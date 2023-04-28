МТС начал брать 1 500 рублей в месяц за раздачу интернета с телефона. Но есть выход

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Герман Вологжанин

На каждом современном смартфоне можно создать точку доступа, которая позволяет использовать гаджет в качестве роутера, раздавая мобильный интернет на другие устройства хоть по Wi-Fi, хоть через USB-кабель. Об этой функции сказано достаточно слов в том числе и на нашем сайте, но изменения в условиях работы режима модема у разных операторов заставляют снова к ней возвращаться. С 27 апреля МТС рассылает своим абонентам SMS, где сообщает, что раздача интернета с телефона становится платной. Ранее подобное решение принимали и другие российские операторы. Объясняем, кого это коснется и как теперь бесплатно раздавать интернет МТС.

МТС начал брать 1 500 рублей в месяц за раздачу интернета с телефона. Но есть выход. Вы можете потерять много денег, если будете раздавать интернет на безлимитном тарифе МТС. Фото.

Вы можете потерять много денег, если будете раздавать интернет на безлимитном тарифе МТС

Можно ли на МТС раздавать интернет

Как и любой другой российский оператор сотовой связи, МТС позволяет раздавать интернет на Android и iOS. Включили точку доступа на телефоне — процесс пошел. Все довольно просто и почти без подводных камней. При этом раздача интернета на МТС выполняется в соответствии с условиями тарифного плана.

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Допустим, в ваш ежемесячный пакет входит 30 Гб трафика. Вы можете тратить их как самостоятельно, выходя в интернет на смартфоне, так и раздавая гигабайты на другие устройства. Подключение дополнительных опций не требуется, а после исчерпания пакета скорость передачи данных снижается до 128 Кб/с. Впрочем, это касается только тарифов с ограничениями на объем трафика. В случае с раздачей безлимитного интернета на МТС все сложнее.

Платная раздача интернета на МТС

С конца 2021 года российские операторы начали отказываться от тарифов с безлимитным интернетом. Теперь все новые абоненты вынуждены выбирать ТП с ограничениями на объем потребляемого трафика, после исчерпания которого существенно снижается скорость передачи данных. Если вы когда-то подключили безлимит на МТС, то можете продолжать им пользоваться. Однако оператор будет чинить различные препятствия во время раздачи интернета.

Платная раздача интернета на МТС. Такие SMS рассылает оператор своим абонентам с безлимитными тарифами. Фото.

Такие SMS рассылает оператор своим абонентам с безлимитными тарифами

До недавнего времени режим модема на тарифах с безлимитом был бесплатным, но с ограничением на объем раздаваемого трафика. К примеру, абонентам, использующим архивный ТП «Тарифище 082018», выделялось всего 6 Гб на точку доступа в месяц. В 2023 году оператор пошел дальше. С 4 мая раздача интернета на МТС станет платной. Это касается всех безлимитных тарифов.

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Теперь, когда вы решите раздать интернет на МТС, с вашего счета спишется 49 ₽ за автоматическое подключение пакета на 50 Гб, предназначенного для режима модема. Причем этот объем трафика действует всего сутки. То есть, если вы будете раздавать интернет ежедневно, то за месяц потратите примерно 1 500 ₽.

Как бесплатно раздавать интернет на МТС

С 4 мая раздать интернет с телефона на МТС бесплатно смогут только обладатели ТП с выделенным пакетом трафика. К слову, 50 Гб, которые ежемесячно выделяются обладателям подписки МТС Premium, не предоставляются абонентам с безлимитом. Единственным способом продолжать бесплатно пользоваться точкой доступа без дополнительных трат является переход на другой тариф с ограниченным пакетом трафика. Для этого установите приложение Мой МТС и сделайте следующее:

  1. Войдите по номеру телефона, если не сделали это раньше.
  2. На главном экране приложения тапните по названию своего ТП и нажмите кнопку «Тарифы мобильной связи».
  3. Выберите понравившееся предложение и настройте ежемесячный пакет в соответствии со своими потребностями.
  4. Нажмите кнопку «Подключить».
Как бесплатно раздавать интернет на МТС. Только обладатели новых тарифов смогут избежать дополнительных трат. Фото.

Только обладатели новых тарифов смогут избежать дополнительных трат

Как правило, изменение тарифа на МТС является бесплатным и происходит моментально. С дополнительными условиями вы можете ознакомиться на странице подключения в приложении. Еще один способ уточнить информацию — позвонить на горячую линию оператора.

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Как раздать интернет с телефона Андроид

Несмотря на то, что теперь бесплатно раздать интернет на МТС смогут только обладатели тарифов с выделенным трафиком, сам процесс активации точки доступа не меняется. Если вы хотите включить режим модема на телефоне, выполните несколько простых шагов:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi».
  3. Активируйте одноименную опцию.
  4. Подключитесь к точке доступа, используя другое устройство.
Как раздать интернет с телефона Андроид. Принцип работы точки доступа остался прежним. Фото.

Принцип работы точки доступа остался прежним

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Более подробная информация о том, как раздать интернет на телефоне и настроить точку доступа, изложена в отдельном материале, который ранее был опубликован на нашем сайте.

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