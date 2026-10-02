Новые смартфоны за 20 тысяч рублей в 2026 году чаще всего предлагают средний процессор и 128–256 ГБ памяти — производители экономят на всём, а память дорожает. Но на AliExpress нашёлся вариант, который ломает эту логику: флагманский POCO F6 с 512 ГБ памяти, который стоит как бюджетник. О том, чем он отличается от наследника, мы рассказывали в сравнении POCO F6 и POCO F7, но тогда он стоил заметно дороже. Объясняю, где взять смартфон по такой цене, чем он лучше новинок и кому его покупать.

Где купить смартфон за 21 тысячу и сколько он стоил раньше

Сейчас POCO F6 в версии 12/512 ГБ продаётся на AliExpress примерно за 21 тысячу рублей — это самая низкая цена на эту модель, которую мы видели. Цены на маркетплейсе меняются, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.

Купить POCO F6

Для сравнения: в июне 2024 года, на старте официальных продаж в России, эта же версия 12/512 ГБ стоила 41 990 рублей, сообщал Mobile-review. Получается, что смартфон подешевел в два раза.

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Флагманский процессор, которого нет у новинок за эти деньги

Внутри POCO F6 стоит Snapdragon 8s Gen 3 — облегчённая версия флагманского чипа Qualcomm. В AnTuTu смартфон набирает около 1,5 миллиона баллов. Для сравнения: POCO X8, один из самых удачных смартфонов 2026 года за 20 тысяч, по данным нашего обзора, набирает около 940 тысяч баллов — примерно в полтора раза меньше.

На практике разница заметна в играх. POCO F6 тянет тяжёлые проекты на высоких настройках, а за перегревом следит система охлаждения LiquidCool 4.0 с восемью датчиками температуры. Новинки за 20 тысяч в таких играх обычно приходится переводить на средние настройки.

512 ГБ памяти — главный козырь в 2026 году

Память в смартфонах подорожала, и производители начали экономить на объёме. Как дефицит памяти бьёт по новым моделям, мы разбирали в статье о том, сколько оперативки теперь будет в Android-смартфонах. Вот сколько памяти дают новинки около 20 тысяч рублей:

У POCO F6 за те же деньги вдвое больше накопителя и 12 ГБ оперативной памяти. Причём память быстрая: LPDDR5X и UFS 4.0, как у флагманов. 512 ГБ хватит на тысячи фото, видео в высоком качестве и десяток тяжёлых игр без постоянной чистки.

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Что ещё есть у POCO F6

Остальное железо тоже выше уровня бюджетника. Вот главное:

экран : AMOLED 6,67 дюйма, 2712 × 1220, 120 Гц, яркость до 2400 нит;

: AMOLED 6,67 дюйма, 2712 × 1220, 120 Гц, яркость до 2400 нит; камера : основная 50 Мп Sony IMX882 с оптической стабилизацией и ультраширик 8 Мп;

: основная 50 Мп Sony IMX882 с оптической стабилизацией и ультраширик 8 Мп; зарядка : 90 Вт, полный заряд примерно за 35 минут;

: 90 Вт, полный заряд примерно за 35 минут; корпус : 179 граммов, толщина 7,8 мм, защита IP64;

: 179 граммов, толщина 7,8 мм, защита IP64; полезное: NFC для оплаты и ИК-порт для управления техникой.

Смартфон лёгкий и тонкий по меркам 2026 года, когда многие новинки весят за 200 граммов из-за огромных батарей. В руке он ощущается заметно компактнее.

Минусы, о которых стоит знать

POCO F6 вышел в 2024 году, и у него есть слабые места по сравнению с новинками. Честно перечислю главные:

батарея : 5000 мАч, а у POCO X8 за те же деньги 8340 мАч;

: 5000 мАч, а у POCO X8 за те же деньги 8340 мАч; защита : IP64 от брызг, у новинок часто IP68 и выше;

: IP64 от брызг, у новинок часто IP68 и выше; ультраширик: всего 8 Мп, снимки им получаются скромными.

С обновлениями всё в порядке: POCO F6 есть в списке смартфонов, которые получат HyperOS 4 на Android 17. Так что в ближайший год смартфон не останется без свежей системы.

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Кому подойдёт POCO F6 — мой вывод

За 21 тысячу рублей POCO F6 — это мощность и память флагмана по цене бюджетника. Я бы советовал его таким покупателям:

геймерам : Snapdragon 8s Gen 3 тянет тяжёлые игры лучше новинок за те же деньги;

: Snapdragon 8s Gen 3 тянет тяжёлые игры лучше новинок за те же деньги; тем, кому мало памяти : 512 ГБ избавят от вечной чистки фото и приложений;

: 512 ГБ избавят от вечной чистки фото и приложений; любителям лёгких смартфонов: 179 граммов против 200+ у новинок.

Купить POCO F6

А вот если вам важнее всего автономность и защита от воды, лучше взять POCO X8 с батареей на 8340 мАч и IP69K. Если же нужен быстрый смартфон с большим запасом памяти на годы, ловите POCO F6, пока цена не выросла. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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