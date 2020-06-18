Вышел новый порт Гугл камеры. Как скачать на Android

Самый лучший смартфон – от Apple, лучшая операционка – от Apple, лучший платёжный сервис – тоже от Apple. В этом водовороте тотального превосходства компании из Купертино Google практически не осталось места. Ведь и Android, и Pixel, и Google Pay, как ни крути, а своим основным конкурентам уступали почти во всём. Единственным белым лебедем в этом болоте, чью авторитетность не решается оспаривать вообще никто, была гугл камера, которую пользователи Android всегда стремились заполучить всеми правдами и неправдами. Теперь у них появилась возможность установить обновлённую версию.

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Если вы не понимаете, что такое гугл камера, то вот вам объяснение в двух словах. «Google Камера» или Google Camera – это фирменное приложение камеры от Google, официально доступное только на смартфонах Pixel. Оно уникально своими надстройками и продвинутым набором функций, которые позволяют вытягивать качество фотографий на довольно высокий уровень при относительно слабом аппаратном обеспечении. Несмотря на ограниченную доступность, независимые разработчики взламывают гугл камеру и портируют её на остальные смартфоны на Android.

Порт Gcam

Недавно группа энтузиастов разработала новый порт Google Camera под названием GCam Ultra CVM Mod. Он сохранил исходные надстройки и функции оригинального приложения, но при этом получил улучшенный интерфейс, а также ряд дополнительных механизмов вроде управления затвором и экспозицией, точечной настройкой фокуса, съёмка в формате RAW и т.д. Однако его отличительной особенностью является поддержка обширного спектра устройств, которым не мог похвастать предыдущий порт гугл камеры.

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Какие телефоны поддерживают Гугл камеру

Galaxy S10/S10e/S10+

Galaxy Note 10/Note 10/Note 10 Lite

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy S9/S9+

Galaxy S8/S8+

OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 7T/7T Pro

Poco F2 Pro

Poco X2

Pocophone F1

Redmi Note 8

Redmi Note 7/Note 7 Pro

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro

Moto X4

Moto G7

Moto G6

LG V20/V30

LG G8/G7/G6

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Как видите, список совместимых смартфонов довольно обширный, причём здесь перечислены только те модели, на которых новый мод Google Камеры будет работать гарантированно. Но это не значит, что на других аппаратах приложение не запустится – скорее всего, запустится, но для этого он должен обладать поддержкой API Camera2. Поэтому, если приложение всё-таки запустится, не исключено, что оно будет не иметь части функций, либо будет работать, но не так хорошо, как на совместимых моделях, либо, что, кстати, тоже вполне вероятно – будет работать совершенно исправно и без каких-либо проблем.

Как скачать Гугл камеру

Загрузите APK-файл GCam Ultra CVM Mod по этой ссылке;

Запустите установочный файл и подтвердите установку;

Перейдите в приложение и проверьте его работу;

Если в процессе работы были обнаружены ошибки, скачайте патч с баг-фиксами по этой ссылке и пользуйтесь GCam в своё удовольствие.

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Почему не работает Гугл камера

Я попробовал установить GCam себе на Honor View 20, но почему-то каждый раз, когда я пытался запустить приложение, оно вылетало. Поэтому протестировать лично мне его, к сожалению, не удалось. Но, с другой стороны, этого следовало ожидать, поскольку мой смартфон в числе поддерживаемых моделей не фигурировал, да и поддержки API Camera2 он не имеет. Скорее всего, сказалось специфическое железо, ведь, как известно, смартфоны Huawei и Honor работают на базе процессоров Kirin, которые сильно отличаются от Exynos и Qualcomm. Но если вы найдёте рабочий порт для этих смартфонов, дайте знать.