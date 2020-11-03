Почему не нужно пользоваться исчезающими сообщениями в WhatsApp

Функция исчезающих сообщений, которую разработчики WhatsApp тестируют уже несколько месяцев, совсем скоро доберётся до релизной версии мессенджера. Её суть состоит в том, чтобы послания, которые пользователи направляют друг другу, автоматически удалялись по истечении определённого времени. Таким образом планируется добиться более высокого уровня защиты личной переписки, например, исключив дальнейшее распространение сообщений, которые распространять среди широкой аудитории не стоит. Разбираемся, что не так с исчезающими сообщениями и почему не стоит ими пользоваться. По крайней мере, пока.

В WhatsApp для Android появится разблокировка по лицу как на iOS

Для начала, если вас всё-таки не смутят, описанные ниже недостатки, разберёмся с тем, как включить исчезающие сообщения в WhatsApp:

Запустите WhatsApp и откройте чат, в котором хотите включить исчезающие сообщения;

Нажмите на имя контакта в чате и выберите «Исчезающие сообщения»;

Если будет доступна активация, нажмите «Далее»;

Подтвердите включение нажатием кнопки «Вкл».

Как работают исчезающие сообщения в WhatsApp

Ключевым недостатком исчезающих сообщений в WhatsApp, на мой взгляд, является совершенно непродуманный способ активации. Здесь предусмотрели просто отдельный переключатель в настройках чата, который позволяет включить или выключить исчезающие сообщения без каких-либо настроек.

В Telegram и Signal, например, для этого есть не только специальный чат, но и возможность задать период от нескольких секунд до недели, по истечении которого послание удалится. Но в WhatsApp он фиксирован строго 7 днями. А как быть, если я хочу, чтобы сообщение исчезло сразу, непонятно. Ведь за неделю его смогут прочесть все, кому не лень.

Почему не удаляются исчезающие сообщения

Второй аспект, который поразил меня ещё больше, чем первый, — это сохранение исчезающих сообщений в чате навсегда при цитировании. То есть если вы отправили кому-то исчезающее сообщение, а вам на него ответили с цитированием, оно останется в чате и по истечении 7 дней. На мой взгляд, это полная дичь, учитывая, что предназначение исчезающих сообщений состоит в том, чтобы донести информацию до адресата и навсегда исчезнуть.

WhatsApp готовит пару новых функций для Android

Единственный способ решить проблему – удалить послание самостоятельно. Но в этом случае весь смысл исчезающих сообщений просто сходит на нет, потому что аналогичным образом можно удалять и обычные сообщения. Ведь есть пользователи, которые не могут обращаться без цитирования даже в личных сообщениях, не говоря уже о том, что в групповом чате вероятность того, что ваше послание процитируют, возрастает во много раз.

Третья проблема описываемого нововведения – это автосохранение вложений из исчезающих сообщений. Разработчики прямо так об этом и пишут:

По умолчанию медиафайлы, которые вы получаете в WhatsApp, автоматически сохраняются в папке с фото. Если автозагрузка медиафайлов включена, медиафайлы в исчезающих сообщениях исчезнут из чата, но сохранятся на телефоне. Автозагрузку в WhatsApp можно отключить в разделе «Настройки» — «Данные и хранилище».

Проблемы исчезающих сообщений в WhatsApp

Исчезающие сообщения можно свободно пересылать, сохранять и скриншотить;

Исчезающие сообщения позволяют скопировать своё содержимое до полного исчезновения;

Если переслать исчезающее сообщение в чат, где эта функция отключена, они не исчезнут;

Если пользователь создаст резервную копию WhatsApp до исчезновения сообщения, оно сохранится в этой копии.

Можно ли звонить через WhatsApp в браузере

Вообще, складывается полное впечатление, что разработчики WhatsApp не так поняли ТЗ по созданию исчезающих сообщений, потому что вариантов сохранить такие послания в мессенджере, а затем придать их огласке великое множество.