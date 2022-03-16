4 уловки производителей телефонов, на которые мы все ведемся

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Артем Сутягин 0

Рынок смартфонов сейчас находится на подъеме после падения во время пандемии. Смартфоны были и остаются частью жизни почти каждого пользователя. У всех есть потребность время от времени звонить и общаться. Кому-то телефоны нужны для игр, другим — для просмотра кино или пролистывания лент в соцсетях, но результат один — они нужны. Однако выбор смартфона может быть очень сложным. На рынке так много вариантов, что ошибиться и купить что-то не то очень просто. Особенно на фоне того, что производители постоянно подталкивают нас к покупке того или иного устройства, которое нам часто и не нужно вовсе. Сейчас рассмотрим самые частые уловки, к которым прибегают производители, когда хотят получить наши деньги.

Продавцы всегда кажутся честными, но только и хотят продать нам свой товар.

Популярные уловки продавцов

Стоит ли смотреть на количество ядер процессора

Вне зависимости от бюджета, который пользователь выделяет на свой новый телефон, ему нужен производительный процессор. Если в премиальном сегменте понятно, что устройства работают примерно одинаково, то в бюджетном и даже среднем можно немного манипулировать характеристиками, чтобы привлечь больше внимания. Ведь более мощный процессор, это не только fps в играх, но и долгое время работы. Чем мощнее телефон сейчас, тем через большее количество лет он будет актуален.

Поэтому, чтобы манипулировать нашим мнением, производители и продавцы часто прибегают к слову ”восьмиядерный”. Это ничего не говорит о производительности процессора. Нет такого, что каждое ядро дает больше производительности. Это скорее конструктивная особенность. Куда важнее другие параметры. Например, частота производительного ядра и ядер, если их несколько.

Количество ядер процессора ровным счетом ничего не говорит о его возможностях.

Более того, могу сказать, что сейчас чуть ли не все современные процессоры восьмиядерные, даже в бюджетных устройствах. Поэтому акцентировать на этом внимание — то же самое, что говорить, что у телефона есть экран или динамик. Главное, не забывайте, что количество ядер не самая важная характеристика телефона.

Почему камера на телефоне стала хуже

Количество камер и мегапикселей

Еще одна характеристика, которая часто вводит в заблуждение пользователей. Чтобы сохранить красоту и технологичность внешнего вида, многие недорогие бренды используют многокамерные модули, которые должны показать, что у них в телефоне за 15 000 рублей камер больше, чем в iPhone за 150 000 рублей.

Вот только даже пять задних камер не обеспечат качества фотографий на уровне флагмана. Даже наоборот, чем их больше, тем дешевле и хуже каждый из них. Стало быть и качество снимков на них будет ниже. Все это больше про внешний вид, чем про реальные потребительские качества. 90% времени вы будет использовать основной сенсор, и лучше бросить все силы на него. Производители это знают, но ничего сделать не могут — слишком уж велика вера потребителей, что чем больше камер, тем лучше. Во флагманах это в целом так, но в недорогих телефонах с ограниченным бюджетом на компоненты надо жертвовать качеством в угоду количеству.

Даже некоторые топовые производители тоже манипулируют количеством камер, но не так часто. А вот количество мегапикселей — это то, чем злоупотребляют почти все производители телефонов.

Nokia 9

Этот телефон уже стал мемом, но куда без него, если он получил такую камеру?

Многие дорогие смартфоны оснащены 48-мегапиксельной, 64-мегапиксельной или даже 108-мегапиксельной основной камерой высокого разрешения. Однако фактическое качество изображения во многом зависит от датчика и алгоритма обработки. В конечном итоге это снова упирается в производительность процессора. Проще говоря, сенсор только обеспечивает огромный поток информации, который надо передать и обработать.

Чем мощнее процессор, тем более детальная и мощная постобработка фотографий. Это основная причина, по которой многие мобильные телефоны среднего и низкого ценового сегмента с высоким разрешением предлагают размытые или блеклые снимки.

Лучшие камеры для смартфонов — у Huawei, Apple и Google. Однако только Huawei гонится за большим разрешением (в последнее время меньше), у Apple и Google камера 12 Мп, предлагающая отличные снимки. Так что важнее размер пикселя, а не их количество. Да и экран вашего телефон не покажет больше 2-4 миллионов пикселей (мегапикселей). Так зачем вам камера на 50? Четкости в деталях все равно не будет, а места снимок займет много.

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В общем, не верьте, что большое разрешение и количество модулей — это всегда хорошо. В отношении недорогих устройств это не так.

Очень яркий экран. Что такое ”нит”?

Экран также является основным критерием выбора, когда пользователи покупают мобильные телефоны. Производители обычно используют значение ”нит” для обозначения яркости. Это распространенный способ выражения яркости устройства в отрасли. Чем он выше, тем вероятнее пользователи могут получить хорошее впечатление от просмотра HDR-видео при сильном солнечном свете.

Яркость экрана важна, но часто ее преувеличивают.

На презентации некоторые производители могут говорить о том, что пиковая яркость экрана может достигать 1700 нит. Однако яркость устройства в 1700 нит — это только локальная яркость, которая может ненадолго проявляться в некоторых областях экрана. Максимальная яркость (ее еще называют типичной) в этом случае может составлять всего 600 нит.

Что касается параметра яркости экрана, то большинство производителей упоминают в своих рекламных материалах только те значения, которые превышают 1000 нит. Такие цифры действительно очень хороши и привлекают внимание. Тем не менее, часто это оторвано от повседневного использования. Ведь более 90% времени использования не предполагают такой высокой локальной яркости. Это просто значение максимальных возможностей, а не того, чем вы будете пользоваться каждый день. Куда важнее контрастность. Это вы действительно заметите даже просто при наборе текста. А вот частота 120 Гц намного важнее, но и тут не стоит слепо за ней гнаться.

Розовая полоса на экране телефона Самсунг. Как исправить

Распознавание лиц и экранный сканер отпечатка пальцев

Наконец, стоит вспомнить о недорогих телефонах с распознаванием лиц AI и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Однако важно отметить, что распознавание лиц с помощью ИИ — это, по сути, простое 2D-сканирование. Проще говоря, это фотография лица. В этой функции нет ничего особенного, и ее нельзя использовать для аутентификации финансовых транзакций. В некоторых случаях достаточно хорошей фотографии хозяина для того, чтобы разблокировать его телефон.

Экран

Сканер в экране это удобно, но в недорогих телефонах работает он откровенно плохо,

Экранный сканер отпечатков пальцев часто является функцией ради функции. В недорогих устройствах он работает из рук вон плохо, и часто приходится прикладывать палец по несколько раз.

Стоит ли верить рекламе

В последние годы производители мобильных устройств продолжали работать над производительностью, экраном, зарядкой и другими характеристиками, чтобы отличаться от конкурентов. Новые термины ослепили пользователей, но в основном оказались маркетинговыми уловками. Те, кто обычно не следят за индустрией, видят большие цифры и верят, что это хорошо.

В настоящее время, когда пользователи покупают смартфоны, они должны ориентироваться не только на цену и красивые слова рекламщиков, но и на простые правила выбора. Выше я привел несколько примеров, как не стать жертвой рекламы. Надеюсь, они вам чем-то помогут.

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