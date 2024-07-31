Можно ли купаться в смарт-часах

Как правило, мы используем смарт-часы и фитнес-браслеты исключительно в качестве аксессуара, показывающего время, но многие из нас также стараются испытать их функциональность по максимуму. В частности, во время тренировочного процесса, когда носимый гаджет анализирует состояние организма. Тренировка может быть беговая или, например, плавательная. Но можно ли купаться в умных часах, и разрешается ли в них принимать душ и ванну? Давайте разбираться.

Стандарты влагозащиты смарт-часов

Сегодня почти все смарт-часы имеют влагозащиту, то есть, как заявляет производитель, они водонепроницаемы. При этом разработчики используют разные обозначения для характеристики степени влагозащиты часов:

IP — расшифровывается как Ingress Protection (защита от проникновения) и обозначает степень защиты корпуса от попадания влаги и пыли;

— расшифровывается как Ingress Protection (защита от проникновения) и обозначает степень защиты корпуса от попадания влаги и пыли; WR — расшифровывается как Water Resistant (водонепроницаемость) и показывает, на какую глубину можно погружаться в часах;

— расшифровывается как Water Resistant (водонепроницаемость) и показывает, на какую глубину можно погружаться в часах; ATM — обозначает то, какое давление при погружении в воду могут выдержать часы.

О влагозащите IP мы подробно рассказывали в отдельном материале, отмечая, что «I» обозначает степень защиты от пыли, а «P» — от влаги. Так, стандарт IP68 гарантирует пыленепроницаемость и водонепроницаемость часов при погружении на глубину до 1 метра длительностью не более 30 минут.

Однако чаще встречается влагозащита WR и ATM. Обе маркировки маркировки, несмотря на то что одна указывает на разрешенную глубину, а другая — на давление. WR100 гарантирует безопасное погружение на 100 метров, а 10ATM — на глубину, где давление составляет 10 атмосфер, а это как раз-таки 100 метров. То есть WR100 = 10ATM, а WR50 = 5ATM.

Можно ли плавать в смарт-часах

Хотя водонепроницаемые смарт-часы встречается сплошь и рядом, не стоит слепо доверять заявленным характеристикам защиты. Почему? Потому что тест на соответствие проходит в идеальных условиях.

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Идеальные условия предполагают погружение в резервуар со статичной пресной водой невысокой температуры. Если смарт-часы падают в воду, то при контакте с поверхностью создается дополнительное давление, горячая жидкость менее плотная, а наличие примесей делает ее более агрессивной средой.

Говоря простым языком, влагозащита 5ATM не может в полной мере гарантировать, что часы не сломаются на глубине 50 метров. Поэтому, если вы плаваете в бассейне или море, реальная степень водонепроницаемости снижается. Насколько — зависит от особенностей жидкости.

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Можно ли плавать в бассейне со смарт-часами? Да, но не рассчитывайте на заявленную производителем степень влагозащиты, ведь активные гребки руками и повышенное содержание хлора в воде — факторы, влияющие на ухудшение защитных свойств корпуса.

Можно ли принимать душ и ванну в часах

Принимать душ в смарт-часах еще опаснее, чем плавать в бассейне или открытой воде. Все-таки в ванной мы используем горячую воду, а она может привести к разгерметизации корпуса. Водонепроницаемость умных часов обеспечивается за счет клея, а его слой под воздействием высоких температур истончается.

Кроме того, при использовании смарт-часов в таком сценарии будут сказываться перепады температур, что тоже окажет негативное влияние на водонепроницаемость. Поэтому принимать душ и ванну в часах не стоит.

Гарантия на смарт-часы

На смарт-часы, купленные в официальной рознице, распространяется гарантия сроком на 1 год. Вместе с тем никто не примет их на бесплатное обслуживание, если в течение первых 12 месяцев эксплуатации они сломаются под воздействием воды. Но почему, если производитель сам заявляет влагозащиту умных часов?

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Сервисный центр не сможет проверить, в каких условиях случилась разгерметизация, а вы не докажете, что пользовались часами исключительно в пресной воде невысокой температуры. Поэтому, плавая в бассейне и уж тем более принимая душ, не полагайтесь на гарантию устройства. Все степени влагозащиты, как мы выяснили ранее, являются условными и не обеспечивают полноценную водонепроницаемость в условиях реальной эксплуатации.