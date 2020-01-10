В России довольно строгие законы о персональных данных, однако это не мешает отечественным компаниям, которые получают доступ к информации о своих клиентах, сливать её на сторону. Запреты, штрафы и прочие санкции их не слишком пугают, ведь контактные данные платёжеспособного человека могут стоить немалых денег, тем более что этого добра у компаний обычно навалом. Именно так рождается спам, когда вам начинают названивать люди из совершенно не интересующих вас организаций и предлагают взять кредит, что-то купить или заняться с их помощью инвестированием. К счастью, от всего этого можно спастись.

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В конце прошлого года Google представила механизм защиты от спама для приложения «Сообщения». Многие производители с завода предустанавливают его на фирменные смартфоны, а потому новость о появлении защитного инструментария, способного избавить от нежелательных сообщений, была тепло встречена самой широкой аудиторией. Однако очень быстро стало известно, что новый механизм будет работать только в нескольких странах мира, в число которых Россия по традиции не входила. Однако на этой неделе компания выпустила обновление «Сообщений» с долгожданным нововведением, которое нам первоначально не сулило.

Как заблокировать спам в приложении «Сообщения»

Чтобы активировать защиту от спама, запустите приложение «Сообщение» и перейдите в контекстное меню;

Откройте раздел «Настройки» и оттуда перейдите во вкладку «Дополнительные настройки»;

Пролистайте список доступных параметров вниз и выберите пункт «Защита от спама»;

В открывшемся окне напротив строки «Включить защиту от спама» переведите тумблер включения в активное положение.

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Поскольку механизм защиты от спама работает абсолютно автономно от операторов и не получает от них какой-либо информации, Google приходится обрабатывать весь массив данных для вычисления спамеров самостоятельно. По словам разработчиков, приложение распознаёт спам в реальном времени. Это позволяет мгновенно вычислить недобросовестного собеседника, даже если спам-контент поступает от пользователя, с которым вы ранее общались. Таким образом можно защититься не только от массовых рассылок, но от точечных, например, если отправителя взломали.

Как работает защита от спама

Механизм, о котором идёт речь, хоть и работает автономно, всё-таки требует непосредственного участия пользователя. Как только приложение распознаёт признаки спам-контента, оно предложит вам проверить и подтвердить, так ли это на самом деле. Если сообщение отправлено пользователем, которого вы не знаете, нужно будет подтвердить, что это спам, и в будущем все послания с этого номера будут блокироваться. В противном случае, достаточно отклонить предложение о причислении отправителя к спамерам.

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Думаю, несложно догадаться, что вычисление спамеров происходит посредством анализа содержимого сообщений и номеров отправителей, которые отправляются на сервера Google. Правда, компания гарантирует, что не занимается сбором личной информации, поскольку в первую очередь ориентируется на обработку посланий от номеров, не сохранённых в телефоне получателя. Но это значит, что Google получает доступ не только к сообщениям, но ещё и к адресной книге. Ведь как-то же нужно ей понять, что конкретного номера нет в списке контактов. Впрочем, скорее всего, все данные, которые анализирует поисковый гигант, подлежат хэшированию, а потому прочесть их живой сотрудник Google уже не может.