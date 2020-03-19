Очень многих родителей интересует, делают ли смартфоны их детей глупее. Часть из них уже давно сформулировали ответ на этот вопрос, опираясь исключительно на собственное мироощущение и списывая плохую успеваемость в школе или университете на именно на электронику. Другая часть, наблюдая за тем, как дети и подростки проводят со своими аппаратами долгие, оказываются совершенно неготовы признать вред электроники, но регулярно слышат об этом и время от времени начинают сомневаться. Именно поэтому одним из самых распространённых запросов в Google звучит так: «делают ли смартфоны людей тупее». Но ведь это не единственная проблема, это я вам по собственному опыту говорю.

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Начнём сразу с того, что учёным не удалось доказать, действительно ли смартфоны оказывают непоправимый ущерб мозгу детей, взрослых или стариков. Несмотря на то что отдельные исследователи пытаются доказать, что это так, другие – очевидно, им в пику – доказывают совершенно обратное. Но ни тех, ни других нельзя считать правыми или неправыми, а всё потому, что у них не было достаточно релевантной выборки. Одни исследователи только взрослых, другие наблюдали за подопытными полгода или год, что явно недостаточно, а третьи привлекали к эксперименту слишком мало людей, чтобы полученный результат можно было распространять на всех.

Правда ли, что смартфоны делают нас тупее

Вот, например, учёные Гейдельбергского университета провели исследование, и выяснили, что зависимость от смартфона может становиться причиной физических изменений в человеческом мозгу. Вот только общее количество испытуемых в их эксперименте было равно 48, а поставленный учёными диагноз подтвердился лишь у 22 из них. Вишенкой на торте в этом исследовании стал факт того, что все подопытные уже страдали либо умственной отсталостью, либо старческим слабоумием. То есть эту выборку заведомо нельзя считать релевантной, ведь подавляющее большинство людей всё-таки от подобных расстройств не страдают.

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Но ведь есть вред совершенно другого свойства. Конечно, я говорю о времени, которое смартфоны у нас отнимают. Долгое время я, как и все, пользовался всевозможными социальными сетями вроде «ВКонтакте», читал все подряд новости, по несколько раз в час заходил в Инстаграм и листал все сторис, а потом и ленту. Словом, вёл себя как обычный миллениал. Вот только я не догадывался, как много времени всё это у меня отнимает. Но как-то раз я узнал о том, что Михаил Королёв, основатель AndroidInsider.ru, удалил со своего смартфоны все эти программы-отвлекалки, практически перестал смотреть YouTube и заблокировал уведомления. По его словам, это в лучшую сторону изменило его жизнь, у него появилось больше времени на спорт и семью, а сам он стал ощущать себя свободнее.

Как понять, что вы зависимы от смартфона

Я себя зависимым от смартфона никогда не считал. Но, тем не менее, решил попробовать сделать то же самое, что и Миша. Если он неправ, думал я, для меня не составит никакого труда вернуть всё назад. Поэтому я, недолго думая, удалил со смартфона Instagtam, TikTok, Twitter, в котором тоже постоянно залипал, YouTube, чтобы не было возможности посмотреть свежий видос где-нибудь в очереди или в поездке. Но, что самое главное, я отписался почти ото всех Telegram-каналов, пишущих о политике, экономической ситуации в стране и многом другом. Во-первых, это зачастую вызывало во мне неподдельное разочарование и даже гнев, а, во-вторых, просто отнимало много времени.

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Первый день после удаления был отличными. Ну вот, думал я, никакой зависимости нет, а я прекрасно могу обходиться без всей этой ерунды. В результате я закончил работу на пару часов быстрее, чем обычно, приготовил ужин и почитал книгу, которая долгое время лежала недочитанной.

Тем не менее, на второй день кое-что изменилось. Наверное, раза 3-4 я поймал себя на мысли, что бестолково тянусь к смартфону, разблокирую его, ищу глазами Instagram, не нахожу и, блокируя смартфон, кладу его обратно на рабочий стол. Я думал, что это пройдёт, но с того момента, как я отказался от развлекательных приложений, прошло больше двух недель, а я только-только начал привыкать к такому раскладу. Стыдно признаться, но пару раз я вместо Instagram листал собственные фотки – видимо, просто оттого что мне нужно было чем-то себя занять.

Что будет, если отказаться от Instagram и TikTok

Что изменилось? Безусловно, изменения произошли, и они не могут не радовать.

Во-первых, у меня появилось больше времени, чтобы заниматься работой;

Во-вторых, что меня несомненно порадовало, я перестал пялиться в смартфон в транспорте, а научился разглядывать то, что происходит за окном;

В-третьих, мне удалось вернуться к чтению книг, которые я почти забыл, потому что всё время пялился либо в инстаграм, либо в ТикТок.

Есть ли отрицательные изменения? Ну, наверное, да. Теперь я не знаю, что пишет «НЕЗЫГАРЬ», не просматриваю по полчаса рассылки со скидками на вещи и не читаю всякий трэш за авторством Mash и Baza. Наверное, из-за этого во мне стал умирать внутренний политик и хайпбиста, который норовил купить все кроссовки, видя дисконт по 50% и больше. В общем, минусов, как вы видите, нет. Другое дело, что я пока не могу сказать, что стал полностью независимым. Конечно, теперь я больше не схожу с ума в социальных сетях, а занимаюсь более или менее полезными делами, но вот YouTube, который я не удалил, немного портит мою личную статистику. Поэтому я буду стараться избавиться и от него и, если получится, напишу об этом здесь. Главное — не отключайтесь.