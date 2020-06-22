Как удалить китайские приложения на Android

Предустановленный софт всегда был бичом Android-смартфонов. Поняв, что зарабатывать на этом может не только Google, но и они сами, производители стали массово предлагать своим партнёрам установить их приложения в прошивку своих аппаратов. Так на большинстве современных устройств появились Facebook, Twitter, SwiftKey и т.д. Но мало того, что они просто появились в прошивке, так производители ещё и запретили их удалять. А ведь, помимо клиентов социальных сетей, смартфоны сегодня ломятся от софта китайских разработчиков, который большинству пользователей был не нужен от слова совсем. Поэтому логично, что начали появляться специальные утилиты для поиска и удаления такого софта.

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Несмотря на то что зачастую китайский софт отличается от некитайского только своим происхождением, многие пользователи мечтают от него избавиться. Причём, если сказать им, что приложение, которое они хотят удалить, имеет, допустим, французское или гвинейское происхождение, они, скорее всего, согласятся его оставить. Видимо, сказался образ Китая, как восходящей сверхдержавы, пытающейся захватить контроль над пользователями со всего мира. Так ли это на самом деле, судить не берусь, но с удалением китайских приложений помочь могу.

Как найти китайские приложения

Перейдите в «Настройки» — «Безопасность» и включите загрузку из ненадёжных источников;

Перейдите по этой ссылке и скачайте приложение Remove China Apps (до недавнего времени оно было доступно в Google Play, но Google сочла, что оно нарушает правила размещения в каталоге и удалила его оттуда);

Запустите Chrome – «Скачанные файлы» и установите Remove China Apps;

Запустите приложение Remove China Apps и дождитесь окончания сканирования (приложение отсканирует смартфон на предмет китайского софта);

Подтвердите удаление китайских приложений, если приложению удалось выявить их в результате проведённого анализа.

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Я не знаю, на основе каких критериев Remove China Apps выявляет китайские приложения, потому что после первого запуска ему не удалось обнаружить ни одной соответствующей программы на моём Honor View 20, софт для которого, очевидно, разрабатывался китайскими мастерами. Поэтому в целях эксперимента мне пришлось самостоятельно установить из Google Play себе на смартфон мессенджер WeChat. После этого я выполнил повторное сканирование и алгоритмы Remove China Apps обнаружили вражеский софт и предложили его удалить.

Китайские приложения для Android

Скорее всего, у приложения есть некий список китайских программ, которые либо выпущены аффилированными с правительством КНР разработчиками, либо были уличены в сборе данных пользователей. Причём одно не исключает другого, поскольку WeChat – это разработка студии Tencent Holdings, которая хоть и является частной, но, как утверждают эксперты, тесно связана с китайским правительством и, очевидно, ведёт сбор данных в его интересах. Поэтому фирменные приложения Huawei в качестве «китайских» помечены не были, а вот WeChat – был.

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Если методика поиска китайских приложений от Remove China Apps вас не устроила, вы можете попробовать если не удалить, то по крайней мере заблокировать их. Это можно сделать очень легко при помощи штатных инструментов самого смартфона. Кстати говоря, описанная ниже инструкция одинаково эффективна в отношении вообще любых приложений независимо от того, кто является их разработчиком или издателем.

Как остановить приложения на Android

Перейдите в «Настройки» — «Приложения» и найдите программу, которую хотите заблокировать;

Перейдите на страницу этого приложения, тапнув по его иконке;

В открывшемся окне выберите параметр «Остановить»;

Повторите эту манипуляцию со всеми приложениями, которые хотите заблокировать.

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Это действие остановит работу приложения. Несмотря на то что оно не удаляет его, с этого момента оно не будет функционировать, запускаться без вашего ведома и вести сбор данных, если таковой имел место. Да, это компромиссный метод, но, если вы не хотите получать рут-права, взламывая свой смартфон и добровольно лишая себя гарантии, то простая остановка приложения является наиболее эффективным и действенным методом, которым не стоит пренебрегать.