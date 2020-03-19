Как я понял, что зависим от смартфона и поборол это 5

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов

Очень многих родителей интересует, делают ли смартфоны их детей глупее. Часть из них уже давно сформулировали ответ на этот вопрос, опираясь исключительно на собственное мироощущение и списывая плохую успеваемость в школе или университете на именно на электронику. Другая часть, наблюдая за тем, как дети и подростки проводят со своими аппаратами долгие, оказываются совершенно неготовы признать вред электроники, но регулярно слышат об этом и время от времени начинают сомневаться. Именно поэтому одним из самых распространённых запросов в Google звучит так: «делают ли смартфоны людей тупее». Но ведь это не единственная проблема, это я вам по собственному опыту говорю.

Я узнал, что зависим от смартфона, случайно, но научился с этим бороться

Почему я никогда не закрываю приложения на Android и вам не советую

Начнём сразу с того, что учёным не удалось доказать, действительно ли смартфоны оказывают непоправимый ущерб мозгу детей, взрослых или стариков. Несмотря на то что отдельные исследователи пытаются доказать, что это так, другие – очевидно, им в пику – доказывают совершенно обратное. Но ни тех, ни других нельзя считать правыми или неправыми, а всё потому, что у них не было достаточно релевантной выборки. Одни исследователи только взрослых, другие наблюдали за подопытными полгода или год, что явно недостаточно, а третьи привлекали к эксперименту слишком мало людей, чтобы полученный результат можно было распространять на всех.

Правда ли, что смартфоны делают нас тупее

Смартфон вряд ли сделает вас тупее, чем вы есть на самом деле, но это не значит, что он безвреден

Вот, например, учёные Гейдельбергского университета провели исследование, и выяснили, что зависимость от смартфона может становиться причиной физических изменений в человеческом мозгу. Вот только общее количество испытуемых в их эксперименте было равно 48, а поставленный учёными диагноз подтвердился лишь у 22 из них. Вишенкой на торте в этом исследовании стал факт того, что все подопытные уже страдали либо умственной отсталостью, либо старческим слабоумием. То есть эту выборку заведомо нельзя считать релевантной, ведь подавляющее большинство людей всё-таки от подобных расстройств не страдают.

Емкость аккумуляторов растет, но автономность — нет. Почему?

Но ведь есть вред совершенно другого свойства. Конечно, я говорю о времени, которое смартфоны у нас отнимают. Долгое время я, как и все, пользовался всевозможными социальными сетями вроде «ВКонтакте», читал все подряд новости, по несколько раз в час заходил в Инстаграм и листал все сторис, а потом и ленту. Словом, вёл себя как обычный миллениал. Вот только я не догадывался, как много времени всё это у меня отнимает. Но как-то раз я узнал о том, что Михаил Королёв, основатель AndroidInsider.ru, удалил со своего смартфоны все эти программы-отвлекалки, практически перестал смотреть YouTube и заблокировал уведомления. По его словам, это в лучшую сторону изменило его жизнь, у него появилось больше времени на спорт и семью, а сам он стал ощущать себя свободнее.

Как понять, что вы зависимы от смартфона

Я себя зависимым от смартфона никогда не считал. Но, тем не менее, решил попробовать сделать то же самое, что и Миша. Если он неправ, думал я, для меня не составит никакого труда вернуть всё назад. Поэтому я, недолго думая, удалил со смартфона Instagtam, TikTok, Twitter, в котором тоже постоянно залипал, YouTube, чтобы не было возможности посмотреть свежий видос где-нибудь в очереди или в поездке. Но, что самое главное, я отписался почти ото всех Telegram-каналов, пишущих о политике, экономической ситуации в стране и многом другом. Во-первых, это зачастую вызывало во мне неподдельное разочарование и даже гнев, а, во-вторых, просто отнимало много времени.

Все, что вам нужно знать о работе аккумулятора вашего Android-смартфона

Первый день после удаления был отличными. Ну вот, думал я, никакой зависимости нет, а я прекрасно могу обходиться без всей этой ерунды. В результате я закончил работу на пару часов быстрее, чем обычно, приготовил ужин и почитал книгу, которая долгое время лежала недочитанной.

Вы наверняка видели этих людей: они постоянно пялятся в свои смартфоны, даже когда идут по улице. Я таким быть не хотел

Тем не менее, на второй день кое-что изменилось. Наверное, раза 3-4 я поймал себя на мысли, что бестолково тянусь к смартфону, разблокирую его, ищу глазами Instagram, не нахожу и, блокируя смартфон, кладу его обратно на рабочий стол. Я думал, что это пройдёт, но с того момента, как я отказался от развлекательных приложений, прошло больше двух недель, а я только-только начал привыкать к такому раскладу. Стыдно признаться, но пару раз я вместо Instagram листал собственные фотки – видимо, просто оттого что мне нужно было чем-то себя занять.

Что будет, если отказаться от Instagram и TikTok

Что изменилось? Безусловно, изменения произошли, и они не могут не радовать.

  • Во-первых, у меня появилось больше времени, чтобы заниматься работой;
  • Во-вторых, что меня несомненно порадовало, я перестал пялиться в смартфон в транспорте, а научился разглядывать то, что происходит за окном;
  • В-третьих, мне удалось вернуться к чтению книг, которые я почти забыл, потому что всё время пялился либо в инстаграм, либо в ТикТок.

Есть ли отрицательные изменения? Ну, наверное, да. Теперь я не знаю, что пишет «НЕЗЫГАРЬ», не просматриваю по полчаса рассылки со скидками на вещи и не читаю всякий трэш за авторством Mash и Baza. Наверное, из-за этого во мне стал умирать внутренний политик и хайпбиста, который норовил купить все кроссовки, видя дисконт по 50% и больше. В общем, минусов, как вы видите, нет. Другое дело, что я пока не могу сказать, что стал полностью независимым. Конечно, теперь я больше не схожу с ума в социальных сетях, а занимаюсь более или менее полезными делами, но вот YouTube, который я не удалил, немного портит мою личную статистику. Поэтому я буду стараться избавиться и от него и, если получится, напишу об этом здесь. Главное — не отключайтесь.

Теги

5 комментариев Оставить свой

  1. DrMeth

    Вопрос не в отказе от удобного способа получения информации, а в отказе от источников бесполезного информационного потока типа Instagtam, TikTok, Twitter, Youtube.
    Ничем этим не пользуюсь, зато есть масса неоспоримой пользы от других источников онлайн, типа библиотек, той же википедии и других мест, типа тематических форумов, где можно получить полезную информацию по интересующей проблеме, а не залипать на чужие бесполезные фотки и видосики.

    • Иван Кузнецов

      Да, но как понять, где проходит та грань? Я вот читал в телеге всяких Незыгарей, Кремлевских Безбашенников и был доволен степенью своей информированности, знал, как мне казалось, обо всех закулисных играх в высших эшелонах власти. Но зачем мне это? С википедией примерно то же самое

      • DrMeth

        Вот именно, читать подряд всяких товарищей, которые могут писать всякую ерунду и потом думать, что ты в курсе чего-то, что тебе в итоге не нужно это и есть беда. Википедия несравнимо полезнее всяких бложиков в телеграме, не искобчая местный, хотя там я и не был, но и не собираюсь.

  2. G-3

    Иван, а лично вас смартфон насколько тупее сделал?

Новый комментарий