вне зависимости от цены к этому списку следовало бы добавить ещё как минимум две позиции: отключение рекламы и безлимитное облако. Да, в Телеграме и так уже есть бесплатный чат с самим собой, куда можно загружать файлы в неограниченном количестве. Но до удобства взаимодействия с обычными облачными сервисами он пока не дотягивает.
Установить Телеграм Премиум
Скажете, глупо? А я думаю, что нет. В конце концов, Telegram уже и так превратился в подобие мета-вселенной со своими правилами, с ботами, которые заменяют многие привычные сервисы, с блогами, которые ведут полноценные СМИ, с пунктами обмена валют и т.д, и т.п. Так что встроить в мессенджер ещё и удобный инструмент взаимодействия с облаком точно было бы не лишним, учитывая, что iCloud и Google Drive для пользователей из России сейчас доступны только в ограниченном режиме.
Поскольку Telegram Premium — это не отдельное приложение, а всего-навсего платная подписка, установить её как-то отдельно нельзя. Но поскольку платный набор функций был обнаружен в тестовой версии мессенджера, вы можете попробовать установить бету Телеграм себе на смартфон — авось разработчики откроют пробный доступ к премиум-функциям. Тем более, что сделать это абсолютно несложно.
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- Перейдите по этой ссылке и загрузите APK-файл;
- Откройте браузер и перейдите в раздел «Загрузки»;
- Нажмите на APK-файл и установите бету Telegram;
- Запустите мессенджер и пройдите авторизацию.
По умолчанию, конечно, премиум-функции от факта одной только установки бета-версии Telegram не откроются. Для того, чтобы получить к ним доступ, необходимо, чтобы разработчики включили их принудительно. Произойдёт ли это, пока неизвестно. Но, если вдруг выяснится, что Telegram начал открытое тестирование привилегий для платных подписчиков на базе бета-версии приложения, мы об этом обязательно расскажем.