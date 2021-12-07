Правда ли, что через фронтальную камеру телефона следят

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Иван Кузнецов 0

Слежка за пользователями смартфонов — штука совершенно естественная, если не сказать нормальная. В большинстве своём мы даже не придаём этому какого-либо значения, потому то при всех оговорках это довольно удобно. Благодаря слежке мы получаем релевантную рекламу и рекомендации от поисковых систем и онлайн-сервисов, которыми пользуемся. Но одно дело, когда за тобой шпионят опосредованно, как это делает Google, изучая ваши поисковые запросы, переходы по ссылкам и заведения, которые вы посещаете, и совершенно другое, когда за вами буквально наблюдают через камеру ваших устройств.

Слежка

За вами не следят через камеру, расслабьтесь

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Несмотря на привычность слежки в рекламных целях, сегодня очень многих заботит один до банальности простой вопрос. А могут ли спецслужбы следить за мной в реальном времени, используя для этого камеру смартфона, и фактически видеть, что происходит вокруг меня и что я делаю? На первый взгляд, звучит бредово. Но попробуйте опровергнуть это утверждение и поймёте, что это не так уж и просто.

Читают ли Ватсап спецслужбы

WhatsApp

Никто не гарантирует вам, что ваш Ватсап не читают спецслужбы

Начнём с того, что подтвердить или опровергнуть чтение вашей переписки спецслужбами практически невозможно. Даже если вы пользуетесь мессенджером со сквозным шифрованием вроде WhatsApp, нет никаких гарантий, что вас не читают. В конце концов, большинство пользователей не шифруют резервные копии своих чатов, а значит, извлечь их из Google Drive или iCloud в теории вполне реально. Особенно, если компании-владельцы этих сервисов сотрудничают с правоохранителями.

Поэтому вот вам два совета:

Если пользуетесь Telegram и хотите обсудить нечто конфиденциальное, создавайте секретные чаты. Сообщение, которыми вы обмениваетесь в таких чатах, автоматически удаляются после прочтения собеседником и не сохраняются на серверах мессенджера, а также не подвергаются резервному копированию.

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Если вы пользуетесь WhatsApp, лучше всего включить в дополнение к сквозному шифрованию сообщений, которое предусмотрено по умолчанию, ещё и шифрование резервных копий: «Настройки» — «Чаты» — «Резервное копирование» — «Сквозное шифрование». Так доступ к ним сможете получить только вы.

Как узнать, что за тобой следят через камеру телефона

Что касается прямой слежки через камеру телефона, то здесь есть несколько нюансов. С одной стороны, такой способ контроля за нужным человеком представляется довольно эффективным, потому что в любое время можно подключиться к его смартфону и проследить за тем, что он делает и где находится. Однако практика показывает, что обычно это не происходит.

Во-первых, потому что непрерывная работа камеры привела бы к довольно быстрой разрядке смартфона. Если боитесь, можете проверить расход энергии:

  • Перейдите в «Настройки» — «Аккумулятор»;
  • Тут найдите «Сведения энергопотребления»;
Батарея

Если бы за вами следили через камеру, то именно она бы расходовала больше всего ресурсов

  • Откройте раздел «Использование батареи ПО»;
  • Тут показаны самые ресурсоемкий приложения.

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Если камера не занимает первое место в топе самых энергоёмких приложений, переживать не о чем. Нет, ну серьёзно. Попробуйте сделать хотя бы пару снимков и записать видео продолжительностью 30 секунд и вы увидите, что камера вышла на одно из первых мест по потреблению энергии, разумеется, если только вы не играете на этом смартфоне в игры. Значит, непрерывная слежка за вами таким образом без разрядки батарейки было бы невозможно.

Во-вторых, большинство пользователей имеет ограниченный объём интернет-трафика. А прямая трансляция видео с одного устройства на другое довольно быстро привело бы к исчерпанию лимита. Поэтому будет не лишним проверить расход трафика:

  • Перейдите в «Настройки» — «Мобильная сеть»;
  • В открывшемся окне выберите «Статистика трафика»;
Трафик

Расход трафика — ещё один признак

  • Откройте вкладку «Трафик в этом месяце»;
  • Выберите период и отследите, куда ушёл трафик.

Возможно, камера не имеет прямого доступа к интернету, поэтому, если вас и отслеживают, расход трафика будет идти через альтернативные системы. Например, Google Mobile Services или Huawei Mobile Services, в зависимости от того, каким смартфоном вы пользуетесь. Поэтому смотрите на большие расходы трафика — явно больше нескольких гигабайт. Правда, в этом случае велик риск спутать обновление ОС или приложений со слежкой.

Как следят за телефоном без доступа к нему

Pegasus

Даже продвинутые хакеры не следят через камеру. Они делают это иначе

Впрочем, это не единственные доводы в пользу того, что через камеру за вами никто не следит. Существуют и другие, подтверждённые практикой доказательства:

Когда спецслужбам нужно отследить передвижения конкретного пользователям и другие сведения из его жизни, они обращаются к компаниям Apple и Google, чтобы те предоставили доступ к их геолокации и учётным записям. Те, в свою очередь, без особого сожаления предоставляют такие данные, но ни в одном отчёте никогда не фигурировали запросы на доступ к камерам или микрофонам.

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Наверняка вы слышали, что сегодня на рынке существуют специальные приложения, которые позволяют следить за пользователями iOS и Android. Самое популярное из них — Pegasus от NSO Group. Оно позволяет собирать данные из памяти взломанного устройства, но даже оно — будучи самым продвинутым — не предлагает возможности шпионить за жертва через камеру. Это слишком заметно и очевидно. Так что не думайте, что для вас кто-то сделает исключение.

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