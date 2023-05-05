Как вам дурят голову, заставляя покупать плохие смартфоны

Задача каждого производителя смартфонов — заставить вас купить новую модель, невзирая на все ее недостатки. Ради этого крупные компании предсказуемо не говорят минусах своих устройств, а еще используют целый ряд маркетинговых уловок, на которые мы до сих пор продолжаем вестись. Сегодня вы познакомитесь с пятеркой таких хитростей. Зная их, каждый из вас трижды подумает, прежде чем купить откровенно плохой смартфон, не стоящий своих денег.

Подарок при покупке смартфона

Думаю, вы понимаете, что после выхода смартфоны продаются по завышенной цене, а опускаться она начинает только через несколько месяцев. И как в такой ситуации заставить покупателя приобрести новую модель, если кроме внушительной стоимости она не предлагает ничего революционного? Ну, можно объявить акцию с подарками при покупке смартфона.

Как правило, в качестве бесполезного презента используется недорогой аксессуар того же бренда, который вы бы никогда не купили за полную стоимость: фитнес-браслет или наушники. Покупатель убеждает себя, будто еще один гаджет не станет лишним, и от такого предложения глупо отказываться. Но через пару-тройку месяцев он узнает, что аналогичный смартфон в том же магазине уже на 20-30% дешевле. И кто тут обманул систему?

Старые смартфоны под видом новых

Подарки и специальные предложения для первых покупателей — повсеместная уловка. Чуть реже производители идут на более рискованный шаг, который, впрочем, все равно приносит им успех. Порой они просто продают старые смартфоны под видом новых. И в данном случае я говорю не о слишком слабом прогрессе, а о прямом копировании моделей предыдущего поколения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Для наглядности проиллюстрирую пару недавних случаев. В конце прошлого года в продажу поступил POCO M5s — точная копия Redmi Note 11S, который вышел еще в начале 2021 года. Еще более вопиющий пример — смартфон Redmi Note 12 Pro, появившийся в конце апреля 2023 года. Компания даже не стала заморачиваться над ребрендингом и просто перевыпустила Redmi Note 10 Pro двухлетней давности, изменив дизайн и установив чуть более быструю зарядку, при этом сэкономив на макро-камере.

Но в данном случае возмущает не столько выпуск старого смартфона под видом нового, сколько разница в цене. Купить Redmi Note 10 Pro в России вы можете примерно за 15 000 ₽, а за Redmi Note 12 Pro придется выложить уже 29 990 ₽. Но разве производитель напомнит вам о старой модели, с которой слизана новинка?

Читайте также: 4 уловки производителей телефонов, на которые мы все ведемся

Защита экрана смартфона и водонепроницаемость

Довольно часто владельцы смартфонов роняют и топят свои устройства, на чем еще несколько лет назад начали играть производители. Каждая новая модель получает закаленное стекло Gorilla Glass или, прости господи, Kunlun, которое настолько прочное, что им чуть ли не орехи можно колоть. Вот только все заявления об устойчивости базируются на лабораторных тестах, не имеющих ничего общего с реальным опытом эксплуатации, да и к тому же закаленные стекла очень быстро собирают царапины, на чем, конечно, никто не будет заострять внимание.

Нечто подобное можно сказать и про смартфоны с влагозащитой. Говоря о том, что модели с IP68 работают даже после получасового погружения в воду на глубину до 1 метра, производитель лишь мелким шрифтом или в сноске признается:

в реальной жизни такие условия соблюсти не получится, так как в лабораторных исследованиях используется пресная вода, а устройство не роняется, а аккуратно погружается;

гарантия на смартфон при попадании влаги не распространяется, и вы не сможете доказать, что делали все, как завещал производитель.

Тем не менее, покупатели воспринимают водонепроницаемость как этакую подушку безопасности, на чем вновь пытаются сыграть компании, выпускающие смартфоны с номинальным стандартом влагозащиты IP54. Он гарантирует разве что относительную безопасность при попадании капель дождя на корпус устройства.

Мнимая производительность смартфонов

Процессор смартфона — его главный компонент, от которого зависит буквально все: производительность, качество фото и видео, а также автономность. При этом, описывая возможности новых чипов, вам говорят только о мощности чипсетов, забывая о других важных аспектах.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

К примеру, на презентации Redmi Note 11 Pro в прошлом году всех убеждали, что процессор Snapdragon 695 лучше чипа Snapdragon 732G из предыдущего поколения, в качестве доказательств демонстрируя результаты в бенчмарке AnTuTu, где новинка опередила предшественника. Но производитель, разумеется, умолчал, что свежая начинка хуже справляется с обработкой изображения, из-за чего новый смартфон не умеет снимать видео в 4K, не поддерживает электронную стабилизацию и отвратительно фотографирует, невзирая на использование 108-мегапиксельной камеры.

Кроме того, сама по себе производительность смартфона в бенчмарках — сомнительный показатель. Так демонстрируется только максимальная мощность устройства, которая под нагрузками вполне может упасть чуть ли не на 50%. В этой связи нужно обращать внимание не только на баллы в AnTuTu, но и на троттлинг процессора.

Увеличение оперативной памяти на Андроид

Пару лет назад почти все современные смартфоны обзавелись функцией расширения оперативной памяти за счет файла подкачки. Стоит ли говорить, что она не оказывает никакого положительного воздействия на производительность устройства и его работу в режиме многозадачности? Если вы до сих пор не осознали весь масштаб обмана, прочитайте материал, в рамках которого я тестировал смартфон с расширением ОЗУ и без.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Несмотря на отсутствие положительных изменений, производители получили возможность заявить, будто их смартфон имеет не 8 Гб оперативной памяти, а, например, 13 гигабайтов. В то же время факт использования ради достижения такого результата бесполезного расширения ОЗУ если и будет указан, то только мелким шрифтом.