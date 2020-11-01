Как я управляю телевизором с помощью смартфона на Android. Вы тоже так можете

Можно ли управлять телевизором со смартфона на Android? Ответ на этот вопрос хотят получить ну практически все. Ведь это, во-первых, очень технологично и современно, а, во-вторых, пульт может завалиться неизвестно куда, а переключать каналы или тем более запускать YouTube с кнопок на корпусе телевизора – то ещё удовольствие. В своё время передо мной тоже встал этот вопрос, но я решил его при помощи простого Android-приложения. Рассказываю, что это за приложение, как оно работает и чем его заменить в случае несовместимости.

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Приложение, о котором идёт речь, называется SmartThings от Samsung. Оно доступно в Google Play абсолютно бесплатно, поэтому скачать его может кто угодно. Другое дело, что его совместимость конкретно с вашим телевизором не гарантируется. Для того, чтобы связать смартфон с приложением и телевизор, важно, чтобы последний поддерживал функцию Smart TV.

Как узнать, поддерживает ли телевизор Smart TV

Если вы не знаете, обладает ли ваш телевизор функцией Smart TV, есть несколько способов проверить:

Внимательно осмотрите коробку телевизора – как правило, производители пишут о поддержке Smart TV на самом видном месте и большими буквами;

Если коробка не сохранилась, проверьте пульт – на нём тоже зачастую есть кнопка под названием Smart, которая активирует так называемый умный режим;

Если такой кнопки нет (например, у меня её нет), проверьте, возможно ли подключить телевизор к интернету – если можно, значит Smart TV точно есть;

Ну, и последний способ – скачать приложение SmartThings и проверить совместимость вашего телевизора с ним в списке совместимых моделей.

Как добавить телевизор в SmartThings

Если у вас телевизор с поддержкой Smart TV, значит, им можно управлять со смартфона при помощи приложения SmartThings. Правда, перед эти нужно будет создать пару.

Для этого скачайте и запустите приложение, а потом выберите комнату;

В открывшемся окне выберите «Добавить устройство»;

Выберите тип устройства, которое хотите добавить;

Включите телевизор и введите в приложение пин-код с экрана;

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в системе Samsung SmartThings;

Нажмите на карточку телевизора и управляйте им со смартфона.

Как управлять телевизором из приложения

Samsung удалось реализовать очень удобную систему управления телевизором с сенсорного экрана. Особенно мне нравится, что приложение предлагает своего рода трекпад, с помощью которого очень удобно перемещаться по интерфейсу, пролистывая содержимое экрана, и набирать текст в поиске. Если на пульте нужно множество раз нажать на стрелку в поисках нужной буквы, набирая название нужного фильма или сериала в том или ином сервисе, то трекпад решает эту проблему на раз-два.

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Кроме того, приложение позволяет обходиться без пульта, когда действительно нет никакого желания вставать и искать его непонятно где. У меня такие ситуации происходят чуть ли не каждый день, когда все уже легли, а посмотреть очередную серию «Беспринципных» или «Эпидемии» хочется. Тогда я просто беру смартфон, который всегда под рукой, запускаю приложение и включаю с него телевизор, а потом так же легко отключаю его, при этом не имея ни малейшего понятия о том, где валяется пульт.

Как управлять телевизором с помощью Алисы

Но умный телевизор хорош тем, что позволяет управлять им не только из приложения, но и голосом. Например, я подключил свой телевизор к Алисе и теперь могу просто попросить голосового помощника включить его или выключить, поставить воспроизведение на паузу или возобновить его. В общем, очень круто и удобно. Работает это не менее просто:

Скачайте приложение Яндекса на смартфон;

Перейдите в раздел с умными устройствами;

Выберите «Управление устройствами» — «+»;

Найдите в списке Samsung SmartThings, авторизуйтесь с учётной записью SmartThings и подтвердите привязку – все доступные устройства свяжутся с Алисой автоматически.

Стоит ли покупать Mi Box

Всё это, конечно, очень круто, скажут многие. Но что делать, если умного телевизора дома нет, а управлять им со смартфона или при помощи голоса хочется? На самом деле вариант есть, и это Mi Box от Xiaomi.

Купить Mi Box на Али

Xiaomi Mi Box – это буквально умная приставка, или, если хотите, дешёвый аналог Apple TV. Она работает на базе Android TV и, подключаясь к телевизору, добавляет поддержку функции Smart TV. То есть с её помощью можно сделать любой, даже самый глупый телевизор умным. Но это не единственное её преимущество:

Поддержка 4K

Поддержка Google Ассистента

Поддержка Wi-Fi 5 ГГц

Поддержка Dolby Atmos

Встроенный Chromecast

Возможность устанавливать приложения и игры

Возможность стримить картинку со смартфона

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По сути, Mi Box не просто превращает ваш телевизор в умный, а выступает в том числе в роли игровой консоли. Ведь благодаря Android TV, на базе которой работает приставка, она поддерживает и игры как Apple TV. Но если Apple TV стоит 15 тысяч рублей, то Mi Box – всего 4,5 тысячи. Это же супер-цена, за которую приставку Xiaomi можно купить в каждую комнату и не сильно при этом разориться на покупке телевизора. А если добавить его в приложение Mi Home, то можно будет управляться одним только смартфоном.