Сейчас на полках магазинов полным полно различных телевизоров со Smart TV: кто-то предпочитает вариант подороже и приобретает устройство с Tizen OS или WebOS, а те, кто хочет сделать из телевизора еще один умный гаджет наподобие компьютера — Android TV. Несмотря на большие возможности кастомизации, рано или поздно даже эта операционка надоедает, поэтому многие выбирают телевизор на российской системе Яндекс.ТВ. Но что она из себя представляет? Как работает? Можно ли установить стороннее приложение на телевизор с Яндекс.ТВ? Сейчас всё расскажем.

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Что такое Яндекс ТВ

Фактически, Яндекс ТВ — это лаунчер для Android TV, практически как Google TV. В ней упор сделан на сервисы Яндекса, в основе которого лежит Алиса и Кинопоиск. Для российских пользователей она этим как раз и хороша, так как все приложения на русском языке, контент — тоже. В отличие от «чистого» Android TV, здесь практически нет десятков бесполезных встроенных приложений, наоборот — только самые нужные, знакомые отечественной аудитории.

При входе здесь используется аккаунт Яндекса, так что, не нужно вводить данные от Google-аккаунта, скачивать приложения Яндекса, а затем снова в них входить под своей учетной записью. Так что, во многом такой телевизор — еще один паззл в экосистеме Яндекса. Конечно, если вы ею пользуетесь.

Еще одна фишка — это Алиса вместо Гугл Ассистента в Android TV: работает она довольно шустро, не ломает работу телевизора и слышит вас с первого раза. Поддерживает ровно те же навыки, что и Яндекс.Станция. Можно сказать, что система Яндекс ТВ хорошо оптимизирована, так как работает без сбоев и лагов. Систему предустанавливают на свои телевизоры OEM-производители, но на бюджетных моделях работает оболочка хорошо.

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Как установить приложение на Яндекс ТВ

Некоторые приложения уже есть в телевизоре с Яндекс.ТВ, другие можно установить из раздела «Приложения»: на мой взгляд, там реально собрано реально все только самое нужное. Игр в Яндекс.ТВ нет, зато есть встроенный браузер Яндекса. Google Play в Яндекс.ТВ нет, но это не проблема: можно установить любой другой магазин приложений.

Проблема в том, что программы могут быть не оптимизированы для Яндекс.ТВ, так как платформа чисто развлекательная. Это еще одно отличие, поэтому вряд ли получится сделать из телевизора с Яндекс.ТВ еще один компьютер. Впрочем, попробовать явно стоит, так как система не имеет ограничений, поэтому в телевизор с Яндексом можно установить стороннее приложение.

Скачайте apk-файл приложения на флэшку или любой другой носитель.

Подключите его к телевизору.

На домашнем экране телевизора нажмите значок «Приложения».

Запустите файловый менеджер.

Выберите APK-файл и установите его.

Обратите внимание на то, что при подключении флешки Яндекс.ТВ молчит и не предлагает никаких действий. На самом деле, в этом нет ничего необычного, но после Android TV немного непривычно.

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Как установить магазин приложений на Яндекс ТВ

Как уже говорилось выше, в телевизоре с Яндекс.ТВ нет своего магазина приложений, только небольшой набор программ. Но это не значит, что вы не сможете скачивать приложения из одного проверенного источника: так как Яндекс.ТВ — по сути, тот же Android TV, вы можете установить в систему сторонний магазин приложений Aptoide TV — это каталог бесплатных программ, который с лихвой вам заменит Google Play.

Он отлично работает на недорогих моделях телевизоров, а значит, должен без проблем запускаться на Яндекс.ТВ. Единственный нюанс — в нем вам нужно будет войти в свой аккаунт Google, после чего можно установить практически любое приложение.

Зайдите через Яндекс.Браузер на телевизоре или с компьютера на сайт tv.aptoide.com

Нажмите «Загрузить Aptoide TV» и после скачивания перекиньте файл на флешку, если делали это на компьютере.

Зайдите в файловый менеджер, откройте нужную папку и запустите установку, дав разрешения при необходимости.

Магазин приложений должен работать без проблем, так как он специально оптимизирован под телевизоры с Android TV. Приложения можно устанавливать удаленно — прямо со смартфона, а также отфильтровать приложения для использования с геймпадом.

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Как видите, Яндекс ТВ — неплохая платформа, в которой практически нет ограничений как и в Android TV, а нехватка приложений восполняется установкой с флешки или стороннего магазина приложений.