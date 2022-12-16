Как сделать Ватсап на смартфоне. Здесь все что вам надо знать

Если спросить любого пользователя смартфона: какой в настоящий момент самый популярный мессенджер в мире? Ответ будет однозначный — WhatsApp. Вам могут сколько угодно рассказывать про Телеграм и прочие приложения, но именно Ватсапом пользуются больше всего. Особенно это касается наших родителей и бабушек с дедушками. Почему-то именно зеленый мессенджер их привлекает, и ни про какие альтернативы слышать они чаще всего не хотят.

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Однако хорошо, если настроить Ватсап может кто-то из детей или молодежи. Но очень часто им приходится делать это самостоятельно. Для всех, у кого это вызывает определенные трудности, мы собрали в одном материале всю информацию о том, где скачать Ватсап, как в нем зарегистрироваться, и рассказываем про его основные возможности.

Скачать Ватсап

В первую очередь надо определиться, где скачать Ватсап на смартфон. Для этого есть несколько разных способов. Для смартфонов Huawei, которые не поддерживают сервисы Google и магазин приложений Google Play, у нас выходил отдельный материал по установке WhatsApp. Рекомендую с ним ознакомиться. Для всех остальных устройств, на которых есть магазин Гугл, можно просто перейти по ссылке, нажать кнопку “Установить” и дождаться, пока смартфон все сделает сам.

Скачать WhatsApp с Google Play

Если же по какой-то причине загрузить WhatsApp из Google Play не получается, то Андроид позволяет устанавливать приложения, загруженные просто из интернета. Подробную инструкцию по обновлению программ мы не так давно выкладывали. Установка приложений с нуля проводится по тому же принципу. Загрузить установочный apk для Ватсапа можно по этой ссылке.

Скачать WhatsApp с APKMirror

Ватсап — регистрация

Регистрация в Ватсапе, также как и его загрузка, не вызывает больших вопросов. Делается это следующим образом:

Найдите на рабочем столе или в меню приложений загруженный WhatApp и запустите его.

Выберите язык и нажмите на зеленый кружок со стрелкой в правом нижнем углу.

Примите политику конфиденциальности и нажмите “Принять и продолжить”.

Введите свой номер телефона и нажмите “Далее”.

Подтвердите правильность введенного номера.

Для вашего удобства рекомендую на следующей странице нажать кнопку “Подтвердить с помощью SMS” и дождитесь кода подтверждения. Если код не приходит, то воспользуйтесь нашей инструкцией по его получению.

После успешного ввода кода разрешите Ватсапу доступ к медиафайлам и контактам. Это необходимо, чтобы вы могли общаться с людьми, занесенными в вашу телефонную книгу, и обмениваться с ними фотографиями и видео.

Как только приложений получит доступ к нужной информации, перед вами появится начальное окно мессенджера.

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Как видите, регистрация в Ватсапе несложная. Единственная проблема, которая может возникнуть — это получение кода подтверждения. Но я несколько раз выходил и заново заходил в Ватсап, и каждый раз код исправно приходил. Поэтому есть надежда, что эта проблема была решена.

Отправить на Ватсап

Теперь давайте поговорим про основные возможности, которые предоставляет Ватсап своим пользователям. Понятно, что с помощью него можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, отправлять фотографии и видео. Это базовые возможности, про которые все знают. В двух словах напомню, как это делается:

Запустите WhatsApp.

Нажмите кнопку “Отправить сообщение” в самом низу страницы или на круг в правом нижнем углу.

Выберите человека, с которым вы хотите пообщаться.

Для прикрепления файла нажмите на скрепку или на камеру, чтобы сделать фото прямо из приложения.

Для записи голосового сообщения зажмите и удерживайте микрофон в зеленом круге.

Чтобы посмотреть все файлы, которые за все время переписки были отправлены и получены, откройте нужный чат и нажмите на имя контакта.

Эти базовые действия помогут вам спокойно вести переписку и делиться интересующими вас файлами с родными, близкими и друзьями.

Как отправить геолокацию по Ватсапу

Но есть в Ватсапе и небольшие фишки, узнав которые пользоваться приложением вам станет значительно удобнее. Например, для звонка кому-то из контактов необязательно переходить на вкладку “Звонки”. Достаточно открыть нужный чат и нажать либо на аудио, либо на видеозвонок. Сразу же начнется вызов выбранному абоненту тем способом, который вас интересует.

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Однако не все знают, что можно прямо в Ватсапе делиться местоположением. Тогда если вы назначили встречу, и человек не может вас найти, то вам достаточно будет просто отправить точку, где вы находитесь, и проблема будет решена:

В чате с пользователем, которому вы хотите отправить местоположение, нажмите на скрепку и выберите “Местоположение”.

Разрешите приложению доступ к вашей геопозиции.

Выберите, какое местоположение отправить: точное или близкое, связанное с каким-либо адресом.

Так значительно удобнее объяснять людям, как вас можно быстро отыскать. Подобная функциональность никогда не позволит вам потеряться.

Курсив в Ватсапе

Чтобы сделать общение более живым, можно добавить тексту сообщений немного форматирования. Делается это следующим образом:

В нужном чате введите интересующий вас текст.

Выделите нужные символы, зажав их пальцем.

Во всплывающем меню выберите: жирный, курсив, зачеркнутый или моноширинный.

Подобное форматирование добавляет чатам жизни и ярких диалогов. Обязательно используйте эти возможности в своих переписках.

Время посещения в Ватсапе

А для тех, кто переживает за конфиденциальность и не хочет, чтобы кто-то знал, когда вы последний раз были в сети, в Ватсапе предусмотрены специальные настройки:

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите настройки.

Перейдите в раздел “Конфиденциальность”.

Нажмите на пункт “Время последнего посещения и статус “в сети”.

В блоке “Кто видит время моего последнего посещения” установите флажок на “Никто”.

Если вы не хотите, чтобы видели, онлайн вы или нет, то в блоке “Кто видит, когда я в сети” переустановите флажок на “Те же, кто видит последнее посещение”.

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Теперь никто не будет знать, когда вы были онлайн и находитесь ли в сети в настоящий момент. Очень удобная настройка. Но имейте в виду, что, отключив эти параметры, вы тоже не будете знать, когда ваш собеседник был в сети.

Резервная копия Ватсап

Дополнительно рекомендую всем пользователям Ватсапа настроить и резервное копирование. Сделать это можно очень легко:

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите настройки.

Перейдите в раздел “Чаты”.

Нажмите на “Резервная копия чатов”.

Войдите в свой аккаунт Гугл и настройте ежедневное резервное копирование.

После этих настроек, даже если вы решите сменить смартфон, все чаты переедут вместе с вами на новое устройство через Google Drive.