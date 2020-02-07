Думаю, многие наши читатели помнят времена, когда сотовые телефоны только становились нормой и уже перестали быть размером с бетоноблок, но смартфонов ещё не было даже в проекте. Тогда было принято носить их в кожаной барсетке на поясе. Такой способ транспортировки был не только удобным, но и безопасным, потому что негативный эффект от излучения, влияющего на потенцию, никто не отменял. По этой причине тех, кто носил телефоны на шее, вообще считали камикадзе, которые ради того, чтобы похвастаться своей состоятельностью, были готовы носить у себя под сердцем Чернобыль в миниатюре. Сейчас, конечно, в эти байки давно никто не верит. А может быть зря?

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Учёные Йельской школы общественного здравоохранения выяснили, что излучение смартфонов может провоцировать рак щитовидной железы у людей с генной предрасположенностью. В рамках исследования учёные обследовали более 900 жителей штата Коннектикут с однонуклеотидным полиморфизмом (особая мутация генома) и выяснили, что у них активное использование смартфонов увеличивает риск проявления рака в два раза от базовых показателей. Причиной, по которой это происходит, становится излучение, провоцируемое смартфонами.

Может ли смартфон спровоцировать рак

«Наше исследование предлагает доказательства того, что генетическая предрасположенность имеет прямую связь между активным использованием сотового телефона и возникновением рака щитовидной железы. Безусловно, чтобы сделать окончательные выводы, нужно проведение дополнительных исследований с участием более широкой аудитории испытуемых с целью изучения восприимчивости радиочастотного излучения с использованием различных моделей сотовых телефонов», — объяснил Явэй Чжан, профессор Йельской школы общественного здравоохранения.

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Если верить профессору, ему и его команде удалось выявить некую взаимосвязь между генетической мутацией и излучением смартфонов, которые могут становиться причиной возникновения рака. Другое дело, что неопровержимых доказательств влияния тоже нет. Всё-таки провести соответствующие исследование вне генетической лаборатории, изучая геном человека, довольно сложно. К тому же, учёные предпочли обойтись без какой-либо конкретики относительно силы воздействия излучения, провоцируемого смартфонами и того, насколько активно нужно им пользоваться, чтобы спровоцировать рак.

Опасно ли излучение смартфона

На сегодняшний день в медицине отсутствует чёткое понимание того, какое влияние смартфоны могут оказывать на организм человека. Но, несмотря на это, надеяться, что излучение является абсолютно безвредным, тоже не совсем правильно. Поэтому в таких ситуациях лучше перестраховаться и постараться свести время использования мобильных гаджетов к минимуму, особенно, если смартфон имеет высокий показатель SAR. Что это такое и как работает, мы рассказывали в отдельной статье.

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Однако и тут нужно сделать оговорку. Я не призываю вас отказываться от смартфонов, отключать все беспроводные интерфейсы и разговаривать с собеседниками только по громкой связи, лишь бы не прислонять аппарат к телу. Это будет лишним. Но если у вас есть возможность не пялиться лишний раз в экран, пролистывая ленту Инстаграма или Твиттера, пожалуй, лучше этой возможностью воспользоваться. А если вы не в состоянии контролировать себя самостоятельно, поставьте какое-нибудь приложение для родительского контроля. Оно подсчитает, сколько времени вы провели с гаджетом, и при необходимости заблокирует часто используемые программы.