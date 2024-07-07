Как слушать музыку в фоновом режиме на Андроид

Прослушивание музыки — одно из самых популярных занятий каждого из нас, но чаще всего мы наслаждаемся любимыми треками в фоне, то есть попутно занимаясь другими делами. И правда, зачем смотреть в экран, если аудио — это не видео? Вот только фоновое воспроизведение музыки на Андроид работает далеко не всегда. Проблемы создают ограничения стриминговых платформ, а также неправильная настройка самого смартфона. И как тогда слушать музыку в фоновом режиме?

Как работает музыка в фоновом режиме на Андроид

Фоновый режим на телефоне — это особый принцип функционирования приложений, когда они работают без непосредственного участия пользователя. Достаточно один раз запустить программу, и софт продолжит работать даже после того, как мы вернемся на главный экран.

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Поэтому вне зависимости от того, каким приложением для воспроизведения любимых треков вы пользуетесь, нужно настроить музыку в фоновом режиме, сняв ограничения с программы для прослушивания:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите программу для воспроизведения музыки. Во вкладке «Контроль активности» установите значение «Умный режим» или «Нет ограничений».

Иногда воспроизведению музыки в фоновом режиме мешает функция экономии энергии на Андроид, которую можно отключить по нашей инструкции:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Батарея». Во вкладке «Текущий режим» выберите «Сбалансировано».

Еще одна причина, почему не работает музыка в фоновом режиме, — запрет на отображение уведомлений. Его тоже нужно снять:

Откройте настройки Андроид. Выберите программу для музыки в разделе «Приложения». Во вкладке «Уведомления» активируйте опцию «Показывать уведомления», а также другие функции, связанные с демонстрацией оповещений.

Итак, мы разобрались, как сделать музыку в фоновом режиме, но рассмотрели только базовую настройку Андроид, без которой ни одно приложение не будет воспроизводить песни на заблокированном экране. Прослушиванию также могут помешать ограничения стриминговых платформ, которые нужно обязательно снять.

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Как слушать музыку ВК в фоновом режиме

Стриминговые платформы вроде VK Music и YouTube Music позволяют слушать музыку на телефоне бесплатно, но в то же время ограничивают ее фоновое воспроизведение. Для снятия запрета требуется оформление платной подписки. Это единственный легальный метод, как слушать Ютуб Музыку в фоновом режиме.

Также стриминговые платформы позволяют бесплатно слушать музыку в фоне за счет пробной подписки. VK Music предоставляет один месяц, а Яндекс Музыка дарит аж три месяца. Но все это является бесплатным лишь отчасти, и в какой-то момент вам все равно придется оформлять полноценную подписку.

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Как слушать музыку бесплатно в фоновом режиме

Хотите пользоваться фоновым режимом ВК Музыки бесплатно, или аналогичным образом слушать треки через другие стриминговые платформы? Тогда придется воспользоваться костылями. Так, в случае YouTube Music и VK Music может помочь веб-версия версия сервиса:

Открываем сайт стриминговой платформы в браузере. Ищем нужный плейлист и запускаем его. Скрываем браузер, возвращаясь на главный экран.

Еще один вариант — использование стороннего клиента стримингового сервиса. Так, чтобы слушать ВК Музыку в фоновом режиме, понадобится приложение VMP.

Скачать VMP на Android

Но учтите, что использование стороннего софта всегда чревато рисками. Как правило, они требуют прохождения авторизации в учетной записи, поэтому никто не может гарантировать сохранность персональных данных.