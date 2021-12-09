Как узнать, что вашу переписку читают

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Иван Герасимов 0

К сожалению, с развитием технологий появилось не только множество новых способов для общения, но и добавились проблемы с конфиденциальностью. И я не про то, что WhatsApp или другие мессенджеры и соцсети читают наши переписки, а о том, что пользователи становятся объектами взлома, в результате чего их личное общение с близкими становится небезопасным. В большинстве случаев виной всему утечки данных, но еще важно помнить о том, что не люди все чисты на руку. К примеру, не выйдя из учетной записи WhatsApp с рабочего ПК, ваш коллега может узнать много подробностей вашей личной жизни. Неприятно, согласны? Сегодня разберемся с тем, что делать, если вам кажется, что вашу переписку кто-то читает.

Разбираемся, что делать, если вашу переписку читает кто-то еще

Кто читает мой Ватсап

Завершайте сеансы с других устройств прямо из приложения

Я оказывался в ситуациях, когда третьи лица читали переписку в WhatsApp. И тут сложно что-либо поделать: чужое любопытство не знает границ, а многие люди халатно относятся к собственной безопасности в Сети и пользуются мессенджером, не подозревая, что в данный момент кто-то за ними наблюдает. Например, жена или супруг. Читать чужую переписку, конечно же, не стоит, а лучше внимательно следить за устройствами, на которых есть ваш аккаунт WhatsApp и время от времени чистить историю.

  • Зайдите в WhatsApp;
  • Выберите Настройки, пункт «Связанные устройства»;
  • Обратите внимание не только на то, какие устройства подключены к вашей учетной записи, но и на время посещения;
  • Если видите, что время посещения устройства не совпадает с временем вашей активности в WhatsApp, просто нажмите на него и выберите «Выйти». Теперь на другом устройстве придется заново заходить в учетную запись.

Этот способ актуален для всех, кто пользуется не одним устройством для переписки в WhatsApp. Заходите почаще в Настройки, чтобы проверять свою активность.

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Как завершить сеансы в Телеграме

Если пользуетесь Telegram, а не WhatsApp, то можно сделать то же самое. Например, если вы отдали свой смартфон или ноутбук другому человеку, но есть опасения, что из учетной записи Telegram вы не вышли.

В Telegram отображается не только сеанс, но и модель устройства

  • Зайдите в Telegram;
  • Выберите Настройки, пункт «Устройства»;
  • В списке обратите внимание на устройства, у которых есть доступ к вашей учетной записи и время посещения;
  • Завершите сеансы у тех устройств, которыми не пользуетесь.

Кстати, функция «Завершить сеанс в Telegram» удобна еще и тем, что отображает не только время входа с другого устройства, но и модель смартфона, установленную операционную систему и даже имя устройства, если это ПК. Еще больше о функциях Telegram рассказываем в нашем Яндекс.Дзен — рекомендуем подписаться!

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Как защитить аккаунт от взлома

Часто бывает и так, что пароли от учетных записей оказываются в открытом доступе и их нужно оперативно менять. Например, месяц назад моему знакомому на почту пришло уведомление, что была зафиксирована попытка входа в аккаунт аж из Вьетнама. Жаль, что мой товарищ заметил это спустя неделю. Как этого не допустить?

Используйте все способы защиты приложения в месснджере

  • Во-первых, обязательно включите уведомления от электронной почты. Да, зачастую туда приходит реклама, но это поможет вам, если кто-то попытается взломать Instagram.
  • Во-вторых, используйте расширения для паролей в Google Chrome. Например, LastPass, чтобы менять данные, если они окажутся под угрозой. В iOS нужно время от времени проверять «Пароли» в Настройках.
  • В-третьих, обезопасьте свою электронную почту, ведь именно ваш ящик является самой главной целью. Например, в приложении Почты Mail.Ru в настройках безопасности нужно включить вход по одноразовому коду — это немного неудобно, зато вы точно будете уверены, что никто не войдет в ваш аккаунт с другого устройства.

Кроме того, приложение Почта Mail.ru показывает модель устройства и даже город, откуда был зафиксирован вход в аккаунт.

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Как защитить свою переписку

Как защитить свою переписку? Очень просто

  • Если вы подозреваете, что ваш мессенджер просматривает кто-то еще, есть отличный способ убедиться в этом.
  • Создайте записку на сайте privnote.com — она удалится после прочтения.
  • Напишите что угодно и активируйте пункт «Не спрашивать подтверждение перед тем, как показать и уничтожить записку».
  • Впишите свой почтовый адрес, чтобы вам пришло уведомление, когда письмо кто-то прочитает.
  • Отправьте другу ссылку и предупредите, чтобы он не проходил по ней. Лучше всего сопроводить эту ссылку провокационной подписью.
  • Если ссылку откроют, то на вашу почту придет уведомление о прочтении.

Такая хитрость поможет убедиться в том, что с вашим аккаунтом что-то не так. Не спешите выходить из него с другого устройства: возможно, есть простор для развлечений, чтобы немного побесить шпиона, особенно, если догадываетесь, кто это.

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Уверены, что за вами следят? Используйте телефон друга

Есть и более простой способ узнать, что WhatsApp кто-то читает.

  • Напишите со своего второго телефона или с телефона друга провокационное сообщение на свой WhatsApp;
  • Предварительно отключите у себя на телефоне уведомления из WhatsApp, чтобы не увидеть, что сообщение доставлено;
  • Когда увидите, что сообщение прочитано, но это сделали не вы, можно с уверенностью говорить о том, что вашу переписку в WhatsApp читает посторонний;

А еще недавно мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов разобрался в том, правда ли, что через фронтальную камеру телефона следят. Результат вас сильно удивит.

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