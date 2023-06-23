Как вести скрытую съемку на смартфон при помощи функций камеры Android

Получив однажды камеру, смартфон стал универсальным средством для съемки. А его компактность в сравнении с профессиональной техникой творит настоящие чудеса. Изменение всего пары настроек камеры позволит вам вести скрытую съемку на телефон, и об этом я сегодня расскажу. Но предварительно напомню, что полученные знания нельзя использовать для вторжения в личное пространство других людей, поскольку подобные действия расцениваются как нарушение неприкосновенности частной жизни и наказываются в соответствии со ст. 137 УК РФ.

Как отключить звук затвора камеры

Чтобы незаметно сделать фото, в первую очередь необходимо избавиться от звука затвора, который сопровождает каждый снимок. Его можно отключить через настройки камеры:

Запустите приложение для съемки. Откройте настройки. Переведите ползунок «Звук затвора» в положение «Выкл».

Без характерного щелчка догадаться, что кто-то сделал фото, становится практически невозможно. При этом отключить звук затвора можно не на всех смартфонах. Если ваше устройство предназначено для японского рынка, то изменить настройки не получится. Таковы требования законодательства Страны восходящего солнца.

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Как убрать вспышку на телефоне

Помимо звука затвора вести скрытую съемку на Андроид мешает вспышка. Как правило, она задействуется при недостатке освещения. Поэтому на всякий случай нужно отключить вспышку телефона:

Запустите приложение для съемки. Тапните по значку вспышки. Нажмите на перечеркнутую молнию.

Только так получится убрать вспышку на телефоне. Если выбрать авторежим, то фонарик обязательно загорится в самый неподходящий момент. А так — у вас почти все готово для скрытой съемки на камеру.

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Запись видео с выключенным экраном на Xiaomi

Также вести скрытую съемку на телефон мешает окно видоискателя, которое всегда появляется при запуске камеры. Решает проблему боковая панель Xiaomi, позволяющая выполнять запись видео с выключенным экраном. Вам потребуется сделать несколько простых шагов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Боковая панель». Активируйте опцию «Показывать во время воспроизведения видео». Во вкладке «Приложения для видео» выберите «Камеру». Запустите программу для съемки. Начните запись. Вызовите боковую панель, сделав свайп от края экрана. Нажмите кнопку «Воспроизводить звук, когда экран выключен».

Дисплей сразу же потухнет, но запись видео продолжится, несмотря ни на что. Увы, при фотосъемке эта фича не поможет, даже если настроить снимок по нажатию на кнопку громкости. Однако есть отличный выход для всех, кто хочет сделать фото незаметно.

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Как сделать фото незаметно

Чтобы организовать скрытую съемку фото, вам понадобится скачать приложение MacroDroid. Программа настолько классная, что ей на нашем сайте даже был посвящен отдельный материал про автоматизацию Android. Прочитайте его, если хотите узнать о тонкостях софта. А сейчас я просто покажу, как сделать незаметное фото:

Запустите MacroDroid. Нажмите кнопку «Добавить макрос». В разделе «Триггеры» откройте вкладку «Ввод данных». Выберите «Плавающую кнопку» и «Кнопку громкости». Перейдите в раздел «Действия». Откройте вкладку «Камера/Фото» и выберите «Сделать фото». Введите название макроса в строке, расположенной сверху, и сохраните изменения, нажав на «+».

Если все сделано верно, на экране появится плавающая кнопка. Нажатие на нее или на зарегистрированную ранее качель громкости приведет к автоматическому созданию фото без запуска приложения «Камера». В то же время на заблокированном экране функция не работает.

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Приложение для скрытой съемки

Если вы хотите вести скрытую съемку видео, но при этом не являетесь владельцем смартфона Xiaomi, то можете установить приложение Background Video Recorder. Главная функция программы — запись на выключенном экране:

Запустите Background Video Recorder. Дайте программе все разрешения. Нажмите кнопку записи. Закройте программу.

Когда вы вернетесь на рабочий стол или вовсе погасите экран, запись все равно продолжится. Причем эта функция есть не только в Background Video Recorder, но и в других приложениях для скрытой съемки, которым был посвящен отдельный материал на нашем сайте.