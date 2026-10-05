В сентябре в России запустили 5G, и многие владельцы Android уже успели оценить скорость. Логичный вопрос: а что будет, если на таком быстром интернете включить VPN? Пока ответ один, но в октябре власти снова заговорили о том, чтобы изменить правила, и первыми под них попадут как раз пользователи сетей пятого поколения. Объясняю простыми словами, что происходит с VPN на 5G сейчас, что может измениться и стоит ли переживать уже сегодня.

Что будет, если включить VPN на 5G сейчас

Сегодня — ничего особенного. Отдельной платы за VPN или за зарубежный трафик в России нет, поэтому интернет через VPN на 5G расходуется по вашему тарифу, как любой другой. Если в пакете остались гигабайты, никаких дополнительных списаний не будет.

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Единственное, что стоит помнить: многие российские сервисы не пускают пользователей с зарубежным IP-адресом. Почему так происходит, в Минцифры уже объясняли, а мы разбирали это в статье о том, почему с VPN не открываются Госуслуги, Ozon и Сбер. Это не зависит от того, 5G у вас или 4G.

Что может измениться — плата после 50 ГБ

5 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Минцифры и мобильные операторы снова обсуждают плату за международный трафик. Один из вариантов такой: в сетях 5G платить придётся за всё, что превышает 50 ГБ в месяц. Сколько будут брать за каждый лишний гигабайт, пока не говорят.

Окончательного решения нет. По данным издания, запустить схему хотели ещё в октябре, но у операторов пока нет технической возможности. Сами МТС, МегаФон, Билайн и Т2 от комментариев отказались.

Почему это касается всех, кто включает VPN

Когда вы включаете VPN, весь интернет смартфона идёт через сервер в другой стране. Для оператора это зарубежный трафик, даже если вы смотрите российский сайт. Поэтому плату за международный трафик с самого начала обсуждали как способ сделать VPN невыгодным.

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При этом оператор не отличает VPN от обычного зарубежного сервиса, который работает с серверов за рубежом. Мы подробно писали об этом, когда разбирали, чем грозят тарифы на международный трафик. Так что в лимит попадёт весь зарубежный трафик, но у тех, кто держит VPN включённым постоянно, его будет больше всего.

Кого это коснётся в первую очередь

В обсуждаемом варианте речь только о сетях 5G. А 5G в России запустили лишь 11 сентября, и пока он работает в 16 городах. Вот кого могут затронуть новые правила:

владельцев смартфонов с 5G — и только когда смартфон подключён именно к 5G;

— и только когда смартфон подключён именно к 5G; жителей городов с 5G — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и ещё 11 городов;

— Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и ещё 11 городов; активных пользователей VPN — именно у них зарубежного трафика больше всего.

Если вы пользуетесь обычным 4G, обсуждаемый вариант вас пока не касается. Проверить, где у вашего оператора уже есть 5G, можно по картам покрытия МТС, МегаФона, Билайна и Т2. Учтите, что параметры ещё обсуждаются и к моменту запуска могут измениться.

Хватит ли вам 50 ГБ — как проверить

Весной обсуждали лимит всего в 15 ГБ и 150 рублей за каждый гигабайт сверху. Новый вариант мягче: лимит больше втрое с лишним. Но хватит ли его вам, зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном. Проверить, сколько мобильного интернета вы тратите за месяц, можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Мобильная сеть» или «Подключения». Выберите «Управление передачей данных» или «Трафик». Посмотрите расход мобильных данных за месяц и список приложений, которые тратят больше всего.

Названия пунктов на Samsung, Xiaomi, realme, HONOR и других смартфонах могут немного отличаться. Важный нюанс: смартфон показывает весь мобильный трафик, а не только зарубежный. Но если у вас за месяц уходит заметно меньше 50 ГБ, то и через VPN вы точно тратите меньше лимита.

Когда могут ввести плату

Эту идею обсуждают с весны, и сроки уже несколько раз сдвигались. Коротко о том, как всё менялось:

март — по данным Forbes, Минцифры попросило операторов брать плату за международный трафик сверх 15 ГБ с 1 мая;

— по данным Forbes, Минцифры попросило операторов брать плату за международный трафик сверх 15 ГБ с 1 мая; май — запуск перенесли сначала на июнь, а потом «ближе к осени»;

— запуск перенесли сначала на июнь, а потом «ближе к осени»; июль — замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил в Госдуме, что плата за иностранный трафик не рассматривается;

— замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил в Госдуме, что плата за иностранный трафик не рассматривается; октябрь — идею снова обсуждают, но уже для 5G и с лимитом 50 ГБ.

Быстро запустить схему вряд ли получится. 5G в России работает с опорой на сети LTE, поэтому оператору придётся считать трафик абонента при каждом переключении между 5G и 4G, отделять зарубежные адреса и настраивать для этого тарификацию. Это сложная работа, и сроки могут ещё раз сдвинуться.