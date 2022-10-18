ТОП-5 крутых лаунчеров для Android TV, которые стоит попробовать

Одним из самых серьезных отличий Android TV от других операционных систем для телевизоров является удобный главный экран, который можно настроить на свое усмотрение: вы вручную устанавливаете список приложений сверху, а также несколько самых используемых посередине, которые будут отображать наиболее актуальный контент. Но вся прелесть Android TV в том, что главный экран можно заменить, установив сторонний лаунчер. Новое оформление понравится тем, кто смотрит телевизор часто и стандартный дизайн уже порядком поднадоел. Рассказываем, какой лаунчер выбрать для своего телевизора.

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Square Home Launcher

К сожалению, плиточный интерфейс Windows Phone в свое время некоторые пользователи почему-то не оценили, однако сейчас его копируют и создатели оболочек для Android, и сама Apple берет кое-что из интерфейса. Но плитки из Windows шикарно смотрятся на главном экране телевизора, а вернуть их можно с помощью лаунчера Square Home: он имеет знакомый многим стиль Metro UI и сейчас его можно найти лишь в Windows 10.

На главный экран можно вынести любое установленное приложение в виде виджета, включая погоду, браузер или работу системы. Плитки можно увеличивать или уменьшать, у них ровно те же анимации, что и в Windows, есть сортировка приложений и вертикальная прокрутка. Работает быстро и без ошибок, подходит для смартфонов, планшшетов и телевизоров, поэтому обязательно попробуйте!

Лаунчер с плитками из Windows

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Nova Launcher

Еще один лаунчер, который вы могли видеть на смартфонах: фактически это оболочка главного экрана из «чистого» Андроида с большим количеством функций. Есть настраиваемая сетка значков на рабочем столе, опция создания папок, док внизу экрана, а также возможность импорта приложений и настроек из другого лаунчера. Все эффекты и анимации прорисованы очень хорошо — иногда этого так не хватает стандартному главному экрану Android TV.

Помимо этого есть счетчик непрочитанных сообщений и уведомлений, горизонтальная и вертикальная прокрутка. Обратите внимание: хоть лаунчер и рассчитан на Android-устройства, на телевизоре некоторые сценарии могут запускаться довольно непривычно. С другой стороны, приятно, что разработчики не забыли об оболочке и регулярно ее обновляют.

Nova Launcher — скачать

TvHome Launcher

Если в какой-то момент поймали себя на мысли, что вместо телевизора на Android TV нужно было покупать Samsung из-за более удачного интерфейса, не отчаивайтесь: просто поменяйте встроенный лаунчер на TvHome Launcher. Это минималистичная оболочка главного экрана, напоминающая Tizen OS с плитками приложений внизу экрана. Он не громоздок: большую часть экрана занимают обои, а справа в углу отображаются часы с датой и индикатор сети.

Лаунчер настолько прост и не требователен к ресурсам, что его можно запустить даже на простеньком телевизоре с Android, который висит на кухне, или на ТВ-приставке. Настроек почти нет, но они здесь и не нужны — все и так работает понятно.

Скачать лаунчер TvHome

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ATV Launcher

Большинство встречающихся телевизоров с Android TV — не самые шустрые, некоторые еле работают даже со встроенным главным экраном, медленно прогружая элементы интерфейса. Чтобы не мучаться с таким телевизором, просто установите ATV Launcher — это простой лаунчер с виджетами: все приложения расположены снизу, за счет чего основная часть экрана остается свободной.

Есть настройки прозрачности, размера иконок и возможность установки собственных обоев. Фишка ATV Launcher в том, что он один из немногих оптимизирован исключительно под телевизоры, поэтому без проблем работает при управлении пультом. Проблема в том, что часть функций доступна только в Pro-версии, но и бесплатный лаунчер работает отлично.

Скачать ATV Launcher

Simple TV Launcher

Не так давно мы подбирали лаунчеры для смартфонов бабушек и дедушек. Но как насчет надстройки главного экрана телевизора? Родственники в возрасте запросто могут там запутаться! Чтобы проблем не было, установите Simple TV Launcher: он максимально прост в использовании без лишних ярлычков на экране. Может показаться, что этот набор довольно скудный, но по факту это бережет нервы и вам, и вашим родственникам!

Simple TV Launcher

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Как установить лаунчер на Android TV

Установить лаунчер на Андроид ТВ очень просто. Просто следуйте нашей инструкции.

Загрузите установочный файл лаунчера в формате .apk на свой телевизор или нажмите «Установить», пройдя по ссылке в Google Play.

После завершения установки зайдите в список приложений на телевизоре и откройте лаунчер.

Дайте необходимые разрешения, чтобы работали виджеты и сохранитесь. После этого лаунчер будет установлен в качестве стандартного.

Кстати, много свободного места на Андроид ТВ занимают встроенные приложения. Казалось бы, удалить их нельзя, но это не так: вот вам наша инструкция о том, как избавиться от заводских приложений.