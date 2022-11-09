Вот почему я до сих пор не хочу покупать складной телефон и вам не советую

Складные телефоны набирают обороты с тех пор, как они были впервые представлены во всем мире в 2019 году. Мы также видели, как эти устройства за прошедшие годы получили заметные улучшения. Эти успехи включают в себя более прочные складные экраны, уменьшение складок на дисплее и более надежное программное обеспечение. Тем не менее, ясно, что есть еще несколько серьезных проблем со складными телефонами, которые еще предстоит решить. Вот некоторые из тех, которые не позволяют мне со спокойной душой купить такой смартфон и пользоваться им. Думаю, вы со мной согласитесь.

Складка на экране телефона

Одна заметная проблема, которую складные телефоны до сих пор не решили полностью, это наличие складок на дисплее. Это особенно заметно на складных устройствах Samsung. Вы можете увидеть и почувствовать складку как на Galaxy Z Fold 4, так и на Galaxy Z Flip 4.

Стоит также отметить, что конкурирующие производители складных телефонов, такие как Oppo, Honor и Huawei, также пытались решить эту проблему с разной степенью успеха. Мы думали, что Huawei Mate X2 полностью решит проблему или сделает складку менее заметной, но опять не повезло. Между тем, Oppo Find N имеет только две небольшие складки, а не один большой желоб. Но там были свои компромиссы с водостойкостью.

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Излишне говорить, что прогресс в этом отношении очевиден. Но мы определенно стремимся к будущему без складок на всех складных устройствах, которого пока так и не достигли.

Боятся ли складные телефоны пыли

Samsung лидирует, когда речь идет о рейтингах IP складных телефонов, предлагая пользователям IPX8 для полной водонепроницаемости. Ни один другой складной телефон не может похвастаться такой защитой от воды. Однако «X» в «IPX8» означает, что складные устройства вообще не защищены от пыли, которая может попасть внутрь корпуса. Такое возможно, так как все электронные компоненты промаслены или герметичны, а механизм воды не боится. Но попадание на него пыли может привести к его выходу из строя.

Именно огромное количество движущихся частей мешает пользоваться телефоном с комфортом и считать его долговечным. Даже в карманах есть много пыли, а на пляже… Впрочем, туда Samsung и вовсе не планировала соваться.

Складной экран ощущается дешево

С годами складные экраны становятся все более жесткими, и в наши дни на нескольких моделях доступно ультратонкое стекло (UTG). Samsung даже предлагает поддержку S Pen в серии Galaxy Z Fold, что является своего рода свидетельством прочности экрана. Тем не менее, нельзя отрицать, что многие складные экраны по-прежнему выглядят и ощущаются дешево.

Также блики по-прежнему являются проблемой для некоторых складных устройств. Хотя, честно говоря, некоторые устройства, такие как Vivo X Fold Plus, предлагают антибликовое покрытие для решения этой проблемы. Но даже они кажутся пластиковыми, а это серьезный недостаток, который все еще сильно удешевляет конструкцию.

Вот для чего на самом деле нужен складной телефон.

Полноценный складной стеклянный экран, вероятно, поможет решить эту проблему. Но сделать это совсем непросто. Gorilla c Glass Corning также работает над ультратонким складным стеклом, получившим название Willow Glass. Но пока нет никакой конкретики по поводу его массового применения.

Техническая поддержка телефона

Программное обеспечение является неотъемлемой частью складного телефона, и Google хорошо поработала над Android 12L. Мы также видели отличную работу Samsung в этом направлении. Тем не менее, поддержка приложений по-прежнему остается проблемой для складных телефонов.

Мы все еще видим некоторые приложения, которые не поддерживают популярные складные устройства с большим экраном. Часто они просто открываются в окне, растянутом не весь экран, но об адаптации интерфейса речи никакой не идет. И таких примеров много. А ведь именно адаптация приложений могла бы сильно поспособствовать в популяризации этого типа гаджетов.

Конечно, некоторые приложения работают хорошо, когда речь идет о поддержке многооконности или о режиме Flex от Samsung. Но я надеюсь, Android 12L и будущие версии Android откроют дверь для улучшенной поддержки.

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Характеристики телефона

Еще одна область, в которой складные телефоны пока проигрывают. Большинство из них на рынке идут на некоторые компромиссы по техническим характеристикам.

Например, Galaxy Z Fold 4 по-прежнему имеет ту же батарею емкостью 4400 мАч, что и его предшественники, и не получил 108 Мп камеру S22 Ultra или 10x зум. Между тем, Xiaomi Mix Fold 2 не имеет беспроводной зарядки, водонепроницаемости и шарнира с фиксатором. Galaxy Z Flip 4 имеет большую батарею, но система камер все равно оставляет желать лучшего.

Однако мы можем понять, почему видим некоторые из этих компромиссов. Например, серия Galaxy Z Fold имеет более узкий форм-фактор из-за узкого экрана смартфона. Многие складные устройства также несколько тоньше в развернутом виде по сравнению с обычными смартфонами. Добавьте сложный шарнир, и в корпусе действительно не останется места для качественных других компонентов.

Проблема не решится в одночасье, но вероятность того, что через несколько поколений складные телефоны от обычных будут отличаться только формой корпуса, есть. В качестве альтернативы вам, возможно, придется иметь дело с более толстыми складными конструкциями. Все это расстраивает на фоне цены ”раскладушек”.

Теперь я хочу складной смартфон. Xiaomi меня убедила.

Многие телефоны продаются только в Китае

Еще одна серьезная проблема, с которой сегодня сталкиваются складные телефоны, это доступность. Samsung, Motorola и Huawei — единственные крупные бренды смартфонов, регулярно выпускающие складные телефоны на мировые рынки, но есть и те, кто не спешат покорять их, ограничиваясь только одной, пусть и очень большой страной.

А еще проблема в том, что модели от Xiaomi, Honor, Oppo или Vivo доступны только в Китае. В остальных странах их надо или заказывать через Интернет, или покупать у перекупщиков. Это позор производителей, так как их решения выглядят очень неплохо и стоило бы расширить географию их присутствия. Хотя бы для того, чтобы создать конкуренцию смартфонам Galaxy.

Вот примеры складных телефонов, которые можно купить на AliExpress:

Почему складные телефоны такие дорогие

Возможно, самая большая проблема, с которой сталкиваются складные телефоны, заключается в том, что большинство из них исключительно дорогие. Так, например, Z Fold 4 стоит от 1799 долларов (примерно 110 000 рублей по курсу). И это еще не так дорого, как было, когда данный телефон официально продавался в России, а его ценник был примерно в полтора раза выше. Для сравнения, обычный (не складной), но намного лучше оснащенный Galaxy S22 Ultra стоит от 1200 долларов (примерно 72 000 рублей по курсу) на тех же рынках.

Huawei Mate XS 2 обойдется вам еще дороже — примерно в 2 000 долларов (примерно 120 000 рублей по курсу. Это просто запредельная цена, особенно в свете отсутствия поддержки Google.

Складные устройства в формате Flip, когда они раскрываются в обычный телефон из небольшой ”пудреницы”, стоят дешевле чем модели, раскрывающиеся как книжка, но все равно это дорого, если сравнивать с обычными смартфонами, которые предлагают лучшие характеристики.

Самые дешевые складные телефоны полны компромиссов и самые главные из них касаются производительности. Некоторые, наиболее очевидные из них связаны с экономией на процессорах, оперативной памяти, хранилище, рейтинге защиты от воды и емкости аккумулятора. Поэтому мы не удивимся, если теоретический Galaxy A Flip будет оснащен Exynos 1280 или Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и в лучшем случае защищен от брызг.

Microsoft могла выпустить первый складной телефон еще 12 лет назад, но передумала.

Существенно повлиять на снижение стоимости, не требуя идти на компромиссы, может появление более доступных складных экранов. Пока они очень дорогие. Когда что-то подобное начнет предлагать BOE и другие китайские производители среднего сегмента, цена может снизиться. Пока на рынке складных телефонов мы наблюдаем практически монополию. Тем не менее, фактически в Honor Magic V уже используется складная панель BOE.

В конце можно сделать вывод, что повышение интереса и распространенности складных телефонов не произойдет в один день. Для этого надо решить массу проблем, но когда это произойдет, их действительно станет больше. А увеличение спроса еще больше подстегнет предложение. В общем, пока надо подождать, но будущее у таких телефонов точно есть.