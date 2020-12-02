Как в Ватсапе изменить фон в конкретном чате

У вас бывало, что вы, ведя переписку одновременно с двумя или тремя собеседниками в WhatsApp, в какой-то момент путали их и отправляли сообщение, предназначенное для одного человека, совершенно другому? Думаю, что бывало. Несмотря на то что большинство пользователей мессенджера сегодня обозначают свою индивидуальность личными фотографиями или приятными их глазу картинками, которые устанавливают на аватарки, перепутать их из-за маленького размера не составляет никаких сложностей. Поэтому разработчики WhatsApp придумали новую систему различия.

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Той самой системой различия контактов, которую реализовали разработчики WhatsApp, стали фоновые рисунки для каждого чата в отдельности. Если раньше пользователи могли установить только одну заставку, которая была универсальной, то теперь их превратили в элемент кастомизации чатов. Благодаря заставкам пользователи, во-первых, смогут связать с выбранным собеседником рисунок, с которым они его ассоциируют, а, во-вторых, практически наверняка будут меньше путаться, что позволит свести к минимуму количество ошибочно отправленных сообщений.

Как заменить фоновый рисунок в чате WhatsApp

Возможность устанавливать индивидуальные изображения на заставку чатов появилась в последнем обновлении WhatsApp, поэтому, прежде чем переходить к инструкции, скачайте актуальную версию мессенджера из Google Play:

Запустите WhatsApp и откройте нужный чат;

В контекстном меню (три точки) нажмите «Обои»;

В предложенном меню выберите источник изображения (у меня это собственная галерея WhatsApp);

Выберите понравившееся изображение и подтвердите его установку;

Повторите процедуру с остальными чатами, которые желаете индивидуализировать.

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Немногие знают, что у WhatsApp есть собственная галерея изображений, которые можно установить в качестве фона для чатов. Я сейчас говорю не о стандартных заставках, а о нормальных картинках, которые, дабы не нагружать мессенджер, разработчики вынесли в отдельное приложение под названием WhatsApp Wallpapers. Его нужно скачивать из Google Play отдельно либо просто в меню установки обоев выбрать собственную галерею WhatsApp, и загрузка произойдёт автоматически. При этом само приложение на рабочем столе не появится.

Что нового в обновлении WhatsApp

Впрочем, в последнем обновлении WhatsApp появились не только индивидуальные фоновые рисунки для чатов, но и ряд других нововведений:

Встроенный поиск по стикерам;

Установка обоев в зависимости от темы;

Новые изображения для фонов в диалогах;

Новый стикерпак «Вместе дома»;

Исправление багов и уязвимостей.

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Текущее обновление сложно назвать масштабным из-за отсутствия новых функций. Поэтому оно скорее тянет на звание косметического. Всё-таки поиск по стикерам и исправление багов, которые даже не назвали, нельзя назвать знаковыми нововведениями, а значит, разработчики потратили не так много усилий на создание этого апдейта, как на другие. Тем не менее, переоценить удобство функции установки индивидуальных заставок для чатов по-настоящему сложно, учитывая, что благодаря им должно снизиться количество ошибочно отправленных сообщений.