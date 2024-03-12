Можно ли пользоваться Android-смартфоном без аккаунта Google

Работа подавляющего большинства Android-смартфонов завязана на сервисах Google, доступ к которым открывается только при наличии аккаунта. Это серьезное ограничение, буквально заставляющее нас регистрировать учетную запись в экосистеме, нужной далеко не каждому. А что, если отказаться от насажденных сверху сервисов? Будет ли работать телефон без Гугла, получится ли его включить, и с какими ограничениями придется столкнуться? Сегодня постараемся ответить на все вопросы.

Будет ли работать смартфон без аккаунта Гугл

Если вы хотите получить краткий ответ, то — да. Смартфон на Android может работать без аккаунта Google. То есть вам не обязательно заводить учетную запись, передавая тем самым данные американской компании. Вместе с тем вы столкнетесь с целым рядом неудобств, о которых нужно знать.

Что будет, если удалить приложения Google с Android-смартфона

Как включить телефон без Гугла

При первом включении телефона и после сброса настроек Андроид система просит нас войти в аккаунт Гугл. Но этот шаг можно пропустить, нажав на соответствующую кнопку. Главное — заметить ее.

После подключения к Wi-Fi и других действий, предусмотренных первичной настройкой, смартфон включится. Вы сможете пользоваться им в полном объеме. Но как насчет приложений?

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Можно ли скачивать приложения без аккаунта Гугл

На большинстве Android-смартфонов установлен магазин приложений Google Play, который является системным компонентом. Именно через него нам предлагают скачивать и обновлять программы. Однако получить доступ к софту через Google Play без аккаунта не получится. Магазин будет требовать войти в учетную запись.

Серьезная ли это проблема? Если вы хотите скачивать приложения через Google Play — да. Если же для вас этот вопрос не является принципиальным, то можно воспользоваться любым альтернативным магазином. Почти у каждого производителя смартфонов есть собственный апстор (GetApps на Xiaomi, Galaxy Store на Samsung и так далее). Там вы найдете многие из интересующих приложений и сможете обновлять их в автоматическом режиме, то есть без нажатия каких-либо кнопок подтверждения.

Если на вашем смартфоне не предусмотрен альтернативный апстор, можно установить любую альтернативу Google Play самостоятельно:

Скачиваем APK-файл магазина (например, RuStore). Открываем его. Разрешаем установку из неизвестных источников. Устанавливаем магазин.

Теперь вы можете скачивать приложения из стороннего магазина приложений. Но есть нюанс. Поскольку альтернатива Google Play, установленная вручную, не является системным компонентом, вам не удастся обновить ту или иную программу в фоновом режиме. Все действия придется подтверждать самостоятельно. Причем после загрузки обновления или всей программы нужно дополнительно нажимать кнопку «Установить» в появляющемся на экране окне. И так каждый раз.

Согласитесь, это доставляет определенные неудобства. Но, напомним, в GetApps или Galaxy Store, установленных по умолчанию, таких проблем нет, поскольку они являются системными магазинами. А как насчет других ограничений Android без Google?

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Ограничения Андроид без аккаунта Гугл

Альтернативный магазин решит проблему установки приложений, что для большинства пользователей является первостепенной задачей. Также вы сможете взаимодействовать с камерой, программой для звонков и прочим софтом без необходимости заходить в аккаунт Гугл. Даже YouTube работает без учетной записи (правда, без ленты рекомендаций и подписок).

Однако есть сервисы Google, для которых вход в аккаунт является обязательным. Например, поиск устройства или создание резервной копии через Google Drive.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

На смартфонах более-менее известных производителей есть свои альтернативы. Так, Xiaomi предлагает создавать резервную копию через собственное облако Mi Cloud, а Samsung позволяет искать потерянные устройства при помощи SmartThings Find.

Если ваш производитель смартфона не предусмотрел создание альтернатив сервисам Google, допускается использование стороннего софта, выполняющего те же функции. Но такие программы имеют много ограничений, поскольку не являются системными, а также показывают рекламу или требуют оформления платной подписки.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Даже если вы не испытываете необходимости в сервисах Google, смартфон всячески будет напоминать о них и заставлять войти в аккаунт. Для тех, кто не готов с подобным мириться, есть только один выход — удалить предустановленные приложения. Сделать это получится только через компьютер или другим не менее сложным способом, а потому в случае, если вы по каким-то причинам терпеть не можете Google, стоит сразу покупать смартфон без сервисов американской компании.

Смартфоны без сервисов Гугл

Среди известных компаний смартфоны без Google-сервисов выпускает только HUAWEI. Причем делает она это не по своей воле, а по причине ввода санкций со стороны правительства США. Остальные крупные игроки в обязательном порядке проходят сертификацию Google и беспрекословно устанавливают все приложения и сервисы.

Хочешь смартфон без Гугла? Покупай какой-нибудь HUAWEI nova Y91 и передавай свои данные не американской, а китайской компании. Также можно помечтать о каком-нибудь российском смартфоне на Авроре или РОСА Мобайл, но коммерческие образцы подобных устройств найти получится вряд ли, да и вы наверняка понимаете, как они работают (спойлер: очень плохо). Поэтому каждому, кто ценит комфорт, нет смысла заморачиваться и удалять сервисы Google. Заведите аккаунт, и он принесет немало практической пользы.