Код безопасности изменился в WhatsApp. Что делать

Единственное, на мой взгляд, преимущество WhatsApp перед другими мессенджерами состоит в популярности. Даже если ваш собеседник не является продвинутым пользователем смартфона, можете быть уверены, что уж WhatsApp-то у него точно установлен. Это как Сбербанк. Вы можете пользоваться на постоянной основе Альфой или Тинькофф, но Сбербанк всё равно держите – чисто на всякий случай. Здесь то же самое. Другое дело, что устроен WhatsApp куда менее логично, чем его конкуренты, и то и дело мучает пользователей своими фишками. Продолжаем восполнять пробелы.

WhatsApp удалит ваш аккаунт, если вы не примете новое соглашение

«Код безопасности изменился» — это один из самых популярных запросов в Google, связанных с WhatsApp. Просто это уведомление получают очень многие пользователи, оно мозолит им глаза, но что оно означает, практически никто не знает. А поскольку звучит оно несколько угрожающе, некоторые начинают сильно переживать на этот счёт и ищут ответ на вопрос, что с этим делать. На самом деле пугаться здесь совершенно нечего. Правда, чтобы стало понятно, почему код безопасности меняется, нужно прояснить, о каком коде вообще идёт речь.

Как проверить шифрование в WhatsApp

Немногие знают, что все сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, которое ещё называют end-to-end или оконченным шифрованием. Это такой метод защиты данных, при котором прочесть их могут только двое – отправитель и получатель. А вот вмешаться в переписку для третьих лиц невозможно. Код безопасности – это код шифрования, своего рода ключ, который расшифровывает отправленные сообщения и присутствует только на устройствах обоих собеседников, будучи доступным в формате «один на двоих».

5 простых действий, на случай, если не работает WhatsApp

Ключ безопасности представляет собой набор из 60 цифр, прописанных группами в две строки. Убедиться, что у вас с собеседником один ключ на двоих, легко и просто:

Запустите WhatsApp и откройте чат с нужным собеседником;

Нажмите на контекстное меню и откройте «Просмотр контакта»;

В открывшемся окне выберите раздел «Шифрование»;

Отсканируйте появившийся QR-код устройством собеседника.

Что делать, если изменился код безопасности

Этот код имеет двоякую привязку. Он одновременно связан и с аккаунтом, и с устройством пользователя, с которым вы общаетесь. Поэтому, если ваш собеседник перепривязал свою учётную запись в WhatsApp к другому номеру (как это сделать, мы писали в отдельной статье), сменил устройство или просто переустановил приложение мессенджера, код безопасности сменится. В этом случае в чате появится сообщение об изменении этого кода – это делается в целях безопасности, чтобы вы проверили, не завладел ли профилем вашего знакомого кто-то посторонний.

Что означают галочки в WhatsApp

Если вы не хотите наблюдать это оповещение, убрать его поможет только сканирование QR-кода. Но, если у вас нет прямого доступа к собеседнику или вы и так знаете, что всё в порядке, можете отключить его в принципе:

Запустите WhatsApp и откройте контекстное меню;

Выберите «Настройки» и перейдите в раздел «Аккаунт»;

В открывшемся окне выберите «Безопасность»;

Отключите пункт «Показывать уведомления безопасности».

В некоторых случаях код безопасности не меняется даже при переустановке приложения. Скорее всего, это происходит, если пользователь при удалении WhatsApp сохраняет данные приложения на устройстве. В этом случае ему не требуется восстанавливать их из резервной копии, потому что смартфон сам подгружает все переписки и содержимое чатов. Однако, если устройство меняется или ваш собеседник меняет номер телефона, уведомление обязательно будет. Другое дело, что теперь вы точно знаете, что оно означает и что с ним делать.