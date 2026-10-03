Недавно мы рассказывали, почему POCO F6 на 512 ГБ — один из самых выгодных смартфонов на AliExpress. Сейчас его продают за 21 111 рублей, и это уже очень хорошая цена. Но оказалось, что заплатить можно ещё меньше: на AliExpress работает скидка, о которой магазин громко не рассказывает. Промокоды и купоны для неё не нужны, а действует она не вечно. Показываю на примере POCO F6, где эта скидка спрятана и как её забрать на Android.

Что за секретная скидка и сколько она экономит

Скидку даёт оплата через WB Кошелёк — платёжный сервис Wildberries. AliExpress и Wildberries связали аккаунты: в приложении AliExpress можно войти через WB ID и выбрать кошелёк среди способов оплаты. За такую оплату сейчас дают дополнительные 3% скидки к цене товара, и акция действует до 31 октября.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Посчитаю на примере POCO F6 12/512 ГБ. При цене 21 111 рублей скидка 3% — это примерно 633 рубля, и смартфон обойдётся уже в 20 478 рублей. Чем дороже покупка, тем заметнее экономия.

Купить POCO F6

Цены на AliExpress меняются каждый день, поэтому итоговую сумму со скидкой проверяйте на экране оплаты перед покупкой.

Что нужно подготовить заранее

Без подготовки кошелёк в списке способов оплаты не появится. Перед покупкой проверьте три условия:

WB Кошелёк создан (это делается в приложении Wildberries);

(это делается в приложении Wildberries); на кошельке есть деньги (его нужно пополнить до оформления заказа);

(его нужно пополнить до оформления заказа); один номер телефона (аккаунты AliExpress и Wildberries должны быть зарегистрированы на одинаковый номер).

Если кошелька у вас ещё нет, его можно создать за пару минут — как это сделать и пополнить, мы рассказывали в инструкции по ВБ Кошельку.

Как войти через WB ID в приложении AliExpress

Сначала нужно связать аккаунты. Это делается один раз в приложении AliExpress на Android:

Откройте приложение AliExpress и перейдите в профиль. Нажмите «Войти с WB ID». На следующем экране ещё раз нажмите «Войти с WB ID», а затем «Продолжить». Введите номер телефона, к которому привязан ваш аккаунт AliExpress. Подтвердите вход кодом, если его пришлют. Разрешите доступ кнопкой «Принять».

После этого появится уведомление о связи аккаунтов, а рядом с аватаркой в профиле — логотип WB. Названия кнопок могут немного отличаться в зависимости от версии приложения, поэтому сначала обновите AliExpress через магазин приложений.

Как оплатить товар через WB Кошелёк

Дальше покупка почти ничем не отличается от обычной. Вот как оплатить POCO F6 или любой другой товар:

Откройте страницу товара в приложении AliExpress. Выберите нужную версию, например 12/512 ГБ, и нажмите «Купить». На экране оформления заказа откройте выбор способа оплаты. Выберите «WB Кошелёк». Проверьте, что итоговая сумма уменьшилась на 3%. Подтвердите оплату.

Если скидка не применилась, не подтверждайте оплату и проверьте условия из предыдущего раздела: чаще всего дело в пустом кошельке или в том, что вход через WB ID не завершился. Обсудить, у кого скидка сработала, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Что изменится после привязки WB ID

Связь аккаунтов не объединяет их полностью. История заказов, избранное, адреса доставки и сохранённые карты на AliExpress и Wildberries остаются раздельными. Что ещё меняется после привязки, мы подробно разбирали в статье о том, как привязать аккаунт WB к AliExpress.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Оставшиеся на кошельке деньги никуда не пропадут. Их можно потратить на Wildberries или вернуть на банковскую карту — как это сделать, мы объясняли в инструкции о выводе денег с ВБ Кошелька.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN