Как записать телефонный разговор на смартфонах Huawei и Honor

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Иван Кузнецов 4

Вы знаете, что такое конфиденциальность? Видимо, нет, раз начали искать в гугле, как записать звонок на Android. Ну, либо знаете, но плевать хотели на все эти моральные установки, возникшие непонятно откуда. Причём вероятность того, что вы относитесь именно к пользователям из второй категории, куда выше. Во всяком случае, мой личный опыт показывает, что о конфиденциальности, приватности и прочей чепухе знает едва ли не каждая собака. А вот о возможностях по грамотному обходу навязанных этими самыми установками ограничений, как ни странно, знает не так много людей.

Записать звонок на Android

Официально записывать звонки на Android нельзя, но у Huawei свои правила

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Два года назад Google запретила записывать разговоры на Android. Компания не только поспособствовала удалению приложений с соответствующей функциональностью из Google Play, но и заблокировала сам механизм звукозаписи, который можно было активировать во время телефонного разговора. Само собой, это привело к тому, что пользователи начали искать обходные пути, но единственным способом вернуть возможность записывать звонки на Android, который подходил всем смартфонам, было получение рут-прав. Хорошо, что пользователям смартфонов Huawei не нужно с этим заморачиваться.

Запись телефонных звонков на Android

Записать звонок на Хоноре, как и на Хуавее, проще простого:

Запись разговоров на Huawei

  • Откройте Chrome – «Скачанные файлы» и установите приложение;
  • Запустите штатное приложение «Телефон» — «Настройки» и включите параметр «Автоматическая запись разговоров»;
Запись звонков

Функцию записи нужно обязательно включить в настройках штатного приложения «Телефон»

  • Наберите чей-нибудь номер телефона и нажмите на кнопку записи, чтобы записать разговор.

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Этот метод работает на всех смартфонах Huawei и Honor независимо от того, поддерживают они сервисы Google или нет. Я не знаю, как китайцам удалось это реализовать в обход правил поискового гиганта, но что-то мне подсказывает, что это могло быть сделано назло. Во всяком случае, включение записи телефонного разговора не сопровождается какими-либо оповещениями для абонента на том конце провода. То есть он не будет знать, что его записывают, если только вы сами ему об этом не скажете.

Стоит ли записывать телефонный разговор

Запись телефонного разговора в суде

Разговор, записанный без ведома записываемого, в суде всё равно не примут

Правда, нужно понимать, что, записывая своих собеседников, вы нарушаете их право на тайну телефонных переговоров. Поэтому использовать полученную запись каким бы то ни было образом у вас не получится. Например, её нельзя будет приобщить к уголовному делу и использовать в качестве доказательства в суде, потому что такая запись будет считаться доказательством, полученным в нарушение требований уголовно-процессуального кодекса. В результате никакого толку вам от неё не будет.

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Другое дело, если вы предупредите своего собеседника о записи. Но в этом случае он вряд ли скажет вам то, чего вы от него добиваетесь. Поэтому всё, на что вам сгодится функция записи – это как инструмент напоминания о чём-то самому себе и вашим собеседникам, если только вы под них не копаете, или в качестве средства угрозы, если вы, напротив, копаете под них. Будет очень эффектно выдать им записанный разговор и припугнуть его публикацией. Но учитывайте, что это очень скользкая дорожка, ступать на которую мы вам не советуем.

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4 комментария Оставить свой

  1. bezuhv

    Не устанавливается.

    • alex86m6

      Устанавливается. Но сначала надо удалить старый варинт.ю Посмотри в Apps
      Я на эти грабли уже вставал. Всё работает сейчас.

  2. alex86m6

    А где ссылки на .apk для EMUI 9-й и 10-й версий ?
    Что за «однобокость»?

  3. ermohabox

    У меня тоже не устанавливается (

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