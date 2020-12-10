Может ли Spotify воспроизводить музыку из памяти смартфона

На каждое приложение всегда найдется масса любителей, но чаще всего не лишены они и недостатков. Это в очередной раз доказывает Spotify. Долгое время пользователи не знали, как воспроизводить в приложении треки собственной медиатеки, которые не относятся к самому приложению. Теперь многое может измениться и разработчики готовят кое-что новенькое для фанатов этого сервиса. Если то, что было обнаружено, является правдой, то мы скоро забудем, что такое синхронизация музыки, и будем пользоваться намного более универсальным приложением. На ум приходят две фазы: ”Давно пора было” и ”Лучше поздно, чем никогда”.

Новая функци Spotify

На протяжении многих лет Spotify давал пользователям много возможностей. В том числе среди них была синхронизация собственных локальных файлов (личные записи и песни, скачанные со сторонних сайтов) через настольный ПК.

Как на Android установить музыку из Spotify на будильник

Проблема была в том, что многие об этом не знали. Из тех, кто знал, большая часть не пользовалась этим. А те, кто пользовались, сталкивались с проблемами, ошибками и тем, что не все перемещалось куда надо.

Теперь пришло время и неудобное решение может быть подвергнуто капитальному ремонту, как поделилась в Twitter Джейн Манчун Вонг. Она занимается поиском всего необычного в коде приложений и, судя по всему, хорошо делает свое дело, так как поняла, что сервис Spotify работает над возможностью отображения локальных файлов.

Джейн Вонг не только раскопала в коде Spotify новую функцию, но и смогла активировать переключатель в настройках. На том выключателе было написано «Показать файлы устройства: показать все аудиофайлы на вашем устройстве в вашей библиотеке».

Объяснять тут ничего не нужно и название говорит само за себя — как только вы включите переключатель, вы сможете увидеть и воспроизвести любой звук, сохраненный на вашем телефоне.

Как в Spotify будут добавляться музыка из памяти смартфона

Естественно, говорить о том, как файлы появятся в медиатеке, пока рано. Скорее всего, команда разработчиков и дизайнеров Spotify до сих пор работает над этим. Не ясно и то, будут ли песни перемешиваться между собой, если они добавлены из разных источников. YouTube Music — конкурент Spotify — хорошо отделяет локально доступные файлы и загрузки от потоковой службы, поэтому вероятность того, что мы получим что-то подобное, есть и она высока.

Вы знали, что Spotify не самая популярная платформа для музыки?

Насколько можно судить, переключатель недоступен для обычных пользователей. Чтобы получить доступ, нужно как Джейн Вонг изрядно покопаться в коде. Когда все смогут воспользоваться этим, пока не понятно, но, судя по всему, ждать осталось недолго. Если что-то подобное просачивается наружу (иногда не так уж и случайно), значит оно уже находится на финальных стадиях тестирования.

Популярные музыкальные сервисы

Музыкальные сервисы стали очень популярными в последнее время благодаря тому, что являются максимально кроссплатформенными. Пользователи могут скачать и слушать музыку на всех своих устройствах в любом месте за буквально символическую сумму. При такой стоимости куда проще пользоваться именно потоковым вариантом, чем скачивать все разрозненно.

Самой главной проблемой является только то, что сервисы не очень хорошо работают друг с другом и не всегда адекватно определяют сторонние медиатеки. То есть если в вашем любимом сервисе нет той или иной песни, придется как-то добавлять ее через другой или просто загружать в память телефона. В итоге часто они не попадают в общий плейлист и приходится слушать их отдельно.

Spotify против YouTube Music и обычного YouTube

Удобство этого способа примерно нулевое, но решение, которое применил YouTube Music и скоро применит Spotify сильно упростит жизнь многим пользователям.

Кроме такого нововведения, Spotify готовит так же сторис. Их добавляют все чаще и чаще, но именно в Spotify их применение казалось немного странным. Впрочем, данное нововведение позволит не просто популяризировать сервис, но и дать шанс интересным исполнителям продвигать свой контент.

В Spotify тоже появятся сторис. Зачем это надо?

Не так давно мы рассказывали об интересном факте. Формально по цифрам именно Spotify является самым популярным сервисом, но на деле для прослушивания музыки люди куда охотнее пользуются YouTube.

Доказательством этому служат миллиарды просмотров топовых клипов и того, что в сотне самых просматриваемых видео, если вычеркнуть из нее мультфильмы, будут именно клипы.

Именно туда люди идут для того, чтобы загрузить или посмотреть свои клипы. Времена, когда это делали на MTV, прошли.