Как заглушить рекламу в Spotify на Android

Spotify является одни из немногих музыкальных сервисов, доступ к которому можно получить совершенно бесплатно. В результате те, кто не может или не готов платить деньги за контент, могут слушать музыку в обмен на прослушивание рекламных вставок, которые время от времени прерывают воспроизведение. То есть это не привычная всем визуальная реклама в виде баннеров или ссылок, а реклама, которая даётся исключительно в аудиоформате. Из-за этого её довольно сложно заблокировать привычными способами, но это и не нужно, потому что есть способ получше.

Может ли Spotify воспроизводить музыку из памяти смартфона

Безусловно, существуют специальные версии Spotify с модифицированным кодом, которые распространяются через альтернативные площадки. Благодаря проведённой модификации эти клиенты препятствуют прохождению рекламного трафика, из-за чего воспроизведение музыки идёт в непрерывном режиме. Но, во-первых, загрузка модифицированных приложений может представлять опасность для вас и ваших данных, а, во-вторых, лишает дохода как сам сервис, так и исполнителей, подписавших с ним контракт на дистрибуцию.

Приложение Spotify без рекламы

Способ, который я хочу вам предложить, заключается не в блокировке, а заглушении рекламы.

Скачайте приложение Mutify из Google Play;

Запустите Spotify и включите функцию «В эфире»;

Запустите Mutify и подтвердите активацию функции «В эфире»;

Включите механизм Mute Ads и начните воспроизведение из Mutify.

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Очень важно включать воспроизведение музыки именно через Mutify. Для этого мы и включали функцию «В эфире», которая позволяет сторонним приложениям, установленным на устройстве, считывать треки, которые воспроизводит Spotify. Только в этом случае можно рассчитывать на срабатывание глушилки. В противном случае – если вы включите воспроизведение через сам сервис – реклама будет воспроизводиться в штатном режиме без заглушения.

Блокировка рекламы в Spotify

Поскольку Mutify не блокирует рекламу в привычном нам понимании, а только глушит её, будьте готовы к тому, что время от времени воспроизведение будет прерываться тишиной. Не пугайтесь, это не поломка, а действие механизма глушения рекламы. Возможно, тишина в течение нескольких секунд может кого-то напрягать, но это явно лучше, чем прослушивание совершенно неинтересной вам рекламы, прерывающей воспроизведение. Ну, по крайней мере, мне это показалось неплохим выходом из ситуации.

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В целом алгоритмы довольно хорошо распознают рекламные вставки и глушат их в автоматическом режиме, поэтому ошибочных срабатываний быть не должно. Однако на случай, если Mutify не смог распознать рекламу, и она всё-таки прорвалась в ваш эфир, вы можете заглушить её самостоятельно. На этот случай в интерфейсе приложения есть специальная кнопка Mute. Нажав её, вы заглушите воспроизведение рекламы. Правда, есть пара негативных моментов: для принудительного заглушения нужно взять смартфон в руки и нажать на кнопку вручную и помимо рекламы таким образом глушится ещё и музыка.