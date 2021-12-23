Какой телефон лучше купить? Спойлер: вы ни за что не угадаете

Мы гонимся за технологиями и хотим покупать только смартфоны с самыми передовыми технологическими решениями. То, что было актуально 10-15 лет назад. Дают ли современные смартфоны столько эмоций, сколько давали нам мобильники в нулевых? Наверное, нет. Тогда мы были рады наличию полифонии и цветного дисплея, но не расстраивались, если на телефоне с монохромным дисплеем была «Змейка». Они помогали нам в решении самых простых задач, мечтать, а еще они были неприхотливыми и не боялись, наверное, ничего. Впереди Новый Год, подарки, скорее всего, уже куплены, но себя порадовать никогда не поздно. Подобрали для вас пять некогда легендарных мобильников, которые стоит купить для своей коллекции, для игр или даже для постоянного использования.

Телефон для прослушивания музыки

Если бы Motorola E398 и Sony Ericsson W810 вышли в один год, то наверняка бы соперничали друг с другом. Там, где я вырос, в общем-то так и было: несмотря на то, что Motorola была живой легендой, W810 ценили не меньше. Самым главным отличием от своей предыдущей версии W800, имел кнопки навигации вместо джойстика.

К сожалению, из него убрали створку для камеры, которая защищала объектив. Несмотря на это, дизайн телефона — фантастика. Внутри было 25 Мб памяти и поддержка фирменных Memory Stick Pro Duo, которые в те годы стоили бешеных денег. Это был отличный телефон не только для прослушивания музыки, но и для ICQ: была поддержка стандарта связи EDGE. Кстати, кнопка Walkman не просто запускала проигрыватель, но еще и отключала функции телефона, превращая его в плеер.

Sony Ericsson W810

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Самый красивый мобильный телефон

Помню, когда я закончил 7 класс, родители мне пообещали купить то, что я захочу. Почувствовав, что обычные телефоны меня не интересуют, я решил замахнуться на смартфон Nokia. Да-да, кнопочный смартфон — такое тоже было! Хотелось красивый телефон: выбор пал на Nokia 7610. Фантастический дизайн, Symbian 7 на борту, огромный по тем временам с разрешением 176*208 пикселей и поддержка карт памяти. А камера на 1 Мп? Это было нечто. Смартфон имел Bluetooth, благодаря которому можно было играть с друзьями в игры прямо на уроке. Заверните два!

Nokia 7610

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Раскладушка Motorola RAZR

Времена настолько изменились, что при упоминании раскладушки Motorola на память приходит современная версия RAZR 5G. Важно помнить свои корни: складной смартфон Motorola лишь отдаленно напоминает оригинал RAZR V3i. У оригинала был потрясающий изящный корпус, внешний экран для просмотра входящего вызова, и яркий основной экран разрешением 176*220 пикселей. Встроенной памяти было всего 32 Мб, зато можно было установить карту памяти TransFlash. Камера 1.23 Мп делала неплохие по меркам того времени снимки. Телефон был настоящим хитом: в нем не было сумасшедших инноваций, но всех поражал его стильный внешний вид. Кажется, в те времена у iPhone не осталось бы никаких шансов!

Купить Motorola RAZR V3i

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Самый необычный телефон в мире

Современные производители не хотят и не могут экспериментировать: возможно, фантазии у них хватает, но заново создать что-то похожее на Nokia 3650 у них точно никогда не получится. Не понимаю, как можно было пользоваться такой дикой клавиатурой в 2003 году? Кстати, Nokia до сих пор хайпует на своей истории: телефон хотят выпустить в новой версии уже в этом году. У оригинала же была камера 0.3 Мп, TFT-экран 176*208, процессор ARM 9 с частотой 104 Мгц, а за удобство отвечала ОС Symbian 6.1. К слову, аккумулятор в телефоне был емкость 850 мА*ч, что очень круто для тех лет.

Очень странный телефон

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Самый лучший телефон

Если бы у этого телефона был свой Instagram, то он бы был намного популярнее страницы Криштиану Роналду. Sony Ericsson K750 сочетает в себе гениальные инженерные решения, классный дизайн и простоту использования. В нем было все идеально: отличная камера на 2 Мп, наличие слота для карт памяти, яркий дисплей, шустрая оболочка и достаточно громкий динамик. Единственное, что портило настроение — это джойстик для навигации, который со временем начинал подлагивать. В остальном этот телефон хотели все, а в 2005 году ассоциация Technical Image Press Association признала его лучшим камерофоном 2005 года.

Sony Ericsson K750

У таких телефонов частенько возникают проблемы с сим-картой. Рассказываем, что делать, если телефон ее не видит.