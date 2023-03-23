Правда ли, что расширение ОЗУ заставляет смартфон работать быстрее? Проверил лично

В 2023 году почти каждый смартфон на базе операционной системы Андроид оснащен функцией расширения памяти. Появившись пару лет назад, она сулила значительное увеличение оперативки за счет заимствования пары-тройки гигабайтов на внутреннем накопителе, и должна была заставить устройство работать быстрее. Если честно, я относился к ней скептически, однако все мои доводы о том, что дает расширение ОЗУ, строились исключительно на теории. В этой связи захотелось выяснить, как в действительности сказывается популярная функция на работе смартфона. Я провел несколько тестов и готов точно сказать, стоит ли искусственно увеличивать оперативную память.

Как работает расширение памяти

Но начнем мы все-таки с теории. По большей части объем оперативной памяти влияет на количество одновременно выполняемых процессов. Допустим, вы запустили 10 приложений. Смартфоны со скромным ОЗУ (2-4 Гб) автоматически закроют первые 4-5 программ, чтобы обеспечить стабильную работу последних открытых. В то же время на устройстве с 12 и даже 8 Гб можно свободно пользоваться всеми приложениями, ловко переключаясь между ними без лишней траты времени на ожидание запуска.

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Идея искусственного увеличения ОЗУ не нова. Вы наверняка слышали о файле подкачки Windows, который является прямым аналогом рассматриваемой функции на смартфоне. За счет места на внутреннем накопителе, который нужен для постоянного хранения информации, мы создаем область виртуальной памяти. Она в свою очередь применяется как оперативное запоминающее устройство, то есть в теории должна увеличить оперативку, позволив тем самым запускать больше приложений и вкладок в браузере.

Правда, есть нюанс. Скорость работы с информацией у настоящего ОЗУ намного выше. Об этом, в частности, я рассказывал в тексте про память на смартфоне. Прочитайте его, чтобы лучше понять теоретическую часть, а мы перейдем к практике.

Как увеличить оперативную память на Андроид

С функцией увеличения ОЗУ я познакомился в 2021 году, когда на мой смартфон Redmi Note 9 Pro прилетело обновление MIUI 12.5. Одной из фишек этой версии прошивки стало то самое расширение. Что интересно, оно активируется по умолчанию, никаких действий со стороны пользователя не требуется. Впрочем, на вашем смартфоне дела могут обстоять иначе, поэтому приведу инструкцию:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Расширение памяти». Активируйте переключатель.

В зависимости от модели и производителя смартфона может отличаться как количество виртуальной памяти, так и возможность настроить ее самостоятельно (например, выделить не 5 Гб, а только 3). Если вам не удалось обнаружить подобную функцию, то предлагаю познакомиться с программами для увеличения ОЗУ.

Что дает расширение оперативной памяти

Свой импровизированный тест ОЗУ я решил провести на смартфоне Redmi Note 9 Pro с оболочкой MIUI 13.0.4 на борту. В моей конфигурации модель использует 6 Гб оперативной памяти LPDDR4x и позволяет дополнительно увеличить ее на 2 Гб за счет места на накопителе стандарта UFS 2.2. В ходе тестирования я сравнил работу смартфона с активированной функцией расширения памяти и без в следующих сценариях:

скорость включения смартфона;

результаты в бенчмарках (AnTuTu, Geekbench 6 и A1 SD Bench);

количество работающих в фоне приложений;

общие впечатления.

Сразу перейдем к делу и начнем со скорости включения смартфона, на котором в обоих случаях из беспроводных сетей был активирован только Wi-Fi. Без функции расширения памяти от появления значка Mi до загрузки экрана блокировки ушло 54 секунды, а с расширением — 56.

Перед выключением приложения из оперативной памяти были выгружены, а свободное место ОЗУ после перезагрузки составило 3.5 Гб и 3.3 Гб соответственно. Предсказуемо с расширением увеличилось количество зарезервированных гигабайтов на внутреннем накопителе. Так что пока преимущество точно не на стороне разрекламированной функции.

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Затем я приступил к анализу производительности устройств в бенчмарках: тесты AnTuTu, Geekbench 6 и A1 SD Bench. Первый является комплексным и измеряет как производительность CPU с GPU, так и общие возможности памяти, второй необходим для анализа мощности процессора (CPU), а третий показывает точную скорость чтения и записи ОЗУ с ПЗУ. Предлагаю вашему вниманию результаты на холодную.

Если взглянуть на результаты теста AnTuTu, то окажется, что после расширения ОЗУ результат увеличился на полторы тысячи баллов. Причем наиболее значительный прирост продемонстрировала именно память. Кажется, будто функция немного, но работает. При этом в Geekbench 6 особой разницы нет, а в A1 SD Bench после расширения немного увеличилась скорость записи на ПЗУ, но заметно уменьшилась скорость чтения. Показатели оперативки не изменились. Хм…

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Третий тест представлялся мне самым интересным и показательным. Я запустил 10 одинаковых приложений, после чего открывал каждое из них через список активных процессов, пытаясь выяснить, сколько программ в рамках ОЗУ сохранит смартфон. Вот о каких прогах идет речь:

Google Play;

YouTube;

2ГИС;

Telegram;

Википедия;

Sports.ru;

AliExpress;

Яндекс Музыка;

Кинопоиск;

Дзен.

Когда я начал поочередно возвращаться к открытым ранее приложениям, Redmi Note 9 Pro без расширения памяти слился на Telegram, перезапустив его. Таким образом, на ОЗУ удалось сохранить 6 программ. После увеличения оперативной памяти результат не изменился.

Не кажется ли вам странным, что расширение ОЗУ на треть не дело никакого прироста в плане оперативного хранения приложений? Конечно, можно списать все на случайность или на особенности работы Telegram, но приложения, запущенные до него, тоже повторно перезагружались при попытке открыть их. Плюс ко всему тест я проводил 2 раза для каждого сценария и в зачет брал только лучший результат.

Нужно ли включать расширение ОЗУ на Андроид

Безусловно, мой тест является субъективным хотя бы по той причине, что проводился он в рамках одного смартфона Redmi. Тем не менее, определенные выводы сделать можно. Увеличение оперативной памяти действительно работает в том смысле, что место у внутреннего накопителя и правда отнимается. Результаты некоторых бенчмарков тоже демонстрируют скромный прирост, но на практике…

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Расширение ОЗУ на 33% с 6 до 8 Гб не позволяет хранить в оперативной памяти больше приложений. Поскольку я пользовался этой функцией с 2021 года, то могу поделиться собственными эмоциями при взаимодействии со смартфоном с увеличением ОЗУ и без. За все это время мне не удалось почувствовать хоть какую-то разницу.

В то же время особенности твердотельных накопителей заставляют скептически относиться к расширению ОЗУ с точки зрения долговечности постоянной памяти. В теории частая перезапись, которая происходит после создания виртуального хранилища, может заставить смартфон быстрее выйти из строя. Или во всяком случае негативным образом сказаться на скорости работы накопителя в долговременной перспективе. Впрочем, это не более чем предположения, которые я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Как бы то ни было, очевидным является практически неоспоримый факт, что виртуальная память не делает смартфон быстрее. При этом вы теряете несколько гигабайтов на внутреннем накопителе, которые можно было бы использовать для хранения сотен дополнительных фотографий или нескольких видеороликов в высоком разрешении. На своем новом смартфоне я намеренно отключил расширение ОЗУ и в ближайшем будущем не планирую обращаться к помощи этой бесполезной, по моему мнению, функции. А вы ей пользуетесь?