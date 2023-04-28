МТС начал брать 1 500 рублей в месяц за раздачу интернета с телефона. Но есть выход

На каждом современном смартфоне можно создать точку доступа, которая позволяет использовать гаджет в качестве роутера, раздавая мобильный интернет на другие устройства хоть по Wi-Fi, хоть через USB-кабель. Об этой функции сказано достаточно слов в том числе и на нашем сайте, но изменения в условиях работы режима модема у разных операторов заставляют снова к ней возвращаться. С 27 апреля МТС рассылает своим абонентам SMS, где сообщает, что раздача интернета с телефона становится платной. Ранее подобное решение принимали и другие российские операторы. Объясняем, кого это коснется и как теперь бесплатно раздавать интернет МТС.

Можно ли на МТС раздавать интернет

Как и любой другой российский оператор сотовой связи, МТС позволяет раздавать интернет на Android и iOS. Включили точку доступа на телефоне — процесс пошел. Все довольно просто и почти без подводных камней. При этом раздача интернета на МТС выполняется в соответствии с условиями тарифного плана.

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Допустим, в ваш ежемесячный пакет входит 30 Гб трафика. Вы можете тратить их как самостоятельно, выходя в интернет на смартфоне, так и раздавая гигабайты на другие устройства. Подключение дополнительных опций не требуется, а после исчерпания пакета скорость передачи данных снижается до 128 Кб/с. Впрочем, это касается только тарифов с ограничениями на объем трафика. В случае с раздачей безлимитного интернета на МТС все сложнее.

Платная раздача интернета на МТС

С конца 2021 года российские операторы начали отказываться от тарифов с безлимитным интернетом. Теперь все новые абоненты вынуждены выбирать ТП с ограничениями на объем потребляемого трафика, после исчерпания которого существенно снижается скорость передачи данных. Если вы когда-то подключили безлимит на МТС, то можете продолжать им пользоваться. Однако оператор будет чинить различные препятствия во время раздачи интернета.

До недавнего времени режим модема на тарифах с безлимитом был бесплатным, но с ограничением на объем раздаваемого трафика. К примеру, абонентам, использующим архивный ТП «Тарифище 082018», выделялось всего 6 Гб на точку доступа в месяц. В 2023 году оператор пошел дальше. С 4 мая раздача интернета на МТС станет платной. Это касается всех безлимитных тарифов.

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Теперь, когда вы решите раздать интернет на МТС, с вашего счета спишется 49 ₽ за автоматическое подключение пакета на 50 Гб, предназначенного для режима модема. Причем этот объем трафика действует всего сутки. То есть, если вы будете раздавать интернет ежедневно, то за месяц потратите примерно 1 500 ₽.

Как бесплатно раздавать интернет на МТС

С 4 мая раздать интернет с телефона на МТС бесплатно смогут только обладатели ТП с выделенным пакетом трафика. К слову, 50 Гб, которые ежемесячно выделяются обладателям подписки МТС Premium, не предоставляются абонентам с безлимитом. Единственным способом продолжать бесплатно пользоваться точкой доступа без дополнительных трат является переход на другой тариф с ограниченным пакетом трафика. Для этого установите приложение Мой МТС и сделайте следующее:

Войдите по номеру телефона, если не сделали это раньше. На главном экране приложения тапните по названию своего ТП и нажмите кнопку «Тарифы мобильной связи». Выберите понравившееся предложение и настройте ежемесячный пакет в соответствии со своими потребностями. Нажмите кнопку «Подключить».

Как правило, изменение тарифа на МТС является бесплатным и происходит моментально. С дополнительными условиями вы можете ознакомиться на странице подключения в приложении. Еще один способ уточнить информацию — позвонить на горячую линию оператора.

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Как раздать интернет с телефона Андроид

Несмотря на то, что теперь бесплатно раздать интернет на МТС смогут только обладатели тарифов с выделенным трафиком, сам процесс активации точки доступа не меняется. Если вы хотите включить режим модема на телефоне, выполните несколько простых шагов:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi». Активируйте одноименную опцию. Подключитесь к точке доступа, используя другое устройство.

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Более подробная информация о том, как раздать интернет на телефоне и настроить точку доступа, изложена в отдельном материале, который ранее был опубликован на нашем сайте.